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|Мирзиеев учредил "Национальный венчурный фонд UzVC". С уставным капиталом в 15 млрд сумов
13:28 05.11.2020
Создается Национальный венчурный фонд
Для создания инфраструктуры поддержки инновационных идей и стартап-экосистемы организуется Национальный венчурный фонд UzVC с уставным капиталом в 15 млрд сумов.
Национальный венчурный фонд UzVC учрежден постановлением Кабинета Министров от 3 ноября, сообщила Norma.uz.
Его предназначение - создать инфраструктуру поддержки инновационных идей и стартап-экосистемы.
Фонд образуется в форме общества с ограниченной ответственностью, его начальный уставный капитал в размере 15 млрд сумов будет сформирован из средств госбюджета 2020 года, выделенных Министерству инновационного развития.
Фонд будет финансировать венчурные проекты юридических и физических лиц, в том числе при партнерстве с иностранными лицами.
Одним из условий венчурного финансирования является привлечение равных по объему выделяемым из фонда средств частного сектора, подчеркивается в документе.
Для управления фондом привлекут иностранных специалистов, имеющих международный опыт работы. Для управления фондом на конкурсной основе подберут частную компанию, не имеющую государственной доли.