Из истории президентской администрации Казахстана, - Д.Ашимбаев

10:32 05.11.2020 Данияр Ашимбаев, TURAN PRESS, 3 ноября



В этом году институт президентства и аппарат президента отметил свое 30-летие, а администрация президента – 25-летие, но из-за карантинных и иных дел про эти юбилеи забыли. Как, впрочем, и про 100-летие КАССР.

Хотелось бы немного пробежаться по основным вехам истории президентского аппарата. Сам институт президентства возник в определенной политико-правовой "толкучке". В республике были три коллегиальных органа - бюро ЦК Компартии Казахстана, президиум Верховного Совета и Совет Министров, и создание нового института началось с персонификации поста председателя Верховного Совета. Тут надо уточнить, что были посты председателя президиума Верховного Совета (как бы "президента") и председателя Верховного Совета (как бы "спикера"). Осенью 1989 года они были объединены в единую должность, которую в начале 1990 года занял Нурсултан Назарбаев – первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. Весной был учрежден пост президента, имевший, по сути, больше символическую власть и державшийся на авторитете Назарбаева как бывшего премьера и действующего партийного лидера. Аппарат президента, изначально названный канцелярией президента, был создан на базе структурных подразделений Верховного Совета (отделы помилования и гражданства), а также ряда новых подразделений, созданных за счет кадров Совмина, ЦК и приглашенных специалистов.

Партия теряла власть по всей стране, а существующий властный механизм не мог восполнить этот вакуум. Поэтому в конце 1990 года, сразу после принятия Декларации о государственном суверенитете, была проведена конституционная реформа. Президенту был подчинен Кабинет Министров и даны серьезные полномочия по управлению властными институтами, в первую очередь – региональными. Эта реорганизация по-настоящему укрепила механизм президентской власти и, по сути, способствовала укреплению и становлению института президентского аппарата. Вместо зампредов Совмина были введены посты госсоветников (своего рода вице-премьеры при президенте), а в аппарат президента влились структуры Управления делами Совета Министров. Отделы и АП и Совмина стали референтурами, причем прежнее управление делами президента "съело" ХОЗУ Совмина, общий сектор АП – общий отдел Совмина. Из 22 структурных подразделений нового аппарата, 6 были из президентского аппарата, 15 – из правительственного, а 1 была создана на базе упраздненного Совета по делам религий.

В связи с бесконечными реорганизациями последующего периода хотелось бы остановиться в качестве примера на истории структур, отвечающих за территориальную и организационную работу. Референтура территориального развития АП была создана на базе отдела территориального развития и охраны природы Управления делами Совмина, которой руководили в ранге зам. управляющего делами Владимир Ни, а затем Алданыш Нурумов. Летом 1991 года была проведена новая реорганизация, по которой референтуры стали отделами, госсоветники – вице-премьерами (но не все), а Аппарат президента – Аппаратом президента и Кабинета министров. В августе, как известно, история Компартии как правящей закончилась, и часть работников ее аппарата перешли в президентские структуры (опять-таки не все). Куаныш Султанов стал министром печати и массовой информации, Владимир Шепель – зав. секретариатом президента, Оралбай Абдыкаримов – зав. отделом организационно-инспекторским и территориального развития, Жаныбек Карибжанов – зав. отделом финансов и труда. Нурумов был переведен в органы налоговой инспекции. В октябре 1991 года Назарбаев сменил правительство, назначив экс-премьера Узакбая Караманова госсоветником, на которого были возложены вопросы местных органов исполнительной власти. В начале 1992 года были учреждены местные администрации, встроенные в вертикаль президентско-правительственной власти. Контроль за их работой, формирование кадрового состава и составлял львиную долю работы отдела Абдыкаримова.

В начале 1993 года была учреждена Главная контрольная инспекция при президенте, которую возглавил сначала экс-вице-премьер Евгений Ежиков-Бабаханов, затем – экс-министр труда Саят Бейсенов. Именно в ней появились должности "государственных инспекторов". Как известно, кураторы регионов в ЦК назывались инспекторами, а в Совмине и затем в АП – главными инспекторами. В июне 1993 года отдел организационно-инспекторского и территориального развития был переименован в отдел организационной работы и местных администраций. В апреле 1994 года аппараты президента и правительства были разделены, причем в первом создана группа представителей президента в регионах, а во втором – отдел территориального развития, который до сих пор функционирует в качестве структурного подразделения канцелярии премьер-министра с естественным набором многочисленных реорганизаций и переименований.

