 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Автоматы террористов гремят в Вене, или Мы не справимся, Ангела…, - Д.Седов
12:13 05.11.2020

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 04.11.2020 |

"Солдаты халифата" против европейских "крестоносцев"

2 ноября раздались автоматные очереди террористов в одном из самых благополучных европейских городов – в столице Австрии Вене, этой обители спокойствия и процветания.

Были убиты 5 человек, 22 ранены. Нападающего расстреляли на месте, но он не был одиночкой. Австрийская полиция проводит розыскные мероприятия, арестовано 14 человек, состоялись обыски по 18 адресам. Объявлено, что удалось установить личность нападавшего (ныне мертвого): "убежденный джихадист" албанского происхождения, гражданин Австрии, отсидевший 22 месяца за распространение террористических идей. Запрещенное в России "Исламское государство"*, как обычно в таких случаях и происходит, тут же взяло на себя ответственность за этот акт, заявив, что его совершил "солдат халифата", убивший и ранивший 30 "крестоносцев".

"Раньше мы знали о терроризме из сообщений из-за рубежа, – сказал канцлер Австрии Себастьян Курц, – но эта ночь войдет в нашу историю как ночь, когда наши граждане стали жертвами террористического нападения".

Трагичность происшествия не должна заслонять то обстоятельство, что иммиграционная политика Европы рано или поздно должна была к этому привести.

Венская трагедия просигнализировала об "освоении" терроризмом теперь еще и Австрии. Она же показала бессилие Евросоюза. В ЕС сейчас горячо дебатируют, как лучше ограничить приток беженцев из стран ислама, но причина не только в количестве. Причина в культурно-религиозном конфликте, который Европа привнесла на свою территорию.

Например, для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана трагедия в Вене имеет особое значение. Венский убийца – албанец, а это плохой знак для Венгрии, где на 9,5 млн. человек населения приходится 10 тыс. албанцев. Венгерские албанцы хорошо организованы и управляются "авторитетами". Орбан держит границу на замке, он не участвует в дублинских соглашениях по нелегальной иммиграции, но албанцы-мусульмане в стране уже есть. И завтра среди них могут появиться "эмиссары". В Сирии, например, против правительства Башара Асада воюют около 650 албанцев.

С правительством Венгрии солидаризуются в вопросах иммиграции руководители других стран Вышеградской четверки – Польши, Словакии и Чехии. Однако в Евросоюзе заправляют не они. Совет Европы уже подготовил проект пакта по миграции и убежищу, который уже назвали самоубийством Европы. Страны-члены ЕС, которые не захотят принимать у себя беженцев, должны будут (если пакт примут) оплачивать отправку обратно на родину тех иммигрантов, которым откажут во въезде при первой попытке пересечения внешней границы Евросоюза. Одновременно будет ужесточен пограничный контроль, сокращен срок рассмотрения заявок на получение убежища и ускорен процесс депортации беженцев.

Вышеградская группа планирует заблокировать принятие пакта. Восточная Европа хочет не того, чего хотят правительства Западной Европы. Поляки, венгры, чехи, словаки хотят, чтобы в их странах не было никаких иммигрантов из мусульманских стран – ни легальных, ни нелегальных. Они считают, что разбираться в тонкостях культуры чуждого Европе мира лучше на удалении, а не у себя дома. Так безопаснее.

Венская бойня стала громким сигналом тревоги не только для Австрии и не только для стран-членов Вышеградской четверки. Вслед за венским стрелком "воины джихада", весьма вероятно, появятся во Франции, Германии, других странах Европейского союза, называемых грандами.

В странах Восточной Европы не верят фразе, которую Ангела Меркель произнесла в разгар миграционного кризиса в 2015 году: "Мы справимся с этим". Меркель имела в виду, что кризис можно распределить в Евросоюзе на всех: разместить беженцев по странам-членам ЕС, добиться их интеграции в европейскую жизнь. Однако не получается ни то ни другое. В Восточной Европе отвечают федеральному канцлеру Германии: "Нет, Ангела, мы не справимся". Конфликт культур лежит глубоко. А коренной причиной нашествия чужаков на Европу являются "цветные революции" и войны, которые Запад поддерживает в мусульманском мире, исторгая оттуда все новые волны беженцев. Бывшие европейские колониальные державы не изменили свою колониальную сущность. Поэтому ответом на попытки ЕС под идейным руководством Меркель превратить Европу в госпитальное учреждение ограниченного доступа для жертв разжигаемых Западом войн, скорее всего, станут новые удары, подобные тем, которые 2 ноября были нанесены по жителям Вены.

Источник - fondsk.ru
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