 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В американский Портленд из-за беспорядков вводят Национальную гвардию
12:07 05.11.2020

Губернатор штата Орегон Кейт Браун из-за беспорядков в крупнейшем городе штата Портленде обратился за помощью к силам Национальной гвардии, сообщили в четверг западные СМИ.

"В интересах общественной безопасности губернатор Кейт Браун по совету Единого командования активировал использование Национальной гвардии Орегона для помощи местным органам правопорядка", - говорится в заявлении шерифа округа Малтнома.

По данным СМИ, недавние демонстрации в Портленде сначала носили мирный характер. Собравшиеся сторонники левых обещали защитить результаты президентских выборов в США и выступали против президента Дональда Трампа. Однако некоторые открыто носили огнестрельное оружие или требовали вместо выборов настоящей "борьбы" и "мести".

Однако, по данным офиса шерифа, собравшиеся затем начали забрасывать полицейских стеклянными бутылками. В итоге вспыхнули столкновения с участием сотен демонстрантов и стражей правопорядка.

В ходе беспорядков власти арестовали девять человек.

СМИ напоминают, что за последние месяцы Портленд уже неоднократно становился ареной противостояния полиции и демонстрантов, выступавших в связи с гибелью афроамериканцев от рук полицейских в стране.

Источник - ng.ru
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