Рычаги китайского влияния: "китаизация" в Центральной Азии и России

02:50 05.11.2020

"Китаизация" изначально определяется научным и экспертным сообществом как процесс включения разных народов в пространство китайской культуры: китайской письменности, философских учений, традиций. Однако сегодня все чаще говорится о "глобальной китаизации", результаты которой менее однозначны.



В рамках программы Лаборатории молодого аналитика "МедИАЦия" Вита Спивак, эксперт по Китаю, поделилась своим видением проблемы. Ia-centr.ru обобщил основные тезисы спикера.



– Могли бы Вы объяснить, что понимается под "китаизацией"?



– Глобальная "китаизация", по-английски "sinicization" – термин, который стал использоваться для описания китайского влияния на политику других стран.



Безусловно, Китай присутствует в жизни каждого человека и государства: от средств быта для людей (например, техника и мебель) до совместных международных программ (форматы культурного и экономического межгосударственного взаимодействия с КНР).



И по мере того, как Китай развивается и становится международным игроком, его присутствие только увеличивается.



Для соседей КНР, например, для России и стран Центральной Азии, усиление китайских позиций чувствуется острее.



– Какие проекты сегодня формируют "китаизацию"?



– С 2013 г. КНР осуществляет зонтичную инициативу "Один пояс и один путь" ("ОПОП") – т.н. сегодня инициатива "Пояса и пути". Именно этой инициативой объясняется "китаизация", при этом за ней стоит красивая метафора "Шелкового пути", который когда-то связывал страны Запада и Востока*.



Сейчас в инициативу включены более 60 государств, интересно, что она не носит четких границ.



Так, туда включены и строительство дороги в Нигерии, и ветряная ферма в Чили. КНР просто использует инфраструктурные проекты, куда направляются инвестиции и кредиты, как механизмы внешней политики.



При этом китайские инвестиции приходят вместе с китайскими подрядчиками и рабочей силой, которые активно мигрируют в страны Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Китайское руководство во главе с Си Цзиньпином создает повестку "Пояса и пути", где, например, все страны пограничные КНР называются "воротами Пояса и пути".



Китайская инициатива часто воспринимается линейно, как некий план, постепенно осуществляемый КНР, что, как мне кажется, значительно преувеличивает ее значение, но и еще упрощает значение ее влияния.



Помимо этого, Китай также является крупнейшим кредитором среди стран-соседей. Так, больше всего денег Таджикистан задолжал именно Экспортно-импортному банку ("Эксимбанк") Китая – 36,6% от общей суммы всего внешнего долга, а внешний долг Кыргызстана Китаю составляет 43,2% от общего госдолга страны.



– Есть ли место "мягкой силе" в рамках китаизации?



– Во-первых, распространившееся экономическое влияние КНР уже само по себе приводит к включению китайского фактора во внутреннюю экономику и политику многих стран. Примерами для государств-партнеров КНР становятся китайская экономическая, гражданская модели.



Во-вторых, диаспора хуацяо (китайские эмигранты) является косвенным инструментом мягкой силы. Но пока "мягкая сила" КНР не реализуется в полной мере: Институты Конфуция сейчас закрывают по всей Европе, заявляя о пропаганде КПК (Коммунистической партии Китая), торговые войны влияют на имидж китайского бизнеса, вопросы Тайваня, Синьцзяна и Тибета используются в противовес политическому режиму и пропаганды КНР и т.д.



Связано подобное с разными политическими моделями "мягкой силы", которыми пользуется Китай. Они все же совсем не коррелируются с демократическими моделями Запада.



Кстати, последним довольно удачным примером китайской дипломатии была реакция правительства на критику США о выходе КНР к углеродной нейтральности к 2060г.



Китайский МИД в ответ на это заявление составил аналитический доклад по анализу экологического влияния США чуть ли не с XVIII в., в совокупности показывая негативное значение Америки на мировую экологию.



Напоминаем, что программа третьего запуска Лаборатории посвящена анализу приграничного сотрудничества на евразийском пространстве. Организатором Лаборатории выступает Информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при поддержке Фонда Президентских грантов.



Подробное видео встречи, как и вся программа Лаборатории молодого аналитика "МедИАЦия" доступны на странице Facebook (https://web.facebook.com/mediatorCIS).



*Великий Шелковый путь – историческая система караванных дорог, пересекавших Евразию от Китая до Средиземноморья. Эти маршруты служили в эпоху древности и Средневековья важным началом осуществления торговых связей и диалога культур Востока и Запада.