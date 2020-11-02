Байден обогнал Трампа в двух ключевых штатах

21:47 04.11.2020

В штатах все еще идет подсчет голосов, так как из-за пандемии многие избиратели предпочли проголосовать по почте.



Кандидат в президенты США Джо Байден обходит Дональда Трампа в Мичигане и Висконсине - ключевых штатах, где еще продолжается подсчет голосов, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.



В частности, по результатам обработки 94% бюллетеней в штате Мичиган, Байден получил поддержку 49,41% избирателей, Трамп - 49,05%. Победа в Мичигане дает 16 голосов выборщиков.



При этом в штате Висконсин, по результатам обработки 95% процентов бюллетеней, также побеждает бывший вице-президент США с 49,57% голосов. Действующий президент США здесь поддержали 48,94%. Победа в Висконсине дает 10 голосов выборщиков.



Для победы на выборах президента необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.



Байден пока лидирует в 23 штатах Вашингтон, Орегон, Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Вермонт, Колорадо, Гавайи, Миннесота, Иллинойс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Мэриленд, Делавэр, Род-Айленд , Коннектикут, округ Колумбия, Вирджиния, Мэн, Мичиган, Висконсин.



Трампа больше поддерживают в 27 штатах: Флорида, Айова, Северная Каролина, Южная Каролина, Огайо, Техас, Алабама, Арканзас, Айдахо, Индиана, Кентукки, Канзас, Луизиана, Миссури, Миссисипи, Оклахома, Южная Дакота, Северная Дакота, Теннесси, Юта , Западная Вирджиния, Вайоминг, Небраска, Монтана, Аляска (подсчитано 45% голосов), Джорджия, Пенсильвания.