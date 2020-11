США после выборов: Что не под силу изменить ни одному президенту, - Джон Уайтхэд

08:58 05.11.2020 США после выборов: Что не под силу изменить ни одному президенту

13 явлений, которые в стране будут продолжены



"Если свобода вообще что-то и значит, то она значит право говорить людям то, что они слышать не хотят" - Джордж Оруэлл



Американский народ по-прежнему жаждет, чтобы его убедили в том, будто новый президент в Белом доме cможет решить проблемы, которые нас преследуют.



Однако, независимо от того, кто победит на этих президентских выборах, можете быть уверены в том, что новый босс будет таким же, как и босс старый, а мы, постоянный низший класс в Америке, будем вынуждены идти в ногу с полицейским государством во всех вопросах - общественных и частных.



На самом деле, независимо от того, как вы их называете - "элита", "глубинное государство", "один процент", "контролеры", "вдохновители", "теневое правительство", "полицейское государство", "государство слежки", "военно-промышленный комплекс" -до тех пор, пока вы понимаете, что какая бы партия ни заняла Белый дом в 2021 году, неизбранная бюрократия, которая принимает решения на самом деле, по-прежнему будет решать все.



Уничтожение РФ как сильного государства будет приоритетом любого президента США

В интересах свободы и правды о жизни в американском полицейском государстве - вот вам несколько суровых истин, которые будут сохраняться вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах 2020 года. В действительности, эти проблемы сохранялись - и во многих случаях процветали - как при республиканской, так и при демократической администрации в последние годы.



Милитаризация полиции будет продолжена. Благодаря федеральным грантовым программам, позволяющим Пентагону бесплатно передавать излишки военного снаряжения и оружия местным правоохранительным органам, полицейские силы будут по-прежнему трансформироваться из миротворцев в хорошо вооруженные подразделения вооруженных сил, укомплектованных ботинками, шлемами, щитами, дубинками, перцовыми баллончиками, электрошокерами, штурмовыми винтовками, бронежилетами, миниатюрными танками и ударными дронами. "Сегодня 17 000 человек личного состава местных полицейских сил оснащены таким военным оборудованием, как вертолеты Blackhawk, пулеметы, гранатометы, тараны, взрывчатые вещества, химические аэрозоли, бронежилеты, приборы ночного видения, спусковое снаряжение и бронированные машины У некоторых есть танки", - заявил Пол Крейг Робертс, бывший заместитель министра финансов.



Сверхкриминализация будет продолжена. Перед лицом правительственной бюрократии, занятой созданием законов, статутов, кодексов и постановлений, укрепляющих ее полномочия и системы ценностей, а также системы полицейского государства и его корпоративных союзников, нас всех будут по-прежнему рассматривать как мелких преступников, виновных в нарушении какого-нибудь второстепенного закона. По имеющимся оценкам, благодаря наличию избыточного количества в 4500 федеральных составов преступлений и более 400 000 норм и правил средний американец совершает три преступления в день, даже не подозревая об этом. На самом деле, по словам профессора права Джона Бейкера, "в Соединенных Штатах нет никого старше 18 лет, кому нельзя было бы предъявить обвинения в каком-либо федеральном преступлении". Следовательно, сейчас мы находимся в странном новом мире, где мелкие фермеры, которые осмеливаются производить непастеризованный козий сыр и делиться им с членами своей общины, обнаруживают, что на их фермы совершают рейды (правоприменительные органы - С.Д.), а любителям домашнего садоводства грозит тюремное заключение за то, что они осмелились выращивать свои собственные сорта орхидеи без оформления необходимых документов. Такое пугающее положение дел - когда человека фактически могут арестовать и заключить в тюрьму за самые невинные и глупые действия, включая кормление кита и сбор дождевой воды на своей территории, - связано с тем, что ученые-правоведы называют сверхкриминализацией (законодательства - С.Д.).



