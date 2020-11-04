Россия снова останется без нефтяных доходов, - "НГ"

21:17 04.11.2020

Москву склоняют к новому сокращению добычи из-за отсутствия перспектив восстановления мирового спроса

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

4.11.2020



Финансовый план российского правительства на 2021 год превращается в документ, не имеющий связи с реальностью. В основе бюджетные расчетов лежит надежда на увеличение добычи и экспорта нефти в 2021 году на фоне быстрого восстановления мирового спроса. Но этим надеждам, похоже, не суждено сбыться. Ослабление ограничений на добычу нефти с начала 2021 года страны ОПЕК даже не обсуждают. Саудовская Аравия берет курс на дополнительное сокращение добычи в 2021 году. Москве остается лишь присоединяться к этому курсу.



Валютные доходы РФ в этом году, по последним данным, почти на 40% ниже прошлогоднего уровня. Но правительство РФ еще недавно надеялось, что ситуация в следующем году улучшится на фоне быстрого восстановления мировой экономики. В базовый прогноз чиновники заложили увеличение нефтяных цен, рост добычи нефти и газового конденсата, а также увеличение российского экспорта.



Однако последние события показывают, что подобные прогнозы уже можно отнести к разряду благих пожеланий. На прошлой неделе мы наблюдали резкое падение нефтяных цен, которое было остановлено только готовностью основных экспортеров к новым сокращениям предложения нефти на мировом рынке.



Нефтяные цены перешли от падения к росту благодаря ожиданиям, что страны ОПЕК+ продлят действующие ограничения на добычу и, возможно, даже примут решение о дополнительном сокращении производства нефти. По данным Dow Jones, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК рассматривают возможность не просто продления действующих ограничений на добычу нефти, но и сокращения добычи, опасаясь падения спроса в условиях второй волны пандемии корона вирусной инфекции COVID-19 и карантинных мер в Европе.



Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК обсуждают возможность более существенного сокращения объемов добычи нефти из-за роста числа заражений коронавирусом и введения новых ограничений в Европе, подтверждает The Wall Street Journal.



Ранее Россия уже согласилась отказаться от запланированного прироста суммарной добычи нефти на 1,9 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. Теперь же речь идет не о сохранении нынешнего уровня добычи, а о его новом снижении.



Министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар во вторник заявил, что не исключает резкого падения цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа в мире. По его словам, "на следующем заседании межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+, намеченном на 17 ноября, должны быть приняты решения, способные стимулировать рынок и не допустить падения цен ниже 40 долларов за баррель".

Вторая волна пандемии, которую еще недавно предпочитали не замечать российские власти, может изменить экономические прогнозы на 2021-2022-й годы.



"Восстановление глобальной экономики будет. Но будет очень медленным. Мы считаем, что еще пару лет мы будем оставаться ниже территории 2019 года, а на темпы роста, которые были до этого, не выйдем приблизительно никогда", - заявил старший экономист Всемирного банка Патрик Кирби в рамках Международного биржевого форума. По его словам, нынешняя ситуация во многих странах, несмотря на положительные результаты по итогам III квартала, во многом сравнима с "тяжелейшими" последствиями кризиса 2008-2009 годов.