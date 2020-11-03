 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Война в Карабахе перешла в партизанскую стадию
08:56 05.11.2020

Эксперт спрогнозировал развитие конфликта

Военное противостояние между Арменией и Азербайджаном несколько ослабело. Стороны конфликта временно отказались от активных действий, однако продолжают обмениваться артиллерийскими и ракетными ударами. Последние дни отметились высокой активностью диверсионных и партизанских групп, действующих по обе стороны фронта. Как удалось узнать "МК", с их помощью стороны прощупывают позиции противника перед будущими боями.

Последние сводки из зоны конфликта в спорном Нагорно-Карабахском регионе свидетельствуют о спаде военных действий. За прошедшую неделю наступление армии Азербайджана приостановилось. Вооруженные силы Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики также не предпринимают попыток решительного наступления. Однако обе стороны конфликта продолжают активно задействовать артиллерию, авиацию и ракетное вооружение.

Ежедневно министерство обороны Азербайджана публикует видео, снятое разведывательно-ударными беспилотниками. Дроны наносят удары по военной технике и позициям противника. Часть беспилотников уничтожается армянскими ПВО, оправившимися от шока первых дней и научившимися отражать атаки противника.

Азербайджанская сторона также задействует диверсионно-разведывательные группы, которые пересекают линию фронта и действуют в тылах армянских войск. Наиболее активно диверсионно-разведывательные группы применяются в районе города Шуша, который являются одной из ключевых целей для азербайджанской армии. Накануне стало известно об уничтожении одной из таких групп.

Согласно опубликованным в Сети фотоматериалам, отряд азербайджанских войск попал в засаду в районе Шуши. В ходе боя уничтожена бронемашина SandCat израильского производства, как минимум три были захвачены в качестве трофеев.

Как заявляют официальные лица в правительстве Нагорно-Карабахской республики, в партизанских рейдах участвуют наемники из числа сирийских боевиков. Двое из них были взяты в плен и допрошены. Как отметил посол России в Турции Алексей Ерхов, пленные боевики говорят на сирийском диалекте арабского языка.

По мнению военного эксперта Алексея Валюженича, относительное затишье на фронтах войны в Карабахе может стать прологом к новому этапу военной кампании, который станет куда более кровопролитным, чем предыдущие. Как отметил эксперт в разговоре с "МК", на это указывает ряд факторов.

-Для Азербайджана задача номер один - это взятие Шуши и, возможно, Степанакерта. Фактически, это будет выигранная кампания. Но это более сложная задача, чем все предыдущие. Речь идет о труднодоступных районах: фактически, на Шуши можно наступать только по одной дороге в условиях высокогорья. Более того, армянские войска наверняка уже оборудовали оборонительные позиции, с которых их вряд ли получится выбить с наскока.

Эксперты оценили обстановку в Нагорном Карабахе: решающие дни

-Но по ним могут точечно отработать турецкие беспилотники, которые использует Азербайджан…

-Гипотетически - да. На деле же, все сложнее. В течение недели или двух в Закавказье установится зимняя погода. В контексте Карабаха - это дождь со снегом и низкие, плотные облака. То есть дроны выбывают из игры. Подобное уже было пару недель назад. Два дня шли дожди, и за все это время ни одного ролика от турецких дронов. Так что рассчитывать при походе на Шуши придется на старые методы борьбы. А это чревато потерями.

-Поэтому в бой пошли арабские наемники?

-Пока еще неизвестно, сколько их там и решают ли они что-нибудь в глобальном смысле. Говорят про 2-3 тысячи боевиков. Возможно, что из них могут сформировать отряды смертников (в изначальном смысле этого слова), которым придется штурмовать позиции противника и погибнуть при выполнении этой задачи. Тогда наступающим азербайджанским войскам будет проще. Но боевые качества этих кадров не стоит переоценивать. Все говорят "боевики", "террористы", но это не горный спецназ, а чаще - вооруженный сброд с оружием и под наркотиками. Так что только их усилиями продолжать наступление в горах будет проблематично.

Федор Данильченко

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604555760
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