Ради наживы сажать американцев в тюрьмы будут и дальше. Когда-то американская пенитенциарная система действовала в соответствии с идеей о том, что опасных преступников должно помещать "под замок", чтобы защитить общество. Сегодня, когда штаты пытаются экономить деньги, передавая тюрьмы частным корпорациям, заключение американцев в частные тюрьмы, которыми управляют мегакорпорации, для крупного бизнеса превратилось в дойную корову. В обмен на то, что корпорации покупают государственные тюрьмы и управляют ими по всей стране ради, якобы, экономии средств штатов, штаты должны согласиться поддерживать 90-процентную заполняемость частных тюрем на протяжении как минимум 20 лет. Такая схема просто ведет к тому, что людей заключают под стражу ради прибыли, и передают под длительные тюремные заключения миллионы американцев, большинство из которых совершили мелкие ненасильственные правонарушения, корпорациям, которые не делают ничего в интересах защиты общества или предотвращения рецидивизма. Таким образом, хотя количество насильственных преступлений в стране существенно снизилось, количество американцев, заключенных в тюрьму за ненасильственные преступления - такие, как вождение автомобиля с просроченными правами, - стремительно растет.



Уровень бедности по-прежнему будет расти. Несмотря на то, что у нас 46 миллионов американцев живут у черты бедности или ниже нее, 16 миллионов детей живут в семьях, "не имеющих достаточного доступа к еде", а не менее 900 000 ветеранов, полагаются на продуктовые карточки (заметьте, это до-COVIDные цифры, которые только ухудшились во время этой пандемии), огромные суммы по-прежнему выделяются на президентские экскурсии (налогоплательщики были вынуждены заплатить не менее 100 миллионов долларов, чтобы Дональд Трамп за четыре года пребывания в должности мог посещать свои гольф-клубы и свою частную собственность более 500 раз



Нескончаемые войны, обогащающие военно-промышленный комплекс, продолжатся. Попав во власть жадных подрядчиков Пентагона, коррумпированных политиков и некомпетентных правительственных чиновников, расширяющаяся военная империя Америки обескровливает страну со скоростью более 15 миллиардов долларов в месяц (или 20 миллионов долларов в час). И это только то, что правительство тратит на зарубежные войны. В эту цифру не включены расходы на содержание и укомплектование персоналом более 1000 военных баз США, разбросанных по всему миру. Это невероятно, ведь США составляют лишь 5% населения мира, Америка может похвастаться почти пятьюдесятью процентами общих мировых военных расходов, тратя на вооруженные силы больше, чем следующие 19 стран с наибольшими расходами вместе взятые. Фактически, Пентагон тратит на войну больше, чем все 50 штатов вместе взятые тратят на здравоохранение, образование, социальное обеспечение и безопасность. Однако большинство американцев не осознают, что эти продолжающиеся войны имеют мало общего с обеспечением безопасности страны, а имеют отношение только к обогащению военно-промышленного комплекса за счет налогоплательщиков. Примите во внимание, что с 2001 года американцы тратили 10,5 миллионов долларов каждый час на многочисленные иностранные военные оккупации, в том числе в Ираке и Афганистане.



Расстрелы безоружных американцев полицейскими продолжатся. Независимо от того, какова наша политика по отношению к партиям, расам, религиям или к каким-либо другим различиям, используемым для того, чтобы нас разделять, мы все страдаем, когда насилие становится визитной карточкой правительства. Помните, что в полицейском государстве вы либо держите руку на спусковом крючке, либо смотрите в дуло заряженного оружия. Ежегодно сотрудники полиции убивают от 400 до 500 ни в чем не повинных людей. В самом деле, у американцев сейчас в восемь раз больше шансов погибнуть при столкновении с полицией, чем быть убитым террористом. Американцы в 110 раз чаще умирают от болезней пищевого происхождения, чем в результате террористического нападения. Полицейских скорее поразит молния, чем они понесут финансовую ответственность за свои проступки. В результате американцы в значительной степени бессильны перед военизированной полицией.



Рейды команд спецназа продолжатся. Ежегодно против ничего не подозревающих американцев проводится более 80 000 рейдов спецназа по относительно рутинным полицейским делам. По всей стране бригады спецназа применяются для решения удивительно тривиальной криминальной деятельности или простых общественных неудобств. Если дать краткую выборку, то в эти "неудобства" включаются злые собаки, домашние споры, ненадлежащие документы, поданные фермером, выращивающим орхидеи, и проступки, связанные с хранением марихуаны. В среднем в день в Америке более 100 американцев подвергаются рейдам со стороны спецназа. В последние годы произошло заметное усиление команд спецназа в федеральных агентствах, не связанных с безопасностью - в таких, как министерство сельского хозяйства, Пенсионный совет железных дорог, Управление долины Теннесси, ведомственные управления кадров, Комиссия по безопасности потребительских товаров, Служба рыболовства и дикой природы США и департамент образования.



