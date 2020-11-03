 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 04.11.2020
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Вторник, 03.11.2020
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    Узбекистан   | 
Мирзиеев учредил "Национальный венчурный фонд UzVC". С уставным капиталом в 15 млрд сумов
13:28 05.11.2020

Создается Национальный венчурный фонд
Для создания инфраструктуры поддержки инновационных идей и стартап-экосистемы организуется Национальный венчурный фонд UzVC с уставным капиталом в 15 млрд сумов.

Национальный венчурный фонд UzVC учрежден постановлением Кабинета Министров от 3 ноября, сообщила Norma.uz.

Его предназначение - создать инфраструктуру поддержки инновационных идей и стартап-экосистемы.

Фонд образуется в форме общества с ограниченной ответственностью, его начальный уставный капитал в размере 15 млрд сумов будет сформирован из средств госбюджета 2020 года, выделенных Министерству инновационного развития.

Фонд будет финансировать венчурные проекты юридических и физических лиц, в том числе при партнерстве с иностранными лицами.

Одним из условий венчурного финансирования является привлечение равных по объему выделяемым из фонда средств частного сектора, подчеркивается в документе.

Для управления фондом привлекут иностранных специалистов, имеющих международный опыт работы. Для управления фондом на конкурсной основе подберут частную компанию, не имеющую государственной доли.

Источник - Norma.uz
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