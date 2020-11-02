На выборах в Сенат штата Дакота (США) победил... труп (самый настоящий)

22:10 04.11.2020

Ранее стало известно, что умерший от коронавируса кандидат от Республиканской партии США Дэвид Андал победил на выборах в законодательный орган штата Северная Дакота.



Во вторник в США прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов, губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также представители местных законодательных собраний ряда штатов.



На фоне выборов в США начались первые беспорядки.



В 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.