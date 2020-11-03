КазПартии на старте выборной кампании

15:07 05.11.2020

Партии на старте кампании

Д.Ашимбаев: Представляется, что если не будет сюрпризов, то реальные шансы на прохождение в новый, 7-й Мажилис имеют только три политические партии, активно работавшие последние годы, а не просто реанимированные к выборам



Данияр Ашимбаев



21 октября президент Токаев назначил очередные выборы в Мажилис на 10 января 2021 года. В тот же день решением ЦИК на ту же были назначены выборы в маслихаты. И те, и те пройдут по партийным спискам, причем в маслихаты - впервые.

Как известно, на прошлых выборах 2016 года принимали участие все 6 партий, которые получили следующие результаты - "Нур Отан" - 82,2%, КНПК - 7,14%, ДПК "Ак Жол" - 7,18%, "Бірлік" – 0,29%, ОСДП - 1,18%, НДПК "Ауыл" – 2,01%. Явка составила 77,12% избирателей.

На президентских выборах кандидат от партии "Нур Отан" (Токаев) получил 70,96%, от КНПК (Ахметбеков) - 1,82%, от "Ак Жола" (Еспаева) - 5,05%, от партии "Ауыл" (Рахимбеков) - 1,98%. Другие кандидаты получил: Косанов - 16,23%, Таспихов - 1,98% и Тугел - 0,92%.

На истекший период 3 прошедшие в Мажилис партии демонстрировали высокий уровень политической активности через свои фракции и, как представляется, находятся в хорошей форме и готовы как минимум к повторению прошлых результатов. Кроме того, как известно, по закону о выборах они освобождены от уплаты избирательного взноса (15-кратный размер минимальной заработной платы за каждое лицо, включенное в список). Предусматриваемая "скидка" для партий, не прошедших в Мажилис, но набравших свыше 3%, не применяется, т.к. остальные набрали от 0,29 до 2,01%.

Новацией закона является то, что предусмотрена 30%-ная квота для женщин и молодежи (до 29 лет), а также то, что списки формируются не по алфавиту, а порядке, определенном самой партией. 7%-ный барьер сохраняется и на выборы в Мажилис, а также на выборы в маслихаты. При этом действует норма, согласно которой при прохождении барьера только одной партией, к распределению депутатских мандатов допускается следующая за ней по числу голосов.

Теперь посмотрим, как партии подошли к новым выборам.

"Нур Отан" под руководством Бауыржана Байбека сделал сильный ход, проведя кампанию по открытым праймериз, которая привлекла в ряды партии новых активистов, отработала программные документы, получила новый опыт предвыборных дебатов, а главное - добилась определенного ребрендинга, частично сбросив с себя груз негативного отношения избирателей по отношению к деятельности исполнительной власти в отчетный период. Вместе с тем, в немалой степени был заполнен политический вакуум, связанный с полным отсутствием в политическом и информационном пространстве депутатов маслихатов, избранных в 2016 году. В отличие от маслихатов деятельность фракции "Нур Отана" в Мажилисе в "перезагрузке" не нуждается, поскольку под руководством Нурлана Нигматулина демонстрировала высокий уровень активности. Кроме того, партия провела "чистку" партийных рядов от "балласта". Проблем с женской и молодежной квотой у партии, думаю, не возникнет. На сегодня во фракции 24,7% - женщины.

Хорошие электоральные позиции у партии "Ак Жол", демонстрировавшей политическую активность в стенах парламента. "Ак Жол" под руководством Азата Перуашева последовательно выступал за поддержку малого и среднего бизнеса во время карантинных мер, добивался снижения процентной ставки Нацбанка и улучшения условий работы казахстанского предпринимательства. Партия жестко критиковала Нацбанк, Минздрав, фискальные органы. На фоне аргументированных и четко артикулированных запросов акжоловских депутатов ответы от госорганов смотрятся достаточно убого. "Ак Жол" к тому же стал единственной политической силой в стране, обратившей внимание на 100-летие Казахской республики. Из 7 депутатов в 6-м Мажилисе от "Ак Жола" работают 3 женщины (42,9%).