У группы представителей президента в регионах судьба сложилась довольно специфично. Прежде всего, работала она без руководителя. Оралбай Абдыкаримов стал заместителем руководителя группы, но непосредственного шефа она сразу так и не получила. Считается, что пост держали то ли для Шалбая Кулмаханова, но он стал акимом Алматы, то ли для кого-то из руководителей правительства, которое не вылезало весь год из кризисов и скандалов. В итоге, уже в декабре 1994 года Оралбай Абдыкаримов стал все-таки зам. руководителя Аппарата президента – руководителем группы представителей президента в регионах. В феврале следующего года группа представителей президента в регионах была объединена с Главной контрольной инспекцией при президенте в организационно-контрольное управление Аппарата президента, причем прежний глава ГКИ Саят Бейсенов был отправлен послом в Прибалтику, а Оралбай Абдыкаримов вновь стал и.о. начальника нового управления и только через месяц стал полноценным его руководителем.

При реорганизации Аппарата президента в Администрацию и смене руководства с Абыкаева на Сагинбека Турсунова в октябре того же года Абдыкаримов был назначен зам. руководителя – зав. организационно-контрольным отделом АП. Уже в декабре на него было возложено руководство аппаратом Мажилиса, а в январе 1996 г. его официально сменил зампред ЦИК Усен Жетенов, ранее работавший и главным инспектором АП, и представителем президента в Жезказганской области. Жетенов, впрочем, проработал в этой должности недолго. Уже в сентябре он стал гос. инспектором, а место зам. руководителя – зав. организационно-контрольным отделом АП получил первый замминистра труда Алихан Байменов. Год для администрации протекал бурно: весной в стране появился первый госсекретарь в лице Ахметжана Есимова, а летом были отправлены в отставку руководитель АП Турсунов и управляющий делами президента Сыздык Абишев. Обязанности Турсунова были возложены на Есимова. В сентябре Абыкаев вернулся в АП в качестве первого помощника президента, а в октябре Абдыкаримова стал руководителем администрации.

В октябре 1997 г. Байменов стал руководителем Канцелярии премьер-министра в правительстве Нурлана Балгимбаева, а на его место пришел экс-вице-премьер Имангали Тасмагамбетов. Замом он стал уже у нового руководителя – на этот пост был назначен Сарыбай Калмурзаев. Последний, впрочем, не задержался: в январе он стал акимом Жамбылской области. Обязанности исполнял сначала Владимир Шепель, потом его сменил Есимов, которого в августе сменил Байменов. В сентябре Тасмагамбетов стал первым помощником президента, а председатель Высшего дисциплинарного совета Оралбай Абдыкаримов - и.о. зам. руководителя АП – зав. организационно-контрольным отделом. Одновременно было создано Агентство по делам государственной службы, и.о. председателя которого после некоторой паузы стал зав. отделом гос. службы и кадровой политики Администрации президента Александр Судьин.

В январе 1999 года после президентских выборов должность зам. руководителя АП – зав. организационно-контрольным отделом получил председатель упраздненного Агентства по миграции и демографии Заутбек Турисбеков, а через несколько недель Турисбеков получил нового руководителя в лице вернувшегося Калмурзаева. Байменов был назначен главой АДГС.

В августе 2000 года Турисбеков был переведен председателем Агентства по делам госслужбы, а должность замрука и зав. орготделом на некоторое время осталось вакантной. В сентябре Амзебек Жолшибеков, работавший замом Турисбекова, стал зав. организационно-контрольным отделом. В декабре того же года Ержан Утембаев был освобожден от должности вице-премьера и назначен зам. руководителя АП. В связи с тем, что экономику уже курировала Жаннат Ертлесова, на Утембаева было возложено кураторство организационно-контрольным отделом.