Война правительства против американского народа будет продолжена. "Мы, народ" больше не защищены верховенством закона. В то время, как на Первую поправку, которая дает нам право голоса, накинули намордник, Четвертую поправку, которая защищает нас от издевательств, травли, избиения, взлома и шпионажа со стороны правительственных агентов, выпотрошили. Следовательно, в Америке вам больше не нужно быть бедным, черным или в чем-то виновным, чтобы с вами обращались как с преступником. Все, что требуется, - это принадлежать к классу подозреваемых, то есть к гражданам американского полицейского государства. Как фактический член этого так называемого преступного класса каждый гражданин США теперь виновен, пока не будет доказана его невиновность. Угнетение и несправедливость - будь то в форме расстрелов, слежки, штрафов, конфискации активов, тюремных сроков, обысков на дорогах и так далее - в конечном итоге придет ко всем нам, если мы не сделаем что-то, чтобы остановить это сейчас.



Коррупция в правительстве продолжится. Государство нам не друг. И оно не работает на "нас, народ". Американцы это инстинктивно понимают. Когда их попросили назвать самую большую проблему, с которой сталкивается нация, американцы всех политических взглядов проблемой номер один назвали государство. Фактически, почти восемь из десяти американцев считают, что коррупция в государстве распространена широко. Наши так называемые "представители" в государственной власти на самом деле не представляют нас, граждан. Сейчас нами правит олигархическая элита государственных и корпоративных интересов, главный интерес которой заключается в сохранении власти и контроля. В конгрессе доминирует большинство миллионеров, которые в среднем в четырнадцать раз богаче среднего американца.



Рост уровня слежки продолжится. Государство за вами следит. Оно видит каждое ваше движение: что вы читаете, сколько тратите, куда идете, с кем общаетесь, когда просыпаетесь утром, что смотрите по телевизору и что читаете в Интернете. Каждое ваше движение отслеживается, майнится ради данных, обрабатывается и табулируется, чтобы сформировать картину того, кто вы есть, что заставляет вас дергаться, и как лучше всего контролировать вас, когда и если возникнет необходимость вас "построить". Полиция оснащена множеством средств наблюдения - от считывателей номерных знаков и устройств слежения за сотовыми телефонами до регистраторов биометрических данных. Технологии теперь позволяют полиции сканировать прохожих, чтобы обнаруживать содержимое их карманов, сумочек, портфелей и т. д. Сканеры всего тела, которые выполняют виртуальный обыск с раздеванием американцев, путешествующих на самолете, стали мобильными. Ими оборудованы подвижные полицейские фургоны. С их помощью заглядывают и в машины, и в здания, включая жилые помещения. В сочетании с растущей в стране сетью камер наблюдения в реальном времени и программного обеспечения для распознавания лиц скоро действительно будет некуда бежать и негде будет спрятаться.



Построение общества подозрения продолжится. Во многом благодаря быстрому развитию технологий и распространившейся "культуре наблюдения" бремя доказывания сместилось настолько, что право считаться невиновным до тех пор, пока вина не будет доказана, узурпировано новой нормой, согласно которой все граждане являются подозреваемыми. Примером тому служит практика полиции останавливать и обыскивать людей, которые просто идут по улице, и когда нет никаких признаков правонарушения. Ситуацию усугубляют "офицеры по связи в вопросах терроризма" (пожарные, полицейские и даже сотрудники корпораций), которых обучили шпионить за своими согражданами и сообщать о "подозрительной деятельности". В эту категорию включили "фотографирование, не имеющее очевидной эстетической ценности", "производство измерений", рисование, делание пометок, использование в разговоре условных фраз, следование радикальным убеждениям и закупка товаров оптом. "Офицеры по связи в вопросах терроризма" отчитываются перед "центрами обмена информацией", которые являются инструментом правительства по сбору, анализу и распространению информации об американских гражданах.



Государственная тирания под управлением имперского президента продолжится. Конституция наделяет президента очень конкретными, ограниченными полномочиями: выполнять обязанности главнокомандующего вооруженными силами, предоставлять помилование, заключать договоры (с одобрения конгресса), назначать послов и федеральных судей (опять же с одобрения конгресса) и накладывать вето на принимаемые законы. Однако в последние годы американские президенты наделили себя властью вести войну, в одностороннем порядке убивать американцев, пытать заключенных, лишать граждан их прав, арестовывать и на неопределенный срок задерживать граждан, осуществлять безосновательный шпионаж за американцами и создавать свое секретное - теневое - правительство. Полномочия, накопленные каждым прошлым президентом и унаследованные каждым последующим президентом, - полномочия, которые составляют инструмент террора со стороны имперского правителя, - дают возможность любому, кто занимает Овальный кабинет, действовать как диктатору, стоящему над законом и вне всякой реальной ответственности. Мрачная реальность, с которой нам приходится мириться, заключается в том, что правительство делает все, что хочет. И будь проклята свобода! Для жизни, свободы и собственности своих граждан правительство США стало большей угрозой, чем терроризм, чем внутренний экстремизм, чем насилие с применением огнестрельного оружия и организованная преступность, чем любая из так называемых опасностей, от которых, как об этом заявляет правительство, оно нас защищает. Такое положение дел превратилось в статус-кво - независимо от того, какая партия находится у власти.



Правительство продолжит манипулировать национальными кризисами с целью расширения своих полномочий. "Мы, народ" оказались ввергнутыми в "чрезвычайное положение", которым оправдывается любая государственная тирания и захват власти во имя так называемой "национальной безопасности". Какой бы ни была так называемая "угроза нации" - будь то гражданские беспорядки, стрельба в школах, якобы террористические акты или, в случае с COVID-19, угроза глобальной пандемии - правительство имеет тенденцию извлекать выгоду из нарастания внутри нации эмоциональной напряженности, замешательства и страха как инструмента расширения полномочий полицейского государства. Ответом правительства на любую проблему по-прежнему будет усиление государства - за счет налогоплательщиков - и уменьшение свободы личности.



Итого: ничто, происходящее в день выборов, не облегчит страданий американского народа. Если мы не сделаем чего-то большего, чем голосование, государство; то, каким мы его знаем, коррумпированное, раздутое и контролируемое крупными корпорациями, лоббистами и группами особых интересов - останется неизменным. И "мы, народ" - люди, перегруженные налогами, сверхполитизированные, находящиеся под гнетом "большого государства", недостаточно представленные теми, кто должен говорить за нас, и блаженно не замечающие смыкающихся вокруг нас тюремных стен, - будем продолжать идти по пути страданий.



Как я отмечаю в своей книге "Америка - поле боя: война против американского народа" (Battlefield America: The War on the American People), эти проблемы будут продолжать преследовать нашу нацию до тех пор, пока американцы не осознают тот факт, что мы - единственные, кто может изменить ситуацию к лучшему, а затем что-нибудь с этим сделать. Если и есть какая-то надежда на восстановление наших свобод и на восстановление контроля над нашим государством, то это будет зависеть не от политиков, а от самих людей.



В конце концов, действительно, конституция начинается с двух жизненно важных слов: "Мы, народ".



Отцы-основатели хотели, чтобы мы поняли, что государство - это мы.



Никакого государства нет без нас - без нашей численности, наших мускулов, нашей экономики, нашего физического присутствия на этой земле. Так же не может быть полицейского государства - тирании - никаких рутинных нарушений наших прав без нашего соучастия и сговора; без того, чтобы мы закрывали глаза, пожимали плечами, позволяя себе отвлекаться и ослаблять нашу гражданскую сознательность.



Независимо от того, какой кандидат победит на этих выборах, граждане и те, кто нас представляет, должны нести ответственность в соответствии с этой истиной.



Copyright © The Rutherford Institute



Автор: Джон Уайтхэд John W. Whitehead - специалист по конституционному праву, писатель, основатель и президент организации The Rutherford Institute.



Copyright © John W. Whitehead. Публикуется с разрешения издателя.



Перевод Сергея Духанова. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604555880

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Казахстан усилит ограничительные меры на государственной границе

- Маулен Ашимбаев: Одновременное издание переводов произведений Абая и Науаи имеет символическое значение

- Необходима эффективная система предупреждения и реагирования на ЧС - А. Мамин

- Около 400 млрд тг инвестиций привлечено в основной капитал Туркестана

- Из истории президентской администрации

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2020 года №718

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2020 года №720

- Запрос депутатов Мажилиса о субсидировании процентных ставок по действующим кредитам МСБ

- С чем связано дело Биртанова? – Д. Ашимбаев