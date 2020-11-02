Теракты low-cost: Европа сотрясают атаки радикальных исламистов

17:35 04.11.2020 Общественность требует от властей решительных мер, но эффективной борьбе с радикалами может помешать неповоротливость законодательства



Ксения Логинова



В Австрии объявлен трехдневный траур в связи с терактами в центре Вены, в результате которых погибли 5 человек, еще 20 - получили ранения. Власти назвали произошедшее нападением на свободу и демократию, пообещав продолжить "бороться против терроризма экстремизма". О том, что Западная Европа остается в поле зрения радикальных исламистов, говорил накануне и генпрокурор Германии. В ФРГ в этом году возбудили 320 новых дел об исламистском терроре. До этого террористическим атакам подверглась и Франция. Ужесточится ли в результате миграционная политика - в материале "Известий".



Акт о нападении: что стоит за трагедией в Австрии

Операция по поимке преступников продолжается до сих пор



"Отвратительный теракт"



"Мы стали жертвами отвратительного теракта в столице, который все еще продолжается. Сейчас наша республика переживает тяжелые часы. Я хотел бы поблагодарить сотрудников сил особого назначения, которые рискуют своими жизнями ради нашей безопасности, особенно сегодня. Наша полиция примет решительные меры против тех, кто совершил этот отвратительный теракт", - заявил на пресс-конференции австрийский канцлер Себастьян Курц после того, как стало известно, что сразу в шести местах в центре Вены вооруженные террористы совершили вооруженные нападения. Они атаковали синагогу на Зайтенштеттенгассе, еврейский центр и несколько ресторанов. В результате погибли пять человек, не менее 20 получили ранения.



Нападение совершили за несколько часов до того, как в Австрии должны были вступить в силу новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В том числе вводился комендантский час с полуночи и до 6 часов утра. В связи с этим бары и рестораны на улочках Вены, которые местные жители прозвали "Бермудским треугольником", были полны посетителей.



Как сообщил Курц, нападавшие "были очень хорошо вооружены автоматическим оружием" и "к теракту подготовились профессионально". По сведениям американской компании SITE Intelligence Group, к произошедшему в австрийской столице могут быть причастны джихадисты, назвавшие атаки "платой за участие Австрии в возглавляемой США антитеррористической коалиции" по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).



Венский реквием: серия нападений потрясла столицу Австрии

По предварительным данным, неизвестные атаковали синагогу, еврейский центр и несколько ресторанов



"В последние годы крупные теракты обходили Австрию стороной. Впрочем, в последние дни происходили беспорядки и инциденты в венских храмах, (...) при этом звучали восклицания "Аллаху акбар". Ведомство по охране конституции начало расследование. После Франции, Германии и Бельгии, Испании и Великобритании теперь и по Австрии со всей мощью ударил исламистский террор", - отреагировала на произошедшее Suddeutsche Zeitung.



В поле зрения террористов



"Не стоит полагать, что исламистский террор отступает только потому, что в 2020 году в Германии не было масштабных нападений. Недавние трагические события во Франции показывают, что Германия и Западная Европа по-прежнему находятся в поле зрения радикальных исламистов", - заявил генеральный прокурор Германии Петер Франк (Peter Frank) в интервью газете Welt am Sonntag.



В 2020 году Генпрокуратура Германии завела 320 новых дел, связанных с исламистским терроризмом. По мнению Петера Франка, это меньше, чем в предыдущие годы, но все же "этот показатель никак не отражает качественный уровень угрозы". Он призвал немцев не терять бдительности, отметив, что, по имеющейся информации, "только со стороны исламистских радикалов в настоящее время исходит порядка 620 угроз".



Весной в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия задержали уроженцев Таджикистана, которые, предположительно, являются членами ячейки запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". По данным следствия, они планировали нападения на территории ФРГ, а также готовили теракты в Европе. Генпрокурор ФРГ уверен, что наибольшую угрозу для внутренней безопасности страны представляют террористы правого толка. Так, в последние годы стремительно растет количество расследований, которые проводят в отношении сторонников правой идеологии.



Новая серия кошмара: что привело к терактам во Франции

Макрон объявил высший уровень угрозы терроризма



Франция в шоке



Две недели назад Франция была шокирована жестоким убийством 47-летнего учителя истории и географии Самюэля Пати. 16 октября недалеко от Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров с криками "Аллаху акбар!" напал на педагога с ножом и обезглавил его. Французский преподаватель работал в колледже в пригороде французской столицы. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, которые были опубликованы в журнале Charlie Hebdo пять лет назад.



В прошлый четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на посетителей Notre-Dame de l’Assomption в центре Ниццы. В церкви он зарезал женщину и смертельно ранил ножом охранника собора. Еще одной женщине удалось после ранения добежать до соседнего бара, но она скончалась от полученных ран, еще шесть человек серьезно пострадали. Через десять минут после нападения террориста обезвредила полиция: он получил ранение и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.



Очень либеральные ценности: как в Европе финансируют джихадистов

Силовые структуры ЕС не в состоянии перекрыть нелегальные денежные потоки



Через пару часов после этого нападения был совершен еще один теракт. В Авиньоне неизвестный напал на полицейских, но был застрелен. Практически в это же время стало известно об атаке у Генконсульства Франции в саудовской Джидде. Вооруженный ножом мужчина набросился на охранника. Нападавшего схватили, пострадавшего доставили в больницу, его жизнь вне опасности.



Чуть позднее в Лионе полиция задержала около станции Perrache мужчину, который собирался войти в трамвай с 30-сантиметровым ножом. Предположительно, он также планировал совершить теракт.



Президент Эммануэль Макрон назвал эти нападения во французских городах "исламистскими терактами", расследования возглавила Национальная антитеррористическая прокуратура страны, на всей территории Франции объявили высший уровень террористической угрозы. В Совете Европы по этому поводу заявили, что "терроризм на религиозной почве не сможет пошатнуть основы демократии", а также выразили поддержку деятельности Франции по "поддержанию открытого, разнообразного, демократического и инклюзивного общества".



Генеральный директор Национальной полиции Франции Фредерик Во за три дня до теракта в Ницце написал докладную записку, в которой отметил, что "республика стала местом повышенной террористической угрозы", а также призвал усилить охрану католических религиозных зданий. Помимо этого он обратил внимание на то, что особую угрозу представляют теракты, получившие название low-cost, в которых нападающие используют недорогое холодное или самодельное оружие.



Черное Рождество: Страсбург облачился в траур

Рождественский базар в Европе вновь омрачили терактом



Вынужденное ужесточение



2 ноября стало известно, что Франция из-за терактов усилит контроль своих границ. При этом, как отметил глава МВД Жеральд Дарманен, речь не идет о том, чтобы закрыть страну ото всех. "Не все иностранцы представляют террористическую угрозу", - подчеркнул французский министр. Среди 30 террористов, о которых в последние несколько недель узнала Франция, 22 человека - граждане республики. Политик также пояснил, что "терроризм не имеет ничего общего с национальностью или цветом кожи", значение имеет "лишь исламистская идеология".



За последний месяц из Франции выслали 16 иностранцев, которые, предположительно, придерживались радикальных взглядов. За последние три года их число достигло 458 человек. В феврале этого года Макрон объявил, что страна с 2024 года перестанет принимать у себя "командированных" имамов из-за рубежа. Ежегодно во Францию приезжают 300 исламских проповедников, при этом зачастую они знают только родной язык. В основном речь идет об имамах из Турции, Алжира, Туниса и Марокко. Помимо этого в Париже решили не допускать иностранного финансирования исламских религиозных организаций.



Джихад с молоком матери: что делать с экс-террористами и их семьями

Призывы возвратить игиловцев, их жен и детей в родные пенаты не дают ощутимых результатов



После недавних терактов общественное мнение настроено на то, чтобы потребовать от руководства Франции еще более решительных действий, рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Без таких мер президенту Франции Макрону будет тяжело переизбраться на второй срок через два года: большое преимущество на выборах получат крайне правые. "Глава МВД Франции Жеральд Дарманен говорил о том, что нужно выслать из страны радикальных исламистов. Речь идет об иностранцах, которые проповедуют радикальные идеи. Но проблема в то, куда выдворять. К тому же это дорого стоит. По разным подсчетам, на то, чтобы выслать на родину одного человека, нужно €20 тыс. К тому же нужно договориться со страной, в которую их планируют отправить. Но эти государства вовсе не хотят принимать своих сограждан или же бывших сограждан, которые настроены радикально. Ситуация безвыходная", - считает политолог.



Эксперт отметил, что семья чеченца Анзорова, который обезглавил учителя Пати, не с первой попытки получила статус беженцев. Каждый год в республику приезжают около 30 тыс. человек в поисках политического убежища, из них его получает лишь четверть, остальные обязаны покинуть территорию страны. Но дело в том, что просители убежища не уезжают, а рассеиваются по территории Франции. Многие из них впоследствии также могут проникнуться радикальной идеологией.



Забыть и не простить: в терактах в Крайстчерче поставлена точка

Суд приговорил новозеландского террориста к пожизненному заключению, а общество - к вечному забвению



"Еще одна проблема - дети беженцев или соискателей политического убежища, которые остались без родителей. Так, напавший на людей в церкви Notre-Dame de l’Assomption в Ницце попал во Францию как беженец без родителей. Получается, что правительство хотело бы действовать и будет действовать, но все это упирается в устаревшее и неповоротливое законодательство. В частности, речь идет о Женевской конвенции о беженцах, которая уже не соответствует современной реальности. Все это связано с юридическими тонкостями, которые тщательно соблюдают европейцы. К тому же в случае ужесточения могут подняться защитники прав человека", - считает Федоров.



"Спецслужбы будут сотрудничать интенсивнее"



Похожей точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. По мнению германиста, пока рано говорить о возможных изменениях в структуре миграционной политики ФРГ. "Политический класс Германии до этого не дозрел, потому что это в корне противоречит политике немецких ценностей. Но нельзя исключать определенного усиления работы на уровне правоохранительных ведомств в рамках Евросоюза и, возможно, со странами, откуда приезжают потенциальные террористы. В ЕС обмен информацией о предполагаемых и потенциальных преступниках велся и раньше. Сейчас можно ожидать, что спецслужбы разных европейских государств будут сотрудничать более интенсивно, с ведением общей базы данных", - предположил эксперт в беседе с "Известиями".



Политолог также отметил, что зачастую лица, совершившие те или иные резонансные преступления, уже давно были в поле зрения правоохранительных органов, но тем не менее оставались на свободе. "Это очень опасная тенденция. Возможно, европейские правоохранительные службы будут работать превентивно, а не пытаться до последнего просто вести наблюдение", - уверен германист.



При этом, как отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, многие из нынешних терактов в Европе совершили мигранты во втором, а иногда даже в третьем поколении. "Это дети мигрантов, считающие себя настоящими европейцами, но при этом в чем-то остающиеся вне европейского культурного пространства. Именно они становятся носителями радикальных идеологий. Тут ограничением потоков мигрантов, проблему не решить, поскольку многие из этих потенциальных террористов уже находятся в Европе и нет никаких оснований их оттуда выдворять. Так что какие-то меры примут, но как-то коренным образом менять позицию в отношении мигрантов не будут", - пояснил политолог "Известиям". Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604500500

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Казахстан усилит ограничительные меры на государственной границе

- Маулен Ашимбаев: Одновременное издание переводов произведений Абая и Науаи имеет символическое значение

- Необходима эффективная система предупреждения и реагирования на ЧС - А. Мамин

- Около 400 млрд тг инвестиций привлечено в основной капитал Туркестана

- Из истории президентской администрации

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2020 года №718

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2020 года №720

- Запрос депутатов Мажилиса о субсидировании процентных ставок по действующим кредитам МСБ

- С чем связано дело Биртанова? – Д. Ашимбаев

