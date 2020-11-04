Оба могучих старика объявили себя победителями и 46-ми президентами США

12:32 04.11.2020

Трамп заявил о своей победе на выборах президента США



4 ноября 2020,

Действующий президент США Дональд Трамп, выступая перед избирателями, заявил, что выигрывает выборы президента и готов к "большому празднованию". Его выступление транслируется на странице в Twitter 4 ноября.



Выборщик не очевиден: поможет ли архаичная система голосования Трампу

Республиканец сохраняет шансы на переизбрание, несмотря на провал в общенациональных опросах

В заявлении Трамп поблагодарил американцев за поддержку и заявил, что "группа людей" пыталась лишить американцев права на выражение своей воли на выборах. Трамп назвал итоги выборов "феноменальными результатами" и заявил о победе, перечислив штаты, в которых избиратели отдали предпочтение ему.



"Очевидно, что мы выиграли в Джорджии... Ясно, что мы победили в Северной Каролине... Самое важное - мы побеждаем в Пенсильвании с впечатляющим отрывом... Мы побеждаем в Мичигане, и мы побеждаем в Висконсине", - объявил он, несмотря на то что подсчет голосов еще не завершен.



По словам Трампа, он был готов объявить о победе, но помешало замедление подсчета голосов.



Демократы завоевали 180 мест в палате представителей, республиканцы - 170.



"Честно говоря, мы выиграли эти выборы", - подытожил Трамп, выступая в Белом доме.



По предварительной информации Fox News, Трамп лидирует в указанных им штатах. Президенту США удастся выиграть выборы, если после подсчета всех голосов он сохранит преимущество.



Трамп лидирует в Пенсильвании, где 20 выборщиков с 56,1% голосов после подсчета 64% бюллетеней, в Мичигане (16 выборщиков) с 53,4% после подсчета 71% бюллетеней, в Северной Каролине, имеющей 15 выборщиков (у Трампа 50,1% после подсчета 94% голосов) и в Джорджии (16 выборщиков, у Трампа 56% голосов после подсчета 80% бюллетеней). Сохраняется лидерство Трампа в Висконсине (10 выборщиков, у Трампа 51,3% после подсчета 91% голосов). Трамп лидирует также в одном из округов штата Мэн, который дает один голос выборщика.



Джо Байден лидирует в единственном оставшемся штате с неподсчитанными голосами - Неваде, где шесть выборщиков, - и набирает 50,3% после подсчета примерно двух третей голосов.



Ранее оба соперника объявили о своей победе на выборах.



В США проходят выборы президента. Соперником действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа, выступает демократ, бывший вице-президент США Джозеф Байден.



Избирательная система США предусматривает непрямые выборы главы государства, которого избирает коллегия выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе. На выборах выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет. Таким образом, кандидат может набрать большее число голосов американцев, чем оппонент, но проиграть выборы из-за меньшего числа голосов выборщиков.