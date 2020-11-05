 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Считалка" работает в пользу Байдена? Признает ли Трамп его сомнительную победу
08:29 05.11.2020

Трамп преждевременно объявил о своей победе в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине
05 Ноябрь, 2020
Русская служба "Голоса Америки"

Крупнейшие социальные сети пометили посты президента с пометками о недостоверности этих данных

Агентство "Ассошиэйтед Пресс" еще не объявило победителей президентских выборов в штатах Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина, а вечером в среду стало известно, что Джо Байден победил, в числе прочего, в Мичигане, получив еще 16 голосов выборщиков.

Однако, президент Дональд Трамп преждевременно заявил, что он победил во всех этих штатах.

В среду Трамп написал в Твиттере, что он "провозглашает победу... на выборах в Пенсильвании (в которой не допускаются законные наблюдатели), штате Джорджия и штате Северная Каролина, в каждом из которых Трамп ЗНАЧИТЕЛЬНО лидирует" (конец цитаты – ред.).

"Кроме того, мы настоящим заявляем, что в штате Мичиган на самом деле было тайно вброшено большое количество бюллетеней, о чем широко сообщалось", - заявил Трамп.

После того, как в среду сторонники Трампа начали перепост информации, обнародованной президентом, компании-владельцы социальных сетей предупредили пользователей, что исход президентских выборов в вышеперечисленных штатах пока не решен, сообщает "Рейтер".

Три последних твита Трампа, в том числе твит о "неожиданной отправке бюллетеней на помойку", Твиттер снабдил предупреждением пользователям о том, что публикация "вводит в заблуждение по поводу выборов или других гражданских процессов". Твиты Эрика Трампа и пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани о победе Трампа в Пенсильвании были снабжены пометкой "официальные источники, возможно, не объявляли о результатах голосования на момент написания этого твита".

Фейсбук также снабдил подобными пометками несколько постов президента, поскольку голоса в штатах, о победе в которых он заявил, все еще подсчитываются.

На данный момент, по данным "Ассошиэйтед Пресс", Байдену не хватает шести голосов выборщиков для победы на президентских выборах после того, как стало известно о том, что он получил большинство голосов в Мичигане. Байден также выиграл выборы в Висконсине и (почти наверняка) в Аризоне - двух других штатах, в которых Дональд Трамп одержал победу в 2016 году.

Все еще неизвестны результаты выборов в Неваде (6 голосов выборщиков), Пенсильвании (20 голосов выборщиков), Джорджии (16 голосов выборщиков) и Северной Каролине (15 голосов).

Источник - golosameriki.com
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