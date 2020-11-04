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В Эфиопии восстал народ тыграй. Начинается гражданская война
00:12 05.11.2020

Лауреат Нобелевской премии мира объявил войну
В Эфиопии вспыхнул вооруженный конфликт

"Коммерсантъ" от 04.11.2020,
Эфиопия оказалась на грани гражданской войны. Боевые действия вспыхнули на границе с Эритреей. Премьер-министр страны и лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед отдал приказ мобилизовать войска, обвинив Народный фронт освобождения региона Тыграй в нападении на военную базу. Угроза миру на Африканском Роге настолько велика, что американские дипломаты отвлеклись от наблюдения за выборами в собственной стране и призвали к "деэскалации ситуации".

Правительство Эфиопии объявило о введении чрезвычайного положения в регионе Тыграй сроком на шесть месяцев. Там отключили интернет и телефонную связь. "Рано утром 4 ноября Народный фронт освобождения Тыграя атаковал базу вооруженных сил Эфиопии в регионе Тыграй и попытался похитить огневые средства артиллерии и военное оборудование Северного командования. Командование было дислоцировано в этом регионе более двух десятилетий для службы и защиты народа Тыграя от всяческих угроз",- говорится в заявлении офиса премьера (цитата по "РИА Новости"), опубликованном в среду.

Есть информация о погибших военнослужащих, но точное число жертв неизвестно. В документе отмечается, что НФОТ "пересек красную линию" после месяца провокаций и поэтому "федеральное правительство было вынуждено вступить в военное противостояние", а вооруженные силы Эфиопии "получили приказ выполнить свою миссию по спасению страны и региона от скатывания к нестабильности".

Со своей стороны НФОТ обвинил федеральное правительство в развертывании войск с целью "принуждения населения Тыграя подчиниться силой".
Региональные власти запретили передвижение военнослужащих Эфиопии в Тыграе и предупредили о "соразмерных мерах" в случае нанесения любого ущерба людям или имуществу. Tigray TV утверждает, что Северное командование эфиопских вооруженных сил перешло на сторону правительства Тыграя. Однако, как заявили в офисе премьер-министра Эфиопии агентству Associated Press, сообщения об этом "не соответствуют действительности".

Федеративная Демократическая Республика Эфиопия состоит из девяти штатов, или регионов, образованных на этнической основе, и двух мегаполисов - Аддис-Абеба и Дыре-Дауа.

Регионы пользуются широкой автономией, в том числе в вопросах безопасности, налоговой политики и использования земельных ресурсов.
Регион Тыграй с населением около 5 млн человек (5% населения страны) находится на границе между Эфиопией и Эритреей. Народность тиграй (вместе с близкородственными тигре) составляет большинство населения Эритреи и является нацменьшинством в Эфиопии (чуть более 6%). На протяжении десятилетий НФОТ опирался на тиграйцев, поддерживал национализм и осуждал засилье амхара во власти.

После свержения в 1991 году просоветского режима Менгисту Хайле Мариама НФОТ на протяжении почти 30 лет занимал центральное место в правящей коалиции "Революционно-демократический фронт эфиопских народов". В 2019 году НФОТ ушел в оппозицию, выразив недовольство политикой вступившего в должность премьер-министра Абия Ахмеда, который взял курс на "дистанцирование от этнического правления", в том числе речь шла об избавлении от авторитаризма НФОТ.

Со своей стороны связанные с фронтом политики и бизнесмены постоянно обвиняли главу правительства в несправедливом преследовании под предлогом борьбы с коррупцией и превращении их "в козлов отпущения" за все беды страны.
В то же время НФОТ сохранил полный контроль за моноэтничным регионом Тыграй и начал политическую кампанию против федеральных властей.

Так, НФОТ выступил против решения центрального правительства перенести из-за пандемии намеченные на август местные и парламентские выборы. В Эфиопии парламент избирает президента и назначает премьер-министра. Соответственно, перенос голосования продлил полномочия Абия Ахмеда, что не устроило НФОТ. В сентябре в Тыграе прошли собственные региональные выборы. Разозленный этим шагом федеральный центр принял решение перенаправить финансирование Тыграя местным администрациям, а не региональному правительству.

Кроме того, в последние дни возросла напряженность вокруг вопроса о контроле над федеральными военными активами в Тыграе.

После окончания длившейся 10 лет войны между Эфиопией и Эритреей (за что премьер Ахмед и получил Нобелевскую премию) в Тыграе остается до 80% всех тяжелых вооружений страны.
Нельзя не учитывать и военный опыт тиграйцев. Учитывая это, центральные власти с опасением наблюдали за развитием ситуации в регионе, в том числе за проходившими там военными парадами и другими формами демонстрации силы, и еще несколько месяцев назад начали стягивать войска к южным границам Тыграя.

Обострение конфликта в Эфиопии произошло на фоне возобновившихся после длительного перерыва переговоров Каира, Аддис-Абебы и Хартума по эфиопской плотине "Возрождение" (ГЭС "Хыдасе"). Напомним, что Египет и Судан обеспокоены строительством и боятся иссушения Нила. В последние месяцы на стороне Эфиопии выступает Эритрея. Президент этой страны Исайяс Афеворки, который ранее поддерживал Каир, посетил плотину в ходе визита в Эфиопию.

Хотя за этим не последовало никаких официальных заявлений, эксперты трактуют визит как перемену в расстановке сил вокруг плотины.
В конце октября президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком заявил, что в сложившейся вокруг ГЭС ситуации Египет может "взорвать плотину". Эти заявления вызвали гнев Аддис-Абебы.

"На этом фоне последнее обострение в Тыграе выглядит очень подозрительно. НФОТ находится в противостоянии не только с федеральным центром, но и с Эритреей. Однако вопрос, решился бы фронт на открытые действия против Аддис-Абебы и Асмары, если бы у него не было внешней поддержки",- сказала "Ъ" главный редактор информационно-аналитического ресурса "Интеграция экспертизы" африканист Анна Маслова. В то же время она напомнила, что НФОТ еще с 1970-х годов выступает против любых властей в Аддис-Абебе, если представители этой власти не тиграйцы.

"Их позиция - дайте нам всю Эфиопию или же полную власть в Тыграе. Фактически это старая добрая борьба элит в Эфиопии под лозунгом национализма, который эксплуатирует НФОТ. Решить этот вопрос очень трудно, если не невозможно. Поэтому прогнозы по развитию ситуации пессимистичны",- подчеркнула она.

Одним из первых внешних игроков на ситуацию отреагировали американские дипломаты. Посольство США в Аддис-Абебе было вынуждено оторваться от наблюдения за выборами в своей стране и призвало "к немедленной деэскалации ситуации в Тыграе".

Марианна Беленькая

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604524320
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