 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Превращает ли Covid-19 сегодняшних детей в будущих психов взрослых? - Софиан Айссауи
21:10 04.11.2020

4 ноября 2020 г.
Софиан Айссауи | Slate.fr

"Теперь дети во Франции обязаны носить маску в школе с 6 лет. Эта новая мера, как и другие, может повлиять на их развитие и обучение", - пишет Slate.fr.

"Для детей, взрослеющих в разгар пандемии, нынешний период является синонимом запретов, особенно в школьной среде. "Не трогайте друг друга, не давайте друг другу вещи, не работайте в группах", - рассказывает Маева, школьная учительница из Эссонна. Начиная с мая и выхода из первого карантина в сообществе ее учеников второго класса начальной школы жизнь радикально изменилась", - говорится в статье.

"Обычно ученики все вместе находились на детской площадке. Но сейчас у нас есть несколько участков. Ученики разделены на зоны, чтобы избежать смешивания. Очевидно, что ученик, у которого есть друг из другого класса, не сможет играть с ним во время перемены".

"(...) Мы не должны небрежно относиться к детям", - настаивает Катрин Вердье, детский психолог из Люксембурга. Там вот уже несколько месяцев ношение маски является обязательным для детей старше 6 лет, - указывает автор статьи. "Хотя они в достаточной мере стремятся соблюдать эту обязанность, для них это остается сигналом внешней опасности. Один носит маску для того, чтобы другой не умер. И дети чувствуют себя потенциальными носителями смерти".

"(...) Как и у взрослых, у детей наблюдается сильное беспокойство. У последних много вопросов о здоровье и смерти. Например, у детей снова появились возникшие после первого карантина судорожные подергивания и неврозы навязчивых состояний. В то время как они уже начали исчезать", - отмечает психолог.

"34-летней матери Лайле приходилось много заниматься воспитательной работой со своей дочерью. Малышка готовится в следующем месяце отпраздновать свой шестой день рождения. "Во время карантина у нее один или два раза случались панические атаки, потому что она подслушала разговор, в котором говорилось о смертях или о госпитализациях..."

"(...) К сожалению, мы не можем загнать детей в какую-то стерильную камеру. Covid-19 все равно существует, и нам не удастся его игнорировать. Поэтому мы, как родители, пытаемся найти золотую середину, чтобы говорить об этом", - продолжает Лайла.

"(...) Дети подражают родителям, они напрямую связаны со своими эмоциями, - объясняет Катрин Вердье. - Когда родителям трудно подобрать нужные слова, у детей остаются вопросы, которые они будут задавать только детям. И они могут получить ответ не по сути вопроса. Если мы четко не объясним детям, что происходит, и в частности, то, что они не несут за это ответственность, мы позволим страхам укорениться".

"(...) Когда объясняешь им на языке их уровня, они хорошо это воспринимают. В маске моя дочь в основном видит защиту. Мы много об этом говорим между рекламными роликами, про людей, которые носят маску на улице... Тогда она задумалась о том, что она защищается. Как и взрослые!" - рассказывает Лайла.

"(...) По мнению Анны Конье, клинического психолога и соавтора колонки под названием "Не выплескивайте потребности младенцев вместе с водой", последствия могут ощущаться уже у очень маленьких детей дошкольного возраста.

"Дети наблюдают и учатся путем подражания, что может привести к возможной задержке развития речи, - утверждает она. - С другой стороны, ребенок может испытывать чувство дискомфорта, тревоги при контакте с людьми в масках, которых ему сложно отличить друг от друга и чьи намерения ему еще труднее расшифровать".

"(...) Маева испытывала подобное беспокойство много раз с тех пор, как маска стала для нее обязательной при обучении учеников второго класса начальной школы, - пишет Slate.fr. "Когда вы обращаетесь к одному ученику, это не мешает. Но все намного усложняется, когда их перед вами двадцать пять, - с сожалением говорит она. - В частности, я задумываюсь об уроках фонологии. Изучение голосовых звуков - важная часть уроков второго класса начальной школы. С масками детям очень трудно правильно услышать звук или даже заметить движение губ, чтобы произнести его. До сих пор маску носила только я ". Но она понимает, что это начало учебного года совсем другое. "На этот раз маску носят все".

Источник: Slate.fr

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604513400
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