 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.11.2020
16:21  Главаря ("президента_ Косовских албанцев заставили уйти в отставку. Портит имидж "демократии"
16:10  Еще один областной центр Казахстана - Кустанай - окружают карантинными блок-постами
15:07  КазПартии на старте выборной кампании
15:05  Осенне-ковидное обострение и ненависть к СССР, - Г.Иванкина
15:03  Таким бойким и веселым я Путина давно не видел, - М.Хазин
15:02  Традиционная энергетика переживает крупнейший кризис за всю историю
13:39  КазПартию "Бирлик" переименовали в "Адал". Хрен на редьку...

13:28  Мирзиеев учредил "Национальный венчурный фонд UzVC". С уставным капиталом в 15 млрд сумов
12:13  Автоматы террористов гремят в Вене, или Мы не справимся, Ангела…, - Д.Седов
12:07  В американский Портленд из-за беспорядков вводят Национальную гвардию
10:32  Из истории президентской администрации Казахстана, - Д.Ашимбаев
10:24  Украли второй срок. Штаб Трампа подаст иски в связи с подсчетом голосов в Аризоне и Неваде
09:17  Щедрое нищебродство. Жапаров нанял за $1 млн израильского лоббиста Бен-Менаше, налоббировать ему президентство
09:05  Украина близка к КОВИ-катастрофе: Трупы в коридоре, регионы вводят комендантский час, - "СП"
08:58  США после выборов: Что не под силу изменить ни одному президенту, - Джон Уайтхэд
08:56  Война в Карабахе перешла в партизанскую стадию
08:50  Решающие голоса Байдену должен дать штат Невада
08:29  "Считалка" работает в пользу Байдена? Признает ли Трамп его сомнительную победу
03:49  Результаты выборов президента США: как могут выиграть Байден и Трамп
02:50  Рычаги китайского влияния: "китаизация" в Центральной Азии и России
00:35  Гуд Байден, Америка, о!.. До чего довели США самые бешеные выборы в их истории, - А.Наумов
00:12  В Эфиопии восстал народ тыграй. Начинается гражданская война
00:02  Директоров школ в Кыргызстане могут начать избирать на 5 лет. Голосованием школяров?
Среда, 04.11.2020
23:33  Адвентисты четвертого ноября, - кремлевский репортаж А.Колесникова
23:01  "Абу Сайяф": самая жестокая террористическая группировка на Филиппинах
22:10  На выборах в Сенат штата Дакота (США) победил... труп (самый настоящий)
21:47  Байден обогнал Трампа в