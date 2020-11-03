 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Осенне-ковидное обострение и ненависть к СССР, - Г.Иванкина
15:05 05.11.2020

Осенне-ковидное обострение и ненависть к СССР
ощущение, что прорвало какую-то психологическую канализацию

Галина Иванкина

Последние пару недель в социальных сетях обострилась тема ненависти к советскому прошлому. Иных персон буквально корежит от личных воспоминаний - мелькают пыточные камеры (sic!) школьной стоматологии, унылость школьных мероприятий, пионерлагерная муштра и перекошенные физиономии алкоголиков, буквально преследовавших рассказчика в детстве. Ощущение, что прорвало какую-то психологическую канализацию, и подсознание сделало фортель - оно подсунуло удобного, точно козел отпущения, виновника - свое же советское детство.

Ни с того, ни с сего дама, писавшая годами о котиках и дачных растениях, вдруг взрывается мемуарной вульгарщиной, повествуя, как у нее украли ГДР-овские носки в пятом классе, а седьмом - избили гопницы на дискотеке. Мужчина предпенсионного возраста разражается длиннющим текстом о поездках с матерью и теткой в Москву за колбасой, которую не продавали в его городке, затерявшемся меж Тульской и Рязанской областями. "И так каждые выходные!" - горестно подытоживает солидный дядечка, нынче имеющий дом-хоромы в том же самом городке, а работающий среди "зажравшихся москвичей".

Звенят истерические нотки, припоминается выдуманный и почти стивен-кинговский ужас темных подворотен, загаженных подъездов, воняющих овощебаз. Дочь инженеров повествует, как ее презирали в элитной школе и ставили тройки за то, что она осмелилась учить английский в компании мажорных тварей. Ей поддакивают в комментариях: мол, да, училась во французской школе, больше трояка не получала - за несоответствие фирменно-упакованной, дышащей баббл-гамом, компании одноклассников. Опа! В те годы бытовала школьная форма! Откуда же "фирма" на уроке?! Тетка принимается отчаянно бредить, что в их супер-вау-международном заведении форму отменили в 1985-м. Прошу назвать номер, уже из интереса, - мадам отправляет меня в "бан".

Следуют чудовищные описания доступной и - тошнотворной пищи - нечто однообразно-картофельное, с репчатым луком и куском ржавой сельди. "И это, если учесть, что папа имел хорошую зарплату, а мама тоже не сидела дома!" - рыдает блогерша... 1985 года рождения и всем становится ясно, что она попутала временные рамки и приняла "святые-девяностые" за "кровавый Совдеп". Но возникает вопрос: почему же столь буйно заколосился антисоветский делирий именно этой осенью? До того были сполохи, нынче же - ярое пожарище высказываний, текстов, видеороликов на Ютубе.

Кто-то начнет убогую конспирологию насчет "мильена грантов от Госдепа". На деле все сложнее и - грустнее. Я уже упомянула о психологии и "замещении". Как ни прискорбно, очередная ковид-истерия с неутешительной хроникой событий заставляет хомо-сапиенса находить внятный раздражитель. Тревога и ненависть при отсутствии четкого объекта создает фон для полнейшего выгорания - вплоть до заболеваний (и это будет не странноватый ковид, а нечто пострашнее).

Человек автоматически переключается на предметы и явления, давно забытые и лежавшие под спудом три десятка лет, а то и больше. Кошмары гипертрофируются, украшаются деталями, как новогодняя елка - игрушками, и ...билет на Елку в Кремль, который (якобы!) дали сыну директора, а не автору "мемуар-маразма" высказывается, как личный приговор советскому режиму. Итак, плохой-враг-сволочь найден, растоптан постфактум и - мозги не так сильно взрываются. Лично у меня других объяснений нет!

Источник - Завтра
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