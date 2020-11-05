Украли второй срок. Штаб Трампа подаст иски в связи с подсчетом голосов в Аризоне и Неваде

10:24 05.11.2020

5 ноября 2020,

Предвыборный штаб действующего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа рассматривает возможность возбуждения судебного иска в Аризоне и Неваде, поскольку голоса все еще подсчитываются. Об этом 4 ноября сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника.



По словам собеседников телеканала, представители Трампа не только закладывают основу для оспаривания результата, но и "пытаются выиграть время", чтобы замедлить подсчет голосов в штатах, где нынешний глава Белого дома может в конечном итоге проиграть.



Утверждается, что кандидат от демократов Джо Байден лидирует в гонке за президентское кресло с 253 голосами выборщиков. У Трампа 213 голосов выборщиков.



Ранее в среду штаб действующего главы государства подал в суд Джорджии иск с требованием не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия, отмечает "Газета.ру".



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4 ноября Дональд Трамп заявил о манипуляциях с голосами избирателей в ряде ключевых штатов. По его словам, голоса за его оппонента Джо Байдена внезапно нашли в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.



Губернатор штата Пенсильвания Том Вульф заявил, что власти штата настроены решительно сопротивляться намерению кандидата от Республиканской партии добиться через суд приостановки подсчета голосов на выборах в этом штате.



Ранее штаб Трампа подал в суд иск для приостановки подсчета голосов в штатах Пенсильвания и Мичиган. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.



Сам Трамп на своей странице в Twitter написал, что считает себя победителем в штатах Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина. Кроме того, действующий президент заявил о своей победе в штате Мичиган, добавив, что там наблюдалось большое число тайно вброшенных бюллетеней.



Избирательная система США предполагает, что набравший большее число голосов американцев кандидат не всегда может оказаться победителем. Дело в том, что выбор главы страны возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе. На выборах выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет.