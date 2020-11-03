Таким бойким и веселым я Путина давно не видел, - М.Хазин

15:03 05.11.2020 Таким бойким и веселым я Путина давно не видел

как результаты выборов президента США скажутся на мире и России, кто поедет на "Новую Ялту" и почему впереди большой шухер



Михаил Хазин



Как результаты выборов президента США скажутся на мире и России, кто поедет на "Новую Ялту" и почему впереди большой шухер - в интернет-конференции с читателями "БИЗНЕС Online".



"Принципиальной разницы между Трампом и Байденом нет"



- Как считаете, выборы президента США - это главное событие года?



- Я не уверен. Фонд Михаила Хазина сделал доклад о последствиях победы того или другого из американских кандидатов. Как известно, есть сценарий Трампа по поддержке реального сектора экономики на эмиссионные деньги и существует сценарий Байдена по поддержке финансового сектора. И мы обнаружили, что по сценарию Байдена американская экономика упадет в 2 раза практически за два года. Чистый сценарий Байдена - людям ничего не даем, все - финансовому сектору. Если президентом останется Трамп, то в ближайшие годы экономика США падает всего на 20 процентов. Но если мы посмотрим итог лет через 10, то, возможно, результат будет примерно одинаков. В этом смысле принципиальной, стратегической, разницы между Трампом и Байденом нет.



Но если побеждает Трамп, то, скорее всего, политической элите, связанной с демократической партией, придет конец. Они все финансируются условными Соросами. Это люди, которые живут на мировой долларовой системе. Исчезновение данной системы для них - смерть. Соросу наплевать на это - дедушка старый, ему все равно.



- И личный капитал у Сороса, наверное, достаточный…



- А что это такое - личный капитал? Он в банках, ценных бумагах, а когда все рухнет, может оказаться, что личного капитала уже и нет.



- У него, наверное, капитал в золоте и реальных активах.



- А золото где?



- В Гонконге.



- Как известно, в 1933 году в США объявили: "Граждане, сдавайте валюту" и конфисковали все золото. Открыть свой личный сейф в банке было нельзя без присутствия налогового инспектора. Причем золото должны были сдать по фиксированной цене, которая к реальности имела слабое отношение. Да, конечно, если у вас 10 тонн золота, то даже по фиксированной цене что-то вам останется. Но здесь тоже может быть проблема: кто сказал, что не станет бешеной девальвации по доллару? Или, например, вам перечислили на счет в банк, а он взял и рухнул. Напомню, в 1933 году в США были объявлены банковские каникулы, то есть объявили дефолт. Нет, все будет очень сложно!



К этому еще надо добавить, что произойдут финансовые реформы. Вот введут в США электронные доллары, а дальше власти начнут объяснять, что обычные доллары в электронные переводятся, но только 200 на человека, а на все остальное вы должны предъявить аргументы - откуда у вас эти деньги. И что будет делать Сорос? Из Гонконга везти документы? Ему скажут: "Это все китайский фальшак!" И что?! На самом деле с таким проблемы возникнут очень большие. И при этом если будет Трамп, то он все сделает быстро и как бы через закон. Как делал Рузвельт. А если Байден, то они попытаются эту финансовую ситуацию удержать, но в результате она рухнет быстро и с треском, как было в 1933 году



- Соперники результаты выборов вообще признают?



- Если демократы выиграют, а реднеки ("красношеие" - жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США - прим. ред.) не признают выборы, например, выяснится, что в нескольких штатах голосовали в пользу Трампа, а потом придет колоссальное количество писем за Байдена, то реднеки скажут, что это фальсификация, и возьмутся за оружие. А городские хипстеры и негры драться за Байдена, рискуя своей жизнью, не будут.



По этой причине я считаю, что если выиграет Трамп, то волнения будут, но он их подавит. Конечно, теоретически возможны варианты, что Калифорния, Вашингтон и Орегон выйдут из состава США. Но практически в этом случае Трамп введет войска. Здесь тоже все понятно, потому что по закону, принятому после гражданской войны, если мне не изменяет память, только один штат имеет право выхода из состава США - Техас.



"У Путина нет ни одного своего эксперта по экономике"



- Почему Трамп за четыре года не зачистил своих противников?



- Причины очень простые. То же самое с Путиным. Один из военных министров сказал молодому Александру II: "Государь, нужно быть самодержцем, но не тираном". "А в чем отличие?" - спросил царь. Ответ был таким: "И тот и другой издают законы, но самодержец их потом исполняет, а тиран нарушает". Все бумаги по экономике написаны американцами - МВФ, и они поступают Путину на стол через либеральные институты - Академию народного хозяйства при правительстве РФ, через Высшую школу экономики, Центробанк. У нас в стране нет нелиберальных экспертных институтов. Ни одного! Была надежда, что Белоусов с Глазьевым будут что-то делать, но Белоусову нравится быть начальником, ездить по международным конференциям, и в результате он Глазьева от Путина отрезал, а сам стал дружить с Набиуллиной, Силуановым и прочими либералами. И все - пусто! По этой причине у Путина нет ни одного своего эксперта по экономике. Академия госслужбы была при президенте, но приняли закон, по которому при администрации президента не должно быть никаких дочерних структур. Единственное, что осталось у него, - это Российский институт стратегических исследований, в котором сидят пенсионеры-чекисты.



Поэтому нужно сильно менять структуру управления, возвращать президенту институты. Надо вернуть ему Академию народного хозяйства и убрать из нее всю политику и социальные вопросы, оставив только управление хозяйством. А подготовку кадров возложить на Академию госслужбы и подчинить ее президенту. Другой вариант - попытаться что-то сделать с институтами Академии наук. Но надо понимать, что институты РАН основные свои деньги получают от западных грантов. Все академики-экономисты находятся на содержании у Запада.



- Это вы говорите про Путина, а у Трампа такая же ситуация?



- Да. С конца 70-х годов все институты сидят на грантах фондов а-ля Сорос, которых в США десятки тысяч. Что они пишут в своих экономических исследованиях? Сейчас у них самая актуальная тема - аукционы. Разве не смешно? Рушится мировая долларовая система, Бреттон-Вудская модель, экономика, а они заняты аукционами! С 2008 года ни в одной крупной экономике мира рост ВВП не превышал роста долгов, то есть рост чисто бухгалтерский. Они увеличивают капитализацию активов за счет эмиссии, а потом это изображают как рост ВВП. Мы понимаем, что при этом кто-то набивает карманы, но к экономическому росту подобное не имеет никакого отношения.



- Что удалось сделать Трампу в этих условиях?



- Несколько вещей. Во-первых, он провел ряд экономических реформ, в том числе снизил налоги и показал экономический рост в первые три года своей деятельности. Во-вторых, полностью сменил руководство республиканской партии. В 2016 году, когда он выиграл выборы, в руководстве республиканской партии были представители тех же сил, что и в демократической. Трамп выскочил за счет активности низовых организаций партии, а верхняя часть была абсолютно либеральной. Но, став президентом, он ее вычистил. В-третьих, целенаправленно объяснял, что не нужно ВТО и надо переходить совершенно на другую модель. И в этом смысле он, конечно, герой. В-четвертых, Трамп усилил свое влияние в Верховном суде.



- Но deep state все-таки остается в США?



- Deep state существует только лишь потому, что есть внешнее финансирование. Я и говорю, что если происходит обвал рынка, то способы, с помощью которых финансисты контролируют все - демократическую партию, систему образования, юридическую систему и прочее, просто рассыпаются.



- Военно-промышленный комплекс тоже часть deep state. Он за Трампа или против?



- Люди, которые занимаются бизнесом, очень хорошо знают, что дружить надо с тем, кто платит. Платит, с одной стороны, государство в лице Трампа, с другой - либералы. Если либералы платить перестают, а Трамп продолжает, то вопросов нет.



"Я склонен считать, что в США начнется финансовый обвал"



- Какая группа двигала Трампа, на кого он опирается?



- Изначально его двигала та группа, опирающаяся на реальный сектор американской экономики. А реальный сектор - это те, кто производит товары и услуги, которые продаются. Между прочим, официальный ВВП США - 21 триллион долларов, что вранье. Реальный ВВП у них порядка 14,5–15 триллионов, чуть меньше, чем в Китае, где 16 триллионов. Доля промышленности в ВВП США 18 процентов, это 3,5 триллиона долларов.



Трамп сделал еще одну вещь, совершенно гениальную: последняя эмиссия, которая была в начале этого года, вся пошла не на выкуп бумаг банков, а на выкуп бумаг предприятий реального сектора. На самом деле Трамп уже сломал ФРС.



- Он дал задышать промышленности…



- Да, он получает добавленную стоимость. Но проблема состоит в том, что у людей нет денег и спрос падает. В своих обзорах, которые публикуются на сайте фонда Хазина, я объясняю, что происходит. Когда в США в марте – апреле – мае все упало, то у них было ощущение, что к концу лета все вернется. Но восстановительный рост оказался меньше, чем ожидали. И дальше снова возобновился спад.



- Что происходит в экономике США сегодня?



- Спад продолжается. Поддержку оставили, но меньше, чем было весной. Во-вторых, очень высокая безработица, потому что даже те работодатели, которым дали компенсацию на сохранение рабочих мест, людям эти деньги не платят, а ждут, чтобы потом данные средства можно было реинвестировать. Но самое главное - меняется структура экономики. О структурном кризисе можно прочитать в моей книге "Воспоминание о будущем". Я склонен считать, что в США начнется финансовый обвал. Американские предприниматели рассуждают так: зачем сейчас платить людям, продукция все равно не продается, а лучше подождать и вложить деньги в выгодное дело.



- Ваш прогноз: кто выиграет на выборах президента США?



- Думаю, что выиграет, безусловно, Трамп, как я и считал в 2014, 2015, 2016 годах, но при этом я понимаю, что объем фальсификаций по почте столь высок, что возможны разные варианты. Это может происходить так: Трамп в каком-то штате побеждает, а тут по почте начинают приходить бюллетени, в которых голоса отдают Байдену, и проценты за Трампа падают. Негры устраивает бузу: Байден выиграл! Республиканцы подают в суд по поводу фальсификаций, через несколько месяцев все это доходит до Верховного суда, а там уже сидит человек Трампа. Но, как сами понимаете, это не способствует спокойствию в обществе и нормальному экономическому развитию. И фондовые рынки рухнут. У финансистов начинаются проблемы: из шкафов начнут вываливаться скелеты пачками. Как с сыном Байдена: все вроде знали, но именно под выборы эта информация вылезла.



"Уже всем понятно, что мировая долларовая система будет распадаться"



- "В случае победы Байдена на выборах в США способна ли экономика России выдержать адские санкции?" (Булат)



- Не будет никаких адских санкций! А что такое санкции? Все это имеет смысл только в том случае, если есть мировая долларовая система. А если ее нет, то все рассыпается на отдельные регионы, с которыми можно договариваться. Например, сегодня американцы запрещают немцам что-то нам продавать, но как только они закроют свою территорию для немецкого экспорта, то реально запрет они уже не смогут осуществить. Меняются правила игры, и настолько, что и разговаривать не о чем.



- А какие предпосылки к тому, что меняются правила игры?



- Я просто приведу пример. Война между Арменией и Азербайджаном, а вернее спецоперация Азербайджана по освобождению оккупированных территорий, которую Армения пытается изобразить как агрессию. До тех пор пока Азербайджан не перешел границу, с точки зрения международного права это все не имело ни к кому никакого отношения. Но есть одна тонкость. Дело в том, что Нахичевань - территория, которую во многом контролируют турки, при этом все говорят, что Эрдоган хочет сделать Великий Туран от Казани до Стамбула. Но поговорите с узбеками, казахами (о Казани я уж вообще не упоминаю) - вот зачем им, чтобы ими рулила Турция?! Они просто впадают в бешенство от такой перспективы, при этом говорят, что знают, как с Москвой договариваться, это вообще не проблема, а как договариваться с Анкарой - науке неизвестно.



Дальше начинается конспирология, то есть у меня аргументов нет, я могу только из логики исходить. Уже всем понятно, что мировая долларовая система будет распадаться - нравится это Байдену или нет. Значит, игроки должны встретиться и определить некоторые правила. Еще два года назад я назвал это "Новой Ялтой". Данную концепцию приняли, и сегодня происходит обсуждение, как это будет выглядеть и, главное, кто станет участвовать. С точки зрения Трампа, и он об этом сказал вслух, участников должно быть четверо: Трамп, Си, Путин и Моди. Теперь вопрос: кто может участвовать? Ответ: тот, кто в состоянии на своей и сопредельной территории обеспечить сохранность концепции собственности. Это к вопросу о золоте в Гонконге. Если начинается хаос, Китай вводит в Гонконг войска и говорит: "Все, золото мое!" И что будет делать Сорос? Звонить Си: "Си, отдай, это мое!"?



Четыре страны - понятно, но с точки зрения естественных раскладов в этой ситуации происходит объединение Трампа и Путина против Си. А вот если будет участвовать Германия или Британия, то естественное разделение выглядит иначе: Трамп с Джонсоном или Меркель против Путина и Си. При этом утверждение о том, что Китай в данном случае сомнет Россию, представляется мне спорным, и вот почему: в КНР внутреннее стимулирование ВВП 25 процентов каждый год. Значит, спад будет 50 процентов, то есть ВВП Китая станет порядка 8 триллионов долларов. ВВП России официально - 1,7 триллиона, а если смотреть по ППС (паритет покупательной способности - прим. ред.), то 3–3,5 триллиона. При монетизации (у нас монетизация 40 процентов от нормы, а в США и Китае выше нормы - 120–130) нужно эти 3 умножить на 2,5, и будет 7,5. А разница между 7,5 и 8 триллионами - это уже "бантики".



При этом необходимо понимать, что в США если ты свозил соседа на базар, а он тебе за это вскопал огород, то с обеих операций платится налог и они входят в ВВП. А у нас не входят. То есть у нас еще и немонетизированная экономика. На самом деле если смотреть по показателям, то по итогам кризиса мы входим в четверку мировых экономик. Вот эта четверка и есть для "Новой Ялты": США, Россия, Китай, Индия. Все остальные экономики падают. Япония падает потому, что экспорт закрывается. Германия падает, потому что экспорт закрывается. Ну у Германии и нет 8 триллионов ВВП. Вот и все!



По этой причине Трампу не нужна Британия, но он не может отказать Джонсону, потому что приход Джонсона после Мэй - это, собственно, приход Трампа, так как либеральная команда, которая выиграла в 1936 году и слила британскую империю, фронтменом которой был Черчилль, проиграла. А Джонсон - это представитель старых консервативных элит.



Трамп ему говорит: "Борис, я за тебя двумя руками, но, понимаешь, надо договориться с Си и Вовой". С Си-то они договорятся на базе Гонконга. А как с Вовой договариваться? Тот скажет:



"Борис, ты сначала объясни правду про Литвиненко, Скрипалей, и только после этого я буду с тобой разговаривать"



А Борис не может это сделать, потому что если он так поступит, то авторитет власти Британии падает в ноль. Тут же отделяются Шотландия, Ирландия… И что делать? Поэтому, если нельзя договориться, то надо принудить к сотрудничеству. Принудить! И руководителем Ми-6 назначается бывший резидент в Турции, который через свои каналы начинает Эрдогану объяснять: "А ну-ка давай!" А Путину идет сигнал, что мы сейчас с двух сторон нападем на Армению - уже всерьез нападем, и базы твоей в Закавказье не будет, и вообще в нем у тебя останутся одни враги. Об этой ситуации идут сигналы из Лондона:



"Владимир Владимирович, а давайте мы поедем на "Новую Ялту", и у вас сразу будет тишь да гладь да божья благодать"



- Значит, опять нам гадит Англия?



- А куда ей деваться? Она, кроме как гадить, уже ничего больше не может. Самолеты строить не может, корабли тоже… И потом, в Гонконге же вроде вышло?



- А в Беларуси тоже она гадит?



- Нет, в Беларуси Польша гадит. С 2021 года все дотации для восточноевропейцев Брюссель снимает, уровень жизни будет падать. Да еще кредиты надо возвращать. Что делать? И придумали гениальный фокус, как отложить выплату кредитов: надо начать переговоры. Переговоры о чем? О выходе Польши из Евросоюза, как Англия. Но тогда Польше нужны внешние рынки, потому что 40 миллионов человек надо кормить. И они прикинули: Прибалтика, Беларусь, Украина.



Когда я в 2014 году был в Польше и рассказывал все это на конференции экономического факультета Варшавского университета, то после лекции профессора мне говорили: "Михаил Леонидович, ну что вы нас агитируете за советскую власть? Мы это все отлично понимаем". Кстати, в данном смысле поляки абсолютно адекватны, в отличие от "братушек", все хорошо понимают. Они говорят: "Не сомневаемся, что через 25 лет мы будет в Евразийском союзе, потому что иначе невозможно. Но при этом прекрасно понимаем, что нам нужно свою политическую верхушку свалить. А когда мы ее свалим, пока не знаем". Сегодня у правящей партии Польши всего 50,9 процента. У страны большие проблемы, и нынешняя польская власть устроила вот это в Беларуси из расчета "а вдруг получится". И тогда можно избежать сценария отдачи власти.



- А почему Киргизия опять "вспыхнула"?



- Есть разные версии. Одна версия, что это партии с исламскими корнями - одна проэрдогановская, другая - прогюленовская. Но здесь тоже много конспирологии. Понимаете, если специально искать "хвосты", то их всегда можно найти. Но иногда в реалии происходят очень неожиданные вещи. Меня больше всего поражают армяне своей неадекватностью.



- Тем, что они выбрали Пашиняна?



- Пашиняна избрали ровно потому, что он дурак, чтобы не мешал. Умный человек на его месте сразу бы понял, что его разводят.



- Какая стратегия должна быть у Армении в этой ситуации?



- У Армении могут быть разные варианты, но теоретически они уже давно должны были договариваться: мы отдаем все, что оккупировали, и приходим к соглашению о состоянии Карабаха, демилитаризованном Лачинском коридоре и миротворцах, которые следят за порядком. И тогда, глядишь, через 30 лет все устаканилось бы. Но сейчас-то Азербайджан, который уже все практически отвоевал, на это не пойдет. Все, кто не имеет азербайджанского гражданства, обязаны данную территорию покинуть. Все, кто воевал там с оружием в руках, должны ответить по всей строгости азербайджанского закона. В результате из армян остаются старики и дети. Многие из них останутся в Карабахе? Скорее всего, убегут.



- После этого перспективы у Армении тяжелые, скорее всего?



- В Москве армянская диаспора уже кричит, что Пашиняна надо убирать. Но здесь есть свои тонкости. Почему Турция так себя ведет, почему Эрдоган слушается внешнего давления?



Турецкая лира за последние два года девальвировалась раз в 7! Там экономическая катастрофа. Вспомните, когда сбили наш самолет, Эрдоган несколько дней колебался, потому что сбили-то по приказу начальника генштаба. И наши стали закрывать границы для турецких товаров, и турецкие бизнесмены начали Эрдогану говорить: "Дружок, ты играй в свои политические игры, но если ты будешь мешать нашему бизнесу с Россией из-за своих политических игр, то пеняй на себя". И все, тут же дружба с Россией навеки! Я еще лет 10 назад писал, что у Турции нет другого внешнего рынка, кроме Евразийского союза. Поэтому и проблемы с НАТО, с Евросоюзом. Эрдогану все время говорят: "Почему ты дружишь с русскими?" А он отвечает: "Это не я дружу, а моя экономика".



"Изначально Навальный - это проект Волошина"



- "Президент США Барак Обама как-то назвал основными мировыми угрозами вирус Эболы, действия России в Европе и террористов в Сирии и Ираке. А на ваш взгляд, какие три основные угрозы перед миром сейчас?" (Дмитрий)



- Главная и единственная угроза миру - это неадекватные действия тех групп, которые на протяжении многих десятилетий финансировались международными банкирами. Сами банкиры пока убеждены, что они выкарабкаются. Хотя есть проблемы, отсюда и вирус: типа это не мы, а они. Чтобы не нести ответственность: не банки, мол, виноваты, а вирус. А вся эта свора уродов, например Навальный… Вот кто такой Навальный, если у него нет денег Ходорковского и Сороса? Еще недавно народ с утра смотрел, что же там сказал Навальный, а тут оказалось, что он никому не интересен, и, более того, разные "нехорошие" люди предъявляют ему финансовые претензии, потому что они выкупили его долг. Как вы думаете, что будут делать спонсоры Навального? Ясно, что поджигать с четырех углов, чтобы, по крайней мере, избежать уплаты денег.



- "Кому было выгодно отравить Алексея Навального? И было ли это намеренным отравлением, как считаете? Сможет ли он после такого "ворваться в политику на белом коне"? Некоторые политологи уже приравнивают его к Путину по весу и значимости, а вы какое место ему отводите?" (Даниил)



- Как только я слышу слово "Новичок", у меня сразу мысль: Ми-5, Ми-6… Расскажу вам анекдот.



Дедушка лежит на диване, а бабушка гонит его на работу. Дед ей в ответ:



"Я так плохо себя чувствую, надо вызвать врача. Я чувствую, что меня отравили "Новичком"



На что ему бабка говорит: "От "Новичка" еще никто не умирал, иди на работу"



Обратите внимание: организация по запрещению химического оружия намекнула, что обнаруженное у Навального вещество не входит ни в какие запретные списки. Потому что в ОЗХО уже поняли, что сегодня они еще отмажутся, а года через два, когда Россия предъявит им иски в суде, уже не смогут отвертеться. Обвинять же английских разведчиков будет бессмысленно.



Вот почему исчез Скрипаль? Потому что он не должен был давать показания в американском суде, а Трамп уже сказал, что все, кто готовил фальшаки под "расследование" комиссии Мюллера, пойдут под суд. А кто готовил фальшак? Скрипаль и некоторые российские олигархи. Думаете, если Трамп потребует от Путина выдать этих олигархов, которые готовили фальшак против Трампа и Путина, то последний их не отдаст? Обменяет на Бута.



- Навальный мог столько лет заниматься громкими расследованиями без "крыши" силовиков на самом верху?



- Мне опытные люди рассказывали, что изначально Навальный - проект Волошина. Когда Волошин готовил почву под всю эту конструкцию с Болотной, Навальный стал одним из элементов. Как известно, он ездил в Йель, а потом стал заниматься расследованиями. Я не исключаю, что Волошин готовил его под бизнес.



- Но как без силовой "крыши" Навальный мог столько лет вести расследования?



- Вы думаете, что Волошин не мог обеспечить силовую "крышу"? Один Рушайло чего только стоит.



- Волошин до сих пор настолько в силе?



- Еще достаточно в силе, он до сих пор губернаторов назначает. Но дело не в этом, а в том, что Навальный стал работать не только на него. Я подозреваю, что его использовали многие.



- Как оцениваете политическую судьбу Навального после отравления? Это конец?



- Думаю, да. Ну кому он интересен? Я пару раз видел, как он говорил. Во-первых, Навальный не обаятельный, во-вторых, просто туповат. Вот мы с вами можем описать мир с разных позиций, а он так не может.



"Фактически банки стимулируются к рейдерским захватам"



- Что сегодня происходит в российской экономике?



- Сборы НДС по сентябрю минус 23 процента. Да, сентябрь - это третий квартал, НДС - второй, то есть это пик кризиса - апрель – май – июнь. Но минус 23 процента! Малый и средний бизнес находится в плачевном, мягко говоря, состоянии. Поневоле вспоминается анекдот.



Встречаются две барышни, и одна у другой спрашивает: "Как дела?" Та отвечает: "Полный ***!" "Разве так можно говорить? Надо говорить полный финиш". "Вот и я сначала думала, что финиш, а оказалось, что полный ***!"



Плохо дело. Крупные компании последние пару месяцев закрывают инвестиционные проекты. В нескольких отраслях, принципиально важных, количество конкурсов уменьшилось до нуля. Российский инжиниринг гробят на корню. Несмотря на то что Путин активно пытается заставить их тратить деньги. Нужно срочно что-то делать.



- Это последствия локдауна?



- Да. Откуда у нас инвестиции, если в России рублевые инвестиции как таковые запрещены? Потому что ставка 4,5 процента, а если учесть все риски и прочее, то получить кредит меньше чем под 15 процентов практически невозможно. И при этом надо учесть, что взять кредит может только тот, у кого есть залоговый актив. У малого и среднего бизнеса нет залоговых активов, поэтому они кредит получить не могут. Проектного финансирования у нас нет. Оценка залоговых активов Центробанком по требованию МВФ такая, что любому банку выгоднее сделать так, чтобы кредит не вернули, потому что продажа этих активов на рынке даст больше денег, чем возвращенный кредит. То есть фактически банки стимулируются к рейдерским захватам.



Еще банкам выгодны валютно-обменные операции. Если бы вы в начале года рубль вложили в доллар, то у вас сейчас было бы уже плюс 30 процентов. И зачем вам брать кредиты?!



Сколько денег дали банкам в апреле – мае и сколько из них пошло в экономику? Больше половины ушло на валютно-обменные операции. И еще у нас недостаток монетизации, то есть длинных денег просто нет.



В этом смысле рублевых инвестиций быть не может, а только кредиты либо под залоги, либо на короткие торговые операции. А иностранные инвестиции, о которых Гайдар говорил, что это наше все, тоже закрыты, и вся санкционная активность именно с этой целью. Приведу пример: люди с Запада записались к нам, в фонд Михаила Хазина, на онлайн-семинар, а деньги за него перевести не могут - банкам не разрешает ФРС.



- И что имеем по факту?



- Если нет инвестиций, то нет добавленной стоимости, идет экономический спад. НДС - это налог с ВВП, значит, при 23-процентном спаде НДС по итогам года ВВП будет минус 8 процентов.



- Значит, Путина неправильно информируют, говоря, что спад небольшой - 3–4 процента?



- Единственный, кто может его информировать правильно, - Глазьев. Почему несколько месяцев назад Набиуллина устроила истерику по поводу Глазьева? Потому что он свое мнение включил в официальный документ. До этого в официальных документах критики либеральной команды не было. Со стороны МВФ - позитив, от ЕБРР - позитив, спад всего-то 4 процента, а посмотрите, что во Франции…



- Но одновременно бум идет по стройке жилья, по ипотеке!



- По ипотеке бум идет, но я думаю, что скоро закончится. Потому что объем долга стремительно растет, что бы там ни говорила Набиуллина. С Набиуллиной говорить трудно - она человек безграмотный. Но, правда, не дура. А вот ее первый зам Ксения Юдаева, которая за макроэкономику отвечает, - это вообще тяжелый случай.



- Как оцениваете обновленную команду правительства?



- Но Силуанов никуда не делся, Набиуллина - тоже. Структура управления недееспособна: 7 параллельных контуров принятия решений! Что-то премьер может сделать, но там постоянно идет драка. А самое главное, в программе правительства основной пункт - либерализовать валютный контроль.



То есть Центробанк напечатал деньги, выдал их банкам, а те купили доллары, и теперь эти доллары надо вывезти. Для того и либерализуется контроль. Вот вам и вся реформа!



- И какие перспективы у российской экономики? Ничего не будет, пока правила игры в мире не изменятся?



- Да. С сентября ходят слухи, что Путин будет проводить серьезные реформы. И мы сами видим, что происходит: Беларусь, Киргизия, Карабах и т. д. Когда герметичный куб с водой поставлен на огонь, что произойдет? Бенц. Вот все ждут этот бенц.



- Вы говорили, что Путин должен сделать чистку кадров. Когда? Кого?



- Вы просто посмотрите на количество людей, которых арестовали, а некоторые из них даже стали говорить! У нас впереди большой шухер, и Путин сказал это прямым текстом: скоро мир изменится, и вы его не узнаете.



- "Валерий Соловей говорит о "личных обстоятельствах непреодолимой силы", которые заставят Путина уйти с поста президента. Он намекает на смертельную болезнь? Как к этому относиться? На видео Путин "живее все живых". (Эльмира Хакимова)



- У Соловья работа такая… Я уже говорил вам, что весной Путин сыграл в игру "царь умирает", которая игралась в истории огромное количество раз. Кстати, обратите внимание: была драка между Михалковым и Грефом. Чем она закончилась? Греф тихо отполз. Кто-то ему сказал "цыц!". Как вы думаете, кто?



Таким бойким и веселым, как в последние дни, я Путина давно не видел. Похоже, он сделал вывод, что пришло время. И, судя по его виду, ситуацию президент контролирует полностью. Я его знаю, поэтому могу сказать, что когда он себя так раскованно ведет, это означает, что он все моменты контролирует. Для Путина как политического игрока сейчас масса возможностей, и все положительные. Президент не начинает внутреннюю интригу, потому что надо завершить внешнюю. Она уже понеслась, и надо дождаться. Чего? Условно говоря, если Турция развалится, то мы получаем земли бывшей Трапезундской империи, юг Черного моря и проливы. Так надо же строить с учетом этих возможностей!



- "В своих интервью вы часто говорите о "Новой Ялте" и переделе мира. Когда уже это случится?" (Ирина Антонова)



- Конец 2022-го – 2023-й. Последний год уже видны косвенные свидетельства, что главы стран между собой обсуждают эту тему. Путин объявил о том, что нам нужна "Новая Ялта", в ноябре прошлого года в Израиле. Правда, назвал ее аккуратнее. И потом еще пару раз повторил. Его поддержали Макрон, Джонсон, Трамп. Так что в этом смысле все под контролем.



- Почему власть в России проигрывает в пропаганде?



- Потому что пропаганду контролирует либеральная команда.



- Рейтинги у Путина падают…



- Падают, но знаете, в чем дело? Одно дело, когда народ говорил бы: "а, это либеральная сволочь, мы его ненавидим", другое - "сколько же можно терпеть, что же он ничего не делает?" К нему раздражение по поводу того, что он ничего не делает. А когда начинаешь показывать, что он сделал, в той же внешней политике, то понимаешь, что им проведена колоссальная работа. И он знает цену. Кроме цены экономической, есть еще и политическая, и она очень часто гораздо выше.



Нынешний глава МВФ Кристалина Георгиева тоже сказала, что нам нужна новая Бреттон-Вудская конференция. То есть они уже распечатали собственное табу! Они понимают, что на этой новой конференции финансистов не будет, поэтому для них данная тема являлась табу. А вот уже и табу преодолели… А Трамп в начале этого года заставил ФРС выкупать бумаги реального сектора. Мир меняется!



- Когда Трамп победил четыре года назад, Путин сразу же дал добро на арест Улюкаева. Если в этот раз Трамп тоже победит, на арест кого Путин даст отмашку?



- Если Центробанк так активно поддерживает валютные спекуляции, то, надо думать, не бесплатно. Доказательств нет, но злые языки…



- "Вас относят к категории экспертов, ежегодно предсказывающих падение доллара, которое никогда не сбывается, а пока падает только рубль. Сбылся ли хоть один из ваших прогнозов?" (Дамир Нигматуллин)



- Все мои старые тексты открыты - читайте. "Закат империи доллара" 2003 года, интервью "Комсомольской правде" 2008-го, в котором я говорил, что в Европе будет голод. А по итогам-то, когда негры сделают то, что они делают во Франции, будет голод во многих областях Европы. Просто потому, что они логистику порушат напрочь. Так я же и писал "по итогам кризиса"! Так что претензии не принимаются.



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- Спасибо за интересный разговор, Михаил Леонидович! Источник - Бизнес ОНЛАЙН

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