Активно работает и КНПК под руководством Айкына Конурова. Партия много и активно выступает в Мажилисе, в СМИ, в социальных сетях. Недавно КНПК была обвинена в популизме из-за заявления о необходимости снижения пенсионного возраста, но инициатива только привлекла внимание к партии, а критика этой идеи со стороны госорганов была, мягко говоря, не слишком вразумительна. Партия грамотно отрабатывает социальную и межнациональную повестку дня. Складывается впечатление, что в условиях роста социально-экономической напряженности, усугубленной ошибками акиматов и многих министерств, во власти начинают опасаться угрозы "левого реванша". В связи с этим втихую начинаются "вбросы" о необходимости "запрета коммунистической символики" и желательности переименования КНПК в социалистическую или социал-демократическую партию. Хочется в связи с этим напомнить инициаторов этих разговоров о роли Коммунистической партии в истории становления и развития нашей страны, которую нельзя рисовать исключительно черными красками. В депутатской фракции КНПК 2 женщины (28,6%).

Все три партии, на мой взгляд, способны легко преодолеть 7%-ный барьер.

Что касается аутсайдеров, то уже в какой раз говорится возможных перспективах партии "Ауыл". Эта партия, напомню, была создана в 2000 году депутатом-одномандатником Гани Калиевым и базировалась на структурах возглавляемой последним общественной академии сельскохозяйственных наук. В 2004 году она получила 1,73%, в 2007 году - 1,51%, в 2012 году - 1,19%, в 2016 году - 2,01%. В 2015 году партию вместо Калиева возглавил сенатор Али Бектаев (бывший зам. акима ЮКО), а затем партия объединилась с Партией патриотов. Последняя была создана в том же 2000 году депутатом Гани Касымовым (после него несколько месяцев руководил Толымбек Габдильашимов). В 2004 году ППК получила 0,55%, в 2007 году - 0,78%, в 2012 году - 0,83%. Электоральная история, как мы видим, у этой партии достаточно унылая, хотя почему-то постоянно считается, что партия вот-вот "выстрелит" (то ли из-за того, что на селе, мол, проживает 40% населения страны, то ли потому, что партия как бы патриотическая и может привлечь национал-популистский электорат). Партия в последнее время заключила меморандум о сотрудничестве с неким альянсом аграрных союзов, который представляет собой лобби, воюющее за аграрные бюджеты с Министерством сельского хозяйством. Это может, конечно, дать партии финансовую подпитку на выборах, но в силу ожесточенности идущих в отрасли информационных войн добить ее рейтинг. Сразу же после подписания меморандума зампред партии Рахимбеков обрушился с критикой на Минсельхоз.

Партия "Бірлік" возникла в 2013 году путем слияния двух карликовых партий - "Адилет" (ранее - Демократическая партия) и "Руханият" (ранее - Партия возрождения). "Бірлік" возглавляет Серик Султангали - крупный бизнесмен, работавший в строительной и нефтегазовой сфере, но свои политические амбиции он реализовал в прошлом. Партия возрождения получила 1,97% (1999), "Руханият" - 0,44% (2004) и 0,37% (2007), ДПК - 0,76% (2004), "Адилет" - 0,66% (2012), "Бірлік" - 0,29% (2016). Недавно обсуждался вопрос о возможном слиянии "Ауыла" и "Бірліка", но первый отверг это предложение, а второй гордо заявил, что на выборы пойдет самостоятельно, после чего опять пропал. Единственное, что может удержать партию на плаву - это срочная "накачка" его новым активом, способным "канализировать" протестный электорат. Но хотелось бы напомнить: в 2011 году подобный план попытались реализовать на базе партии "Руханият", которая сыграла негативную роль в разжигании кризиса вокруг Жанаозена и была снята с выборов.

Есть еще ОСДП, которая получала следующие результаты - 4,54% (2007), 1,68% (2012) и 1,18% (2016). При этом первый лидер партии Жармахан Туякбай на президентских выборах 2005 г. получил 6,61%, а его бывший зам Косанов сыграл на выборах 2019 года роль графы "против всех" и набрал 16,23%. Оппозиция, правда, каждый раз заявляет, что по неким независимым подсчетам получила не менее 50%, но сама в это уже не верит. За последнее время ОСДП отметилась несколькими скандальными конфликтами в руководстве, после чего известных активистов в партии практически не осталось. Как сообщается на сайте партии: "ОСДП имеет два крыла: 1. Женское крыло; 2. Молодежное крыло".

Представляется, что если не будет сюрпризов, то реальные шансы на прохождение в новый, 7-й Мажилис имеют только три политические партии, активно работавшие последние годы, а не просто реанимированные к выборам.