Гуд Байден, Америка, о!.. До чего довели США самые бешеные выборы в их истории, - А.Наумов

00:35 05.11.2020 В США завершилось голосование на выборах президента страны. Итоговый результат неизвестен до сих пор: ясно, однако, что триумфа демократа Джо Байдена, который предрекали почти все опросы, не случилось, хотя его победа вполне вероятна. Под угрозой и планы демократов получить большинство в Сенате. В итоге единственным гарантированным итогом выборов оказался гражданский раскол, который, поразив страну четыре года назад, продолжит нарастать.



Америка готовилась к победе Джо Байдена. Большинство опросов предрекали ему оглушительную победу: агрегатор предвыборных опросов RealClearPolitics показывал, что Джо Байден с большой долей вероятности получит 319 голосов выборщиков, а Дональд Трамп - путевку на свалку истории. Триумф демократа должен был показать, что четыре года президентства Дональда Трампа были досадной ошибкой, уродливым пятном на челе американской демократии. "Лишь один сценарий - сокрушительное поражение республиканцев - позволит перевернуть страницу недавней истории",- писал основатель ресурса Politico Джон Харрис в заметке с заголовком "Америка ждет вердикта эпохе Трампа". По его словам, масштабное поражение на всех фронтах должно было очистить республиканскую идею и одноименную партию от налета трампизма, "политики, основанной на презрении".



Онлайн-трансляция: как проходили выборы

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Но этого не случилось. Голосование, которое также вопреки прогнозам прошло преимущественно без значительных эксцессов, показало Америку такой, какой мир видел ее на протяжении последних лет,- лишенной единства, расколотой. Преимущество Дональда Трампа в Техасе и Айове не дало демократам шанса на электоральный блицкриг и молниеносную победу. Латиноамериканцы в округе Майами-Дейд, оказав поддержку Дональду Трампу, не дали Джо Байдену также победить в штате Флорида. Господин Трамп сумел также увеличить свою популярность среди чернокожих, слегка утратив ее среди белых американцев: то есть новой "перезагрузки" Америки не произошло.



Результаты в Пенсильвании, Северной Каролине, Висконсине и Мичигане задержались, что дало возможность Джо Байдену и Дональду Трампу обратиться к нации с кардинально различными речами.

"Ваше терпение похвально. Мы знали, что это будет идти долго, но кто знал, что это будет продолжаться до завтрашнего утра и даже больше? Но слушайте, мы уверенно себя чувствуем. Точно вам говорю: мы считаем, что мы на пути к победе",- сказал Джо Байден на сцене в родном для него штате Делавэр. Он поблагодарил сторонников и выразил уверенность, что стоит лишь подождать и результат их не разочарует. "Верьте, ребята, мы победим. Спасибо, спасибо, спасибо. Ваше терпение великолепно",- закончил он.



Следом прямо в Белом доме на фоне американских флагов выступил Дональд Трамп. "Я хочу поблагодарить американский народ за великолепную поддержку. За нас проголосовали миллионы и миллионы человек",- начал глава государства. Он похвастался цифрами по штатам и заверил избирателей: "Им за нами не угнаться". Затем, однако, господин Трамп перешел к более тревожным темам.



"Северная Каролина - большая победа, мы там победили. Мы ведем с перевесом 76 тыс. голосов, как вдруг все останавливается. Это обман американского народа. Это стыд для страны. Мы были готовы победить. Мы, в общем, и победили. Победили! Теперь наша цель - удостовериться в честности результата ради блага страны. Это очень важный момент, мошенничество огромное",- заявил президент. Он пообещал обратиться в Верховный суд и остановить "любое голосование".



Мы не хотим, чтобы они нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список",- пояснил Дональд Трамп.



Что конкретно имел в виду президент, он не пояснил. Однако в некоторых штатах законы позволяют избирательным комиссиям получить отправленные бюллетени по почте уже после дня голосования, если штемпель на них был поставлен в день выборов. Например, закон "колеблющейся" Пенсильвании позволяет получить бюллетень до 17:00 6 ноября. А в Калифорнии - даже до 20-го числа, хотя победа демократов там сомнений не вызывает.



Учитывая, что в США такого рода правила регулируются именно законодательством штатов, оснований для судебного оспаривания их нет: в соответствии с федеральным законом власти штатов должны отчитаться о результатах выборов до 8 декабря.



Когда господин Трамп делал это заявление, на дворе была глубокая ночь и почти во всех "колеблющихся" штатах он удерживал преимущество.



Утром 4 ноября ситуация решительным образом поменялась: демократы перехватили лидерство в Неваде и Мичигане, и победа Джо Байдена стала казаться все более вероятной.

"Прошлой ночью я лидировал - иногда с хорошим отрывом - во многих ключевых штатах, почти все управляются и контролируются демократами. Однако затем все начало исчезать одно за другим, как только подсчитывались пачки бюллетеней. Очень странно, а "социологи" все неправильно поняли",- написал глава государства. Twitter пометил его сообщение как "спорное, могущее содержать не соответствующую истине информацию о выборах".



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Затем господин Трамп разместил в своем аккаунте картинку, сделанную другим пользователем: на ней видно, что в Мичигане единомоментно в "копилку" Джо Байдена добавили почти 140 тыс. голосов, при этом результат Дональда Трампа не изменился. Достоверность изображения при этом не установлена - Twitter пометил его как "спорную информацию".



Другие картинки, распространяемые в интернете, где видны резкие скачки голосов в пользу демократов, создатели проекта FiveThirtyEight, посвященного анализу предвыборной аналитики и результатов голосования (и авторы этих картинок), объясняют резким поступлением голосов (преимущественно почтовых) из крупных городов, симпатизирующих демократам. В случае Мичигана это Детройт. "Они находят голоса за Байдена повсюду - в Пенсильвании, в Висконсине и Мичигане! Это так плохо для нашей страны",- продолжал писать в Twitter глава государства.



По сообщению CNN, несколько высокопоставленных республиканцев сообщили, что они не согласны с исходящими из Белого дома обвинениями о возможном мошенничестве.

Тем не менее формальные лидеры Республиканской партии - например, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл - таких заявлений не делали.



При этом "колеблющиеся" штаты не торопятся представлять финальный результат: в частности, власти Невады заявили, что после подсчета 67% бюллетеней (показывающего победу Джо Байдена) возобновят работу лишь в четверг, 5 ноября, и сообщат новые сводки не раньше полудня. В Пенсильвании власти отчитались, что число "почтовых" бюллетеней, поступивших к ним, выше в десять раз, чем в 2016 году, и потому они планируют "работать 24 часа в сутки", чтобы посчитать их.



Судебные разбирательства уже начались: в частности, в округе Монтгомери (штат Пенсильвания) три республиканских наблюдателя сообщили о нарушении.

По их словам, работники избирательной комиссии начали считать полученные почтой бюллетени раньше срока и вопреки праву стали связываться с избирателями, чтобы те могли исправить ошибки при подаче таких бюллетеней: например, вложить внутрь почтового конверта еще один конверт с бюллетенем, как это положено по закону. К судебным тяжбам партии готовы. "У нас тысячи юристов-добровольцев и несколько юридических фирм на контракте в этих колеблющихся штатах",- рассказала пресс-секретарь Национального комитета Республиканской партии Мэнди Меррит. Демократы также подготовили множество юристов для противостояния оппонентам.



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Насколько могут затянуться споры, сказать трудно: в соответствии с положениями федерального закона каждый штат должен до 8 декабря назначить выборщиков, то есть определиться с финальными результатами голосования, учитывая возможные судебные тяжбы и пересчеты. 14 декабря эти выборщики должны собраться в столицах штатов и проголосовать, чтобы уже 6 января новый состав Конгресса собрался на совместное заседание и формально огласил результаты выборов - "избранными" президент и вице-президент становятся именно тогда.



Что касается нового состава Конгресса, который и должен будет назвать имя победителей важнейшей в стране гонки, то он тоже должен определиться по результатам прошедших выборов. 3 ноября американцы избирали заново треть сенаторов и весь состав Палаты представителей.



Здесь тоже демократы и предсказывавшие им победу социологи оказались посрамлены: решительного разгрома не вышло, и республиканцы сохраняют все шансы удержать большинство в Сенате.

Палата представителей остается демократической, однако новые кресла получить у партии, видимо, также не выйдет.



Это значит, что Джо Байден рискует оказаться первым за 32 года президентом, который придет к власти без лояльного ему Конгресса. Это еще больше ослабит его позицию и надежды на решительные реформы, которые выказывают в том числе левые демократы: например, не смогут быть реализованы инициативы вроде расширения числа судей Верховного суда. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, и так считающийся одним из самых влиятельных людей в Вашингтоне, сохранит свое могущество, которое он, безусловно, обратит на благо партии.



Дональд Трамп же в случае победы Джо Байдена станет первым со времен Джорджа Буша-старшего президентом, проработавшим на своем посту лишь один срок. Шаткая победа демократа покажет, что идеология трампизма - сплав гражданского национализма, социального консерватизма и популизма - останется идеологией половины Америки, и не исключено, что ее предводитель попытается и дальше продолжить влиять на политику: в конце концов, отель Дональда Трампа находится в 15 минутах пешком от Белого дома.



Алексей Наумов Источник - kommersant.ru

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