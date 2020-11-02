 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жесткая схватка Трампа и Байдена за Белый дом продолжается, - "Голос Америки"
12:24 04.11.2020

Обновлено 04 Ноябрь, 2020
Кен Бредемайер

Оба кандидата одержали несколько ожидаемых побед, но результаты голосования в ключевых колеблющихся штатах пока неизвестны

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп и его соперник-демократ Джо Байден втянулись в жесткую борьбу за четырехлетний срок в Белом доме, и результат общенациональных выборов зависит от пока неизвестных результатов голосования в ключевых колеблющихся штатах.

По состоянию на раннее утро среды, Трамп и Байден победили в штатах, где их победа была ожидаемой.

При этом по-прежнему неизвестны результаты выборов в целом ряде штатов: Северной Каролине и Пенсильвании на востоке страны, в Мичигане и Висконсине на Среднем Западе и Неваде на Юго-Западе.

Избирательные органы продолжают подсчет миллионов голосов, часть из которых была подана во вторник, но намного больше – в течение нескольких недель досрочного голосования.

В коротком выступлении сразу после полуночи Байден призвал своих сторонников не терять веру, заявив, что он уверен в своих шансах на победу.

"Я с оптимизмом оцениваю результаты", – сказал он в Уилмингтоне.

"Мы знаем, что из-за беспрецедентного почтового голосования и досрочного голосования это займет некоторое время, – добавил Байден. – Нам нужно сохранять терпение, и все еще не закончено, пока не будет подсчитан каждый голос".

Трамп ответил агрессивным твитом, обвинив демократов в попытке украсть выборы.

"Мы на большой высоте, но они пытаются украсть выборы, – написал президент. – Мы никогда не позволим им этого сделать. Нельзя подавать голоса после закрытия избирательных участков".

По сообщениям СМИ, речь идет о десятках тысяч неподсчитанных бюллетеней для заочного голосования в четырех ключевых штатах – Пенсильвании, Висконсине, Мичигане и Джорджии, из-за которых в борьбе за Белый дом сохраняется неопределенность.

"Это крупное мошенничество с нашей страной, – заявил Трамп в ночь на среду. – Мы этого не потерпим".

Трамп сказал, что судьба этих бюллетеней будет решаться в суде, но выразил уверенность в своей победе.

"По правде говоря, мы победили на этих выборах", – заявил президент.

Байден не прокомментировал его слова.

Президентские выборы завершают бурную и воинственную кампанию, в ходе которой Трамп и Байден обменивались колкостями, утверждая, что оппонент не способен руководить страной и приведет к ее краху.

На минувших выходных напряженность усилилась, когда тысячи сторонников Трампа собрались на митинги и демонстрации по всей стране.

Власти и торговцы в некоторых городах, включая Нью-Йорк, Детройт и Вашингтон в окрестностях Белого дома, закрыли витрины фанерными щитами, чтобы предотвратить потенциальный ущерб и мародерство в случае вспышек насилия после выборов.

Президент в США не выбирается прямым голосованием. Исход выборов, фактически, определяется на основе результатов голосования в отдельных штатах и столице страны, Вашингтоне. Для победы кандидат должен получить большинство из 270 голосов в коллегии выборщиков, состоящей из 538 человек.

За несколько недель досрочного голосования в нем приняло участие более двух третей от всего количества избирателей, проголосовавших на выборах 2016 года (около 139 миллионов), когда Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон.

По некоторым оценкам, с учетом активного досрочного голосования в этом году в выборах примет участие рекордное число избирателей – 150 миллионов или даже больше.

Сроки подсчета бюллетеней для заочного голосования определяются законами штатов и в некоторых случаях могут вестись после вторника. С учетом этого, результаты выборов могут определиться только через несколько дней.

Источник - golosameriki.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604481840
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