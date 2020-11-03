Директоров школ в Кыргызстане могут начать избирать на 5 лет. Голосованием школяров?

00:02 05.11.2020

Жоомарт Ураимов



Министерство образования, по словам Бейшеналиева, также разрабатывает механизм оценки работы директоров по определенным критериям.



БИШКЕК, 4 ноя - Sputnik. В Кыргызстане работает экспертная группа по внедрению механизма избрания директоров школ на пять лет, как ректоров вузов. Об этом в эфире КТРК сообщил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев.



"Насчет директоров нам поступает много вопросов. Есть сотни директоров в возрасте 70-80 лет. Некоторые занимают кресло десятки лет и не хотят уходить добровольно. Нет ограничений, так как это не считается госслужбой. Присутствуют коррупционные элементы, и нет обновления. В то же время среди них есть директора, которые показывают высокие результаты работы", - сказал министр.

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Он отметил, что сейчас Минобрнауки не имеет отношения к назначению директоров, их назначают отделы образования по рекомендации местных властей.



По словам Бейшеналиева, на тот случай, если система избрания директоров не будет внедрена, министерство разрабатывает механизм их отстранения по оценочным критериям.