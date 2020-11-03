Традиционная энергетика переживает крупнейший кризис за всю историю

15:02 05.11.2020 Огонь из орудий главного калибра ведет Госдеп США



ВЛАДИМИР МИХЕЕВ



Энергетический сектор, выполняющий функцию второго кровотока в экономическом организме любой страны, в последние годы находится под влиянием того, что впору назвать эффектом то сжимающейся, то расширяющейся галактики. Сейчас фаза сжатия.



Так, у старушки Европы мягкая зима в первом квартале снизила потребность и, соответственно, спрос на природный газ на 6,5%. Последовавший за этим локдаун вывел из игры многие малые и средние предприятия с угрозой их полного разорения. А заполненность подземных хранилищ природным газом стала третьим фактором, который еще пуще придавил рынок и урезал доходы поставщиков, в частности "Газпрома", чей экспорт в Европу упал на 19% по итогам первого полугодия. В апреле и мае спрос на голубое топливо поставил антирекорд, обновив минимальные значения за последние десять лет. Схожие напасти навалились на производителей нефти. Если добавить широкомасштабную кампанию против всех ископаемых видов топлива, начатую "зелеными", то не будет преувеличением сказать: традиционная энергетика переживает крупнейший кризис за всю историю.



Казалось, есть основания объявить 2020 год началом конца доминирования нефтегазовых мейджоров, но все не так однозначно. Ни температурные качели, ни искусные пропагандистские кампании вроде "Убей бобра, спаси дерево!" не отменяют принцип баланса спроса и предложения. Правда, с учетом игры финансовых спекулянтов и "финансиализации" энергетических рынков.



СПГ разбалансировал рынок



Показательна история со скакнувшим вверх экспортом в Европу сжиженного природного газа (СПГ), в первую очередь американского. Весной партии СПГ продавались на спотовых рынках по возмутительно заниженным ценам, около одного доллара за миллион британских термальных единиц (БТЕ). В апреле случилось страшное: на газовом хабе "Ти-ти-эф" (Title Transfer Facility, TTF) в Нидерландах, флагмане газовой торговли в Европе, цена по контрактам "месяц-вперед" стала ниже операционных расходов по поставкам американского СПГ на европейские рынки.



Арифметика проста. К цене Хенри-хаба в США, равную в августе примерно 1,76 доллара за один миллион БТЕ, следует приплюсовывать 4,50 доллара, чтобы оплатить стоимость сжижения, доставки и пошлину. Как следствие, указывал британский эксперт по энергетике Стивен О’Салливан, итоговая цена американского продукта для Европы возрастала до 6,26 доллара за один миллион БТЕ. Между тем британские оптовики могут приобрести СПГ по 1,53 доллара за миллион БТЕ. Почувствуйте разницу. Отсюда и хроника отказов европейских закупщиков от поставок СПГ через Атлантику во второй половине сего года.



Несмотря на привлекательность СПГ как товара по его физическим свойствам, его поставки не случайно называют "гибкой трубой": для покупателя важным критерием служит цена. Как прокомментировала этот поучительный эпизод Елена Бурмистрова, заместитель председателя правления "Газпрома" и генеральный директор "Газпром экспорта", выступавшая по видеосвязи на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне, "стихийно перенасытив рынок, СПГ привел к его разбалансировке, а вместе с тем к стремительному обвалу цен".



Этот казус снова подтвердил известный закон, когда цена остается производной от соотношения спроса и предложения. Самое масштабное вторжение американского СПГ на европейские просторы было обусловлено замедлением темпов экономического роста в Азии, придававшим спотовые цены, что упразднило т. н. "азиатскую премию" (Asian premium) – высокие закупочные цены. Для поставщиков стало выгодно переместиться на европейские рынки. Спрос на СПГ будет расти по 5 процентов в год в следующие десять лет, спрогнозировал на веронском форуме Патрик Пуяннэ, президент концерна "Тоталь" (Франция). Поставки в Китай и Индию продолжатся. Новыми серьезными покупателями станут Вьетнам, Бангладеш и Пакистан. Для компании "Тоталь", занимающей второе место по производству и продажам СПГ в мире, важно партнерство с российскими коллегами на этом направлении, в частности с компанией "Новатэк".



Санкционный зуд



Сказанное не отменяет грубого, бесцеремонного вмешательства геополитики в экономику. "За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень – теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица… Яркий пример – давление на проект "Северный поток – 2"", – заявил на веронском форуме Игорь Сечин, главный исполнительный директор компании "Роснефть".



Петр Дуда по возвращении из Минска. Источник: tysol.pl



На фоне агрессии против стран-производителей энергоносителей из ископаемых видов топлива проплаченные эскапады недоучившейся Греты Тунберг смотрятся детской шуткой. Однако эти цирковые номера лишь прикрывают огонь из орудий главного калибра.



В недавнем заявлении Государственного департамента США черным по белому сказано: "Россия использует свои экспортные трубопроводы для создания зависимости от поставок российских энергоносителей на национальном и региональном уровнях, использует эту зависимость для усиления своего политического, экономического и военного влияния, размывания европейской безопасности и нанесения ущерба национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. Эти трубопроводы также уменьшают возможности Европы по диверсификации поставок энергоносителей и, следовательно, подрывают энергетическую безопасность Европы".



Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Дан Джоанэ на открытии памятника "Солидарности". Источник: Официальная страница Мирчи Дан Джоанэ в "твиттере"



Мишенью служат газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Госдеп совместно с Минфином США готовы "использовать весь набор полномочий по введению санкций (full range of sanctions authorities), чтобы "остановить строительство этих трубопроводов". Как поставки сибирского природного газа угрожают национальным интересам США, не объясняется.



Можно догадываться, что дешевый трубопроводный газ с сибирских месторождений – сильный конкурент для американского сланцевого аналога, поэтому правительство США и пускает в ход "дубину санкционной войны".



Евробюрократы аплодируют санкциям против российского природного газа, утверждая, что происходит "диверсификация" поставщиков и поставок. По этому поводу Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, резонно заметил: "Мы не против диверсификации, мы против дискриминации". "Северный поток - 2" сокращает расстояние от поставщика до покупателя почти на 2000 км по сравнению с сухопутным маршрутом. Это чисто экономический параметр трубопроводного проекта, обусловливающий коммерческую выгоду для потребителей в Европе.



"Мы хотим вернуть рынок", – говорит российский эксперт. Едва ли, однако, его пожелания сбудутся, о чем говорит необъявленная торговая война между США и Китаем. Показательно, рассказал на веронском форуме Игорь Сечин, что "Китай наращивал запасы в периоды снижения цены нефти, обеспечивая не только рост своей экономики за счет ставших более доступными энергоресурсов, но также поддерживая весь мировой рынок нефти в период падения спроса, как это происходило в апреле-мае сего года".



Однако… если "будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как "разносчиков" вируса и закрываться границы, человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией", резюмировал глава "Роснефти".



"Без потерь ни одна экономика не прошла [пандемию]", – заявил член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по торговле Андрей Слепнев. "В ЕАЭС: снижение ВВП в Белоруссии составило – 3,5 процента, в Казахстане – 6 процентов, в России – 8,6 процента. Следующий год уйдет на восстановление. Мы отмечаем риски того, что национальные экономики начинают замыкаться в себе. Этой тенденции нужно противостоять".



Вывод: тревожные тенденции 2020 года подрывают как энергетическую, так и в целом экономическую безопасность отдельных стран и целых регионов. Что дальше? В Прогнозе основных показателей социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы, подготовленном Счетной палатой РФ совместно с Институтом экономической политики, содержится такая оценка: российский экспорт углеводородов в 2020 году снизится по нейтральному сценарию до $133 млрд, по рисковому – до $127 млрд против $238 млрд в 2019 году. В следующем году экспортная выручка начнет восстанавливаться до уровня в $160 млрд в рамках нейтрального сценария и до $144 млрд в рамках рискового. В дальнейшем по обоим вариантам выручка от экспорта углеводородов продолжит постепенно увеличиваться.



Схожий оптимизм выказывает и глава "Тоталь" Патрик Пуяннэ. В целом, по его мнению, перспективы спроса на газ для отрасли – позитивные. Растет потребление в странах Азии и Африки. В Китае и Индии природный газ будет занимать все более заметное место в энергетическом балансе.



Эти страны уже увеличили его долю с 6 до 8 процентов, планируют довести до 15 процентов. В Европе спрос будет стабилен, учитывая отказ в ряде стран от угольной генерации и атомной энергетики. "Наш прогноз: спрос на газ будет расти по полтора процента в год на протяжении следующего десятилетия", – говорит Патрик Пуяннэ.



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Энергетический сектор имеет все шансы на выживание в среднесрочной перспективе. Вопреки переизбытку накопленных жидких и газообразных углеводородов, оказывающему понижательное давление на цены. Несмотря на логистические разрывы, связанные с санкционными играми и нечестной конкуренцией. Наперекор падению спроса из-за локдаунов. И потом ничто не вечно: ни санкции, ни избыточное обольщение быстрым "энергетическим переходом".



(Окончание следует) Источник - Фонд стратегической культуры

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