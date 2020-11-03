 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 03.11.2020
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Решающие голоса Байдену должен дать штат Невада
08:50 05.11.2020

Байдену остается победить в Неваде для избрания президентом
Невада стала ключевым штатом по влиянию на исход выборов

Демократ Джо Байден набирает в штате Невада 49,3% голосов по результатам подсчета 86% бюллетеней, у республиканца Дональда Трампа - 48,7% голосов.

Невада стала ключевым штатом по влиянию на исход выборов
Если Байдену достанется Невада, это будет для него означать победу, пишет Fow News.

Как считают аналитики издания, результаты голосовая штата Невада, решат итоги американских выборов. Пока здесь лидирует кандидат от демократов.

Невада стала ключевым штатом по влиянию на исход выборов. Сейчасу Байдена всего 264 голосов выборщиков, у Трампа - 214. Для победы нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков. Шесть голосов, необходимых Байдену, как раз есть в Неваде.

Ранее Байден запустил "сайт переходного периода", который предназначен для подготовки к передаче власти от действующего американского лидера Дональда Трампа, вопреки тому, что он.еще не заручился поддержкой необходимого числа голосов выборщиков На данный момент на сайте опубликовано одно сообщение и фото политика на синем фоне.

Александра Ипполитова

Источник - mk.ru
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