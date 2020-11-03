 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Щедрое нищебродство. Жапаров нанял за $1 млн израильского лоббиста Бен-Менаше, налоббировать ему президентство
09:17 05.11.2020

Бизнесмен от имени Аппарата президента С.Жапарова подписал контракт с израильским лоббистом на $1 млн

Бишкек (АКИpress) – Всего через две недели после прихода к власти, казалось бы, из ниоткуда, исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров уже подписал контракт на $1 млн на лоббирование международной помощи в связи с экономическим кризисом, который способствовал падению его предшественника. Об этом пишет специализированный портал Foreignlobby в статье "Новый президент Кыргызстана подписывает $1 млн сделку на лоббирование с прицелом на партнерство США-Израиля-стран Персидского залива".

Офис президента Садыра Жапарова подписал контракт с бывшим офицером израильской военной разведки Ари Бен-Менаше 30 октября, согласно новому уведомлению о лоббировании. Контракт обязывает фирму Бен-Менаше Dickens & Madson Canada, базирующуюся в Монреале, лоббировать интересы правительства в Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке с целью оказания помощи центральноазиатской республике.

"Настоящим вы поддерживаете нас… в лоббировании исполнительной и/или законодательной ветвей власти правительств Соединенных Штатов, Израиля, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и любых других взаимно согласованных стран или стран, международных организаций и НПО от вашего имени", - говорится в контракте.

Согласно уведомлению, Dickens & Madson уже получила половину согласованной суммы.

Согласно уведомлению лоббистов, от США Dickens & Madson ищет "материальную помощь в борьбе с пандемией COVID-19 и ее экономическими последствиями". Это включает организацию встреч Жапарова с "высокопоставленными должностными лицами США" в "короткие сроки", чтобы попытаться разработать соглашения о "отношениях в области безопасности и экономическом сотрудничестве", а также финансирование для выплаты долга.

Но на этом соглашение не заканчивается, опираясь на связи Бен-Менаше на Ближнем Востоке - который, в частности, лоббист эмиратского гиганта транспортной логистики Dubai Ports World - и требует помощи от все более интегрированного региона.

"Очевидно, что [между Израилем и странами Персидского залива] произошло сближение, и [Кыргызстан] получит выгоду от пакета", - говорит Бен-Менаше.

Контракт также включает в себя попытки организовать встречу для Жапарова с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лоббирование правительств Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов с целью инвестирования в "дорожную инфраструктуру" страны и "разработку ее шахт и нефтяных месторождений" с возможным встречи для Жапарова в Эр-Рияде и Абу-Даби. Правительство Израиля может ожидать, что его попросят инвестировать в сельскохозяйственный сектор и сектор безопасности страны, в то время как частные предприятия США будут поощряться к инвестированию в сельскохозяйственный сектор страны, особенно в хлопок.

В телефонном интервью Foreign Lobby Report Бен-Менаше сказал, что пришло время для Израиля и арабских государств Персидского залива работать вместе над международной помощью после того, как администрация Дональда Трампа помогла легализовать их давние связи.

"Очевидно, что произошло сближение, и эти ребята [Кыргызстан] получат выгоду от пакета помощи", - сказал Бен-Менаше. "Они могли бы стать получателем пакета помощи, в котором участвовали бы разные стороны на Ближнем Востоке. Так всем будет легче".

От имени правительства Кыргызстана контракт подписал Карчыгаев Абдыманап Жолдошевич. На контракте также стоит печать Аграрно-промышленной корпорации "Ренессанс".

Согласно данным Минюста, учредителями ОсОО являются Карчыгаев Алтынбек Абдыманапович, Карчыгаев Кайратбек Абдыманапович, Абдыманап кызы Күмүшай

Источник - akipress.org
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