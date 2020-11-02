Жесткая схватка Трампа и Байдена за Белый дом продолжается, - "Голос Америки"

12:24 04.11.2020

Обновлено 04 Ноябрь, 2020

Кен Бредемайер



Оба кандидата одержали несколько ожидаемых побед, но результаты голосования в ключевых колеблющихся штатах пока неизвестны



ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп и его соперник-демократ Джо Байден втянулись в жесткую борьбу за четырехлетний срок в Белом доме, и результат общенациональных выборов зависит от пока неизвестных результатов голосования в ключевых колеблющихся штатах.



По состоянию на раннее утро среды, Трамп и Байден победили в штатах, где их победа была ожидаемой.



При этом по-прежнему неизвестны результаты выборов в целом ряде штатов: Северной Каролине и Пенсильвании на востоке страны, в Мичигане и Висконсине на Среднем Западе и Неваде на Юго-Западе.



Избирательные органы продолжают подсчет миллионов голосов, часть из которых была подана во вторник, но намного больше – в течение нескольких недель досрочного голосования.



В коротком выступлении сразу после полуночи Байден призвал своих сторонников не терять веру, заявив, что он уверен в своих шансах на победу.



"Я с оптимизмом оцениваю результаты", – сказал он в Уилмингтоне.



"Мы знаем, что из-за беспрецедентного почтового голосования и досрочного голосования это займет некоторое время, – добавил Байден. – Нам нужно сохранять терпение, и все еще не закончено, пока не будет подсчитан каждый голос".



Трамп ответил агрессивным твитом, обвинив демократов в попытке украсть выборы.



"Мы на большой высоте, но они пытаются украсть выборы, – написал президент. – Мы никогда не позволим им этого сделать. Нельзя подавать голоса после закрытия избирательных участков".



По сообщениям СМИ, речь идет о десятках тысяч неподсчитанных бюллетеней для заочного голосования в четырех ключевых штатах – Пенсильвании, Висконсине, Мичигане и Джорджии, из-за которых в борьбе за Белый дом сохраняется неопределенность.



"Это крупное мошенничество с нашей страной, – заявил Трамп в ночь на среду. – Мы этого не потерпим".



Трамп сказал, что судьба этих бюллетеней будет решаться в суде, но выразил уверенность в своей победе.



"По правде говоря, мы победили на этих выборах", – заявил президент.



Байден не прокомментировал его слова.



Президентские выборы завершают бурную и воинственную кампанию, в ходе которой Трамп и Байден обменивались колкостями, утверждая, что оппонент не способен руководить страной и приведет к ее краху.



На минувших выходных напряженность усилилась, когда тысячи сторонников Трампа собрались на митинги и демонстрации по всей стране.



Власти и торговцы в некоторых городах, включая Нью-Йорк, Детройт и Вашингтон в окрестностях Белого дома, закрыли витрины фанерными щитами, чтобы предотвратить потенциальный ущерб и мародерство в случае вспышек насилия после выборов.



Президент в США не выбирается прямым голосованием. Исход выборов, фактически, определяется на основе результатов голосования в отдельных штатах и столице страны, Вашингтоне. Для победы кандидат должен получить большинство из 270 голосов в коллегии выборщиков, состоящей из 538 человек.



За несколько недель досрочного голосования в нем приняло участие более двух третей от всего количества избирателей, проголосовавших на выборах 2016 года (около 139 миллионов), когда Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон.



По некоторым оценкам, с учетом активного досрочного голосования в этом году в выборах примет участие рекордное число избирателей – 150 миллионов или даже больше.



Сроки подсчета бюллетеней для заочного голосования определяются законами штатов и в некоторых случаях могут вестись после вторника. С учетом этого, результаты выборов могут определиться только через несколько дней.