В январе 2002 года после известных событий старый соратник-соперник Сарыбая Калмурзаева Нуртай Абыкаев вернулся на пост руководителя АП, а Калмурзаев получил "утешительную" должность зам. руководителя АП, курируя одновременно организационно-контрольный отдел и отдел внутренней политики. Но уже в феврале организационно-контрольный отдел был разделен на организационно-территориальный отдел и Главную контрольную инспекцию. Первый возглавил Жолшибеков, а вторую – зам. секретаря Совета безопасности Омархан Оксикбаев. Кроме того, канцелярия президента была преобразована в канцелярию администрации президента, зато получила штатные единицы государственных инспекторов. В августе того же года Марат Тажин стал первым замом АП по внутренней политики, а Калмурзаев остался "простым" замом и куратором организационно-территориального отдела. В сентябре организационно-территориальный отдел и Главная контрольная инспекция были опять объединены в организационно-контрольный отдел, заведующим которого стал прежний зам. зав. Урал Мухамеджанов. Жолшибеков стал руководителем Аппарата Сената (где спикером был Абдыкаримов), а Оксикбаев - секретарем Совета безопасности. В июне 2003 года Калмурзаев стал управляющим делами президента, а заместителем руководителя АП был назначен экс-вице-премьер Бауржан Мухамеджанов.

В марте 2004 года в преддверии сложных парламентских выборов Администрацию возглавил госсекретарь Имангали Тасмагамбетов, а внутри АП были созданы управления, которыми руководили его замы (Тажин – управлением внутренней политики, Мухамеджанов – управлением организационно-контрольной работы и кадровой политики, Рогов – государственно-правовым управлением); кроме того начальник канцелярии президента Махмуд Касымбеков был приравнен по статусу к заместителю руководителя АП. Внутри управления организационно-контрольной работы и кадровой политики были созданы Государственная инспекция (первый зам. акима Астаны Серик Ахметов), отдел кадровой политики (зам. зав. отделом кадровой работы Ерсултан Бектурганов), организационно-контрольный отдел (первый зам. зав. организационно-контрольным отделом Владимир Коломийцев). Урал Мухамеджанов стал гос. инспектором и одновременно был выдвинут в депутаты Мажилиса (где осенью стал спикером). В июне была проведена ротация, по которой Рогов переместился в кресло председателя Конституционного совета вместо Юрия Хитрина, Мухамеджанов – в кресло Рогова, а зам. руководителя Администрации президента – начальником Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики стал руководитель центрального аппарата (предвыборного штаба) партии "Отан" Нурлан Нигматулин.

В декабре АП возглавил Адильбек Джаксыбеков, при котором в марте следующего года управления были упразднены. Вице-министр охраны окружающей среды Нурлан Искаков стал зав. отделом гос. контроля и организационной работы, Ерсултан Бектурганов – зав. отделом кадровой политики. Серик Ахметов возглавил союз "Атамекен", а Коломийцев стал первым замом Искакова.

В январе 2006 года после президентских выборов Нигматулин стал акимом Карагандинской области. Должность зама по оргработе оказалась вакантной, поскольку "ставка" перешла к пресс-секретарю президента Мухтару Кул-Мухаммеду, и орготдел курировал руководитель АП Джаксыбеков. В апреле Искаков стал министром охраны окружающей среды, а отдел государственного контроля и организационной работы возглавил прежний зав. социально-политическим отделом Дархан Калетаев.

В январе 2007 года Кул-Мухаммед был назначен акимом Кызылординской области, была восстановлена должность замрука по регионам и на нее был назначен Калетаев. В марте зав. отделом стал зам. акима Карагандинской области Серикжан Канаев.

В январе 2008 г. руководителем АП стал председатель правления АО "Фонд устойчивого развития "Казына" Кайрат Келимбетов, при котором администрация была реорганизована. Отдел государственного контроля и организационно-кадровой работы был в феврале преобразован в отдел государственного контроля и организационно-кадровой работы, а в сентябре – в отдел государственного контроля и организационно-территориальной работы (Канаев оставался его заведующим). В октябре АП возглавил спикер Мажилиса Аслан Мусин, Калетаев стал первым зампредом НДП "Нур Отан", а на его место пришел бывший аким Павлодарской области Кайрат Нурпеисов (он, правда, успел получить назначение вице-министром финансов, но там не задержался). Отделом госслужбы и кадровой политики вновь возглавил Ерсултан Бектурганов, который на период работы Келимбетова переходил замом к Махмуду Касымбекову (отдел был воссоздан за месяц до того и им руководил Жомарт Абиесов).

В августе 2009 года Нурпеисов стал председателем Агентства по делам госслужбы, а зам. руководителя АП был назначен шеф протокола президента и президент Ассоциации выпускников стипендии "Болашак" Бауыржан Байбек. В последующий период госинспекторами стало немало выпускников этой программы, но контроль над отделом кадровой работы перешел к канцелярии президента.

В январе 2012 года министр культуры Мухтар Кул-Мухаммед был назначен госсекретарем вместо Каната Саудабаева. Канаев стал депутатом Мажилиса и зав. отделом гос. контроля и организационно-территориальной работы был назначен первый зам. председателя Астанинского городского филиала НДП "Нур Отан" Амерхан Рахимжанов. Кроме того, в депутаты ушел Ерсултан Бектурганов и отдел госслужбы и кадровой политики возглавил руководитель аппарата Агентства по делам госслужбы Марат Дауешов. В сентябре Масимов стал главой АП вместо Мусина, Серик Ахметов – премьером.

В январе 2013 года Байбек стал первым заместителем председателя партии "Нур Отан", а на его место по представлению Масимова был назначен председатель Агентства по защите конкуренции Габидулла Абдрахимов. Секретарь СБ Тажин стал госсекретарем вместо Мухтара Кул-Мухаммеда, отправленного на пост министра культуры и информации.

В январе 2014 года Масимов стал одновременно и.о. госсекретаря вместо Марата Тажина. В апреле Масимов снова стал премьером, Джаксыбеков - госсекретарем, а Нигматулин – руководителем Администрации президента. В мае Рахимжанов стал депутатом Мажилиса, а заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента стал прежний зам. зав. Ондасын Уразалин. В октябре Нигматулин на некоторое время стал по совместительству и.о. госсекретаря вместо Джаксыбекова, ставшего акимом Астаны, а уже в ноябре госсекретарем стала вице-премьер Гульшара Абдыкаликова.

В августе 2015 года Абдрахимов был освобожден от занимаемой должности и отправлен акимом Шымкента. После некоторой паузы на этот пост был назначен руководитель центрального аппарата партии "Нур Отан" Кумар Аксакалов.

В июне 2016 года Джаксыбеков был назначен руководителем Администрации президента, Асет Исекешев – акимом Астаны, а Нурлан Нигматулин был избран на пост председателя Мажилиса. В сентябре премьером стал Бакытжан Сагинтаев, а Масимов возглавил КНБ.

В марте 2017 года Кумар Аксакалов стал акимом Северо-Казахстанской области, а Ондасын Уразалин – зам. руководителя Администрации президента. В апреле главный экономист АО "Институт экономических исследований" Максат Муханов был назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы. В сентябре аким Астаны Асет Исекешев стал главой АП вместо Джаксыбекова. В декабре Муханов был переведен зав. отделом социально-экономического мониторинга (которым он уже руководил в 2003-2005 гг.).

В январе 2019 года заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы АП стал бывший аким Шымкента Нурлан Сауранбаев (работавший замом у Исекешева в бытность того министром индустрии и новых технологий). В феврале премьером стал Аскар Мамин, а Уразалин был назначен акимом Актюбинской области, а должность заместителя руководителя АП в марте занял аким Акмолинской области Малик Мурзалин (второй аким, к слову, который занимал эту должность). В тот же день, как известно, в стране сменился президент. Главой АП при президенте Токаеве стали последовательно Бакытжан Сагинтаев (март 2019), Крымбек Кушербаев (июнь 2019), Ерлан Кошанов (сентябрь 2019). В структуру АП пришли новые люди, появились новые структуры. В июле 2019 года вместо Дауешова был назначен Бакытжан Сариев, бывший руководитель канцелярии МИД (он в марте стал замом нового начальника канцелярии президента Нурлана Онжанова). Новый отдел государственного управления возглавил Альтаир Ахметов, бывший ректор Академии государственного управления. В АП был создан новый блок – в виде отдела по контролю за рассмотрением обращений, возглавляемого помощником президента.

В структуре администрации сегодня можно выделить следующие направления: внутренняя политика (Абаев и Карин), организационная и территориальная работа (Мурзалин), экономика (Сулейменов и Бозумбаев), государственно-правовая политика (Жиенбаев), работа с обращениями граждан (Дуйсенова), внешняя политика (Нуртлеуов), СБ (Исекешев) и канцелярия президента (Онжанов). И у каждого из этих направлений – своя история. Источник - nomad.su

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