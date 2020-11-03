Вторая волна Covid-19 не последняя, - Le Figaro

19:12 04.11.2020

3 ноября 2020 г.

Корреспондент | Le Figaro

Вторая волна Covid-19 не последняя, опасается Научный совет при правительстве Франции

"Вторая волна эпидемии Covid-19, с которой сейчас борется Европа, вероятно, не последняя, и можно опасаться "нескольких последовательных волн в конце зимы" и следующей весной, считает Научный совет", - пишет Le Figaro.



"Таким образом, впереди нас ожидают многие месяцы чрезвычайно сложной ситуации", - сообщает орган, ответственный за консультирование французского правительства в своем последнем уведомлении от 26 октября", - говорится в статье.



"Очень сложно предвидеть, как долго продлится вторая волна, потому что это зависит от самого вируса, его климатической среды, мер, которые будут приняты для ограничения циркуляции вируса, их одобрения и, следовательно, от их влияния", - пишет Научный совет.



"(...) Эммануэль Макрон объявил о повторном карантине, по крайней мере, до 1 декабря, указав, что цель заключалась в достижении уровня "около 5 тыс." случаев заражения в день по сравнению с 40 тыс.-50 тыс. в настоящее время", - указывает издание.



"(...) Могут возникнуть место несколько последовательных волн в конце зимы и весной 2021 года, что будет зависеть от различных элементов: климатического состояния, уровня и операционной эффективности стратегии "тестирование/отслеживание/изоляция" (при положительных результатах теста)", - продолжает Научный совет. Поэтому правительствам придется "управлять последовательными волнами обострения" эпидемии "до появления первых вакцин и/или лечения", возможно, во втором квартале 2021 года", - говорится в публикации.



"Управлять этими последовательными волнами можно разными способами. Во-первых, "можно рассмотреть стратегию типа включение/выключение", то есть чередование периодов ограничений (чтобы ограничить циркуляцию вируса) и периодов расслабления. "Возможно ли это в долгосрочной перспективе? Примут ли французы такую стратегию, насколько она экономически жизнеспособна? Вопросы были заданы и на сегодняшний день не получили ответа", - подчеркивает Научный совет под председательством профессора Жана-Франсуа Дельфрэсси.



"Другая стратегия: "поддерживать скорость распространения вируса ниже" порога в 5 тыс. заражений в день с помощью политики "подавления циркуляции вируса", как это "сделали несколько азиатских стран, Дания, Финляндия и Германия". "Такая стратегия влечет за собой решительные и своевременные меры каждый раз, когда возобновляется эпидемия", - полагает Научный совет, по мнению которого это "лучшая гарантия сохранения экономической активности", - резюмирует Le Figaro.



Источник: Le Figaro