Впервые в истории США в Сенат избрали трансгендера - демократку Макбрайд

15:36 04.11.2020

4 ноября 2020, Наталья Ануфриева

Впервые в истории в Сенате США будет трансгендер – представитель Демократической партии Сара Макбрайд одержала победу в штате Делавэр, сообщают местные СМИ.



Макбрайд – активистка за права лиц нетрадиционной ориентации, она получила более 90% голосов, обойдя республиканца Стива Вашингтона, передает "Российская газета".



"Мы добились этого. Мы победили на всеобщих выборах", – написала она в Twitter.



Известно, что Макбрайд стажировалась в Белом доме во время президентства Барака Обамы, лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр законопроект о правах трансгендеров и была первым трансгендером, выступившим на национальном съезде Демократической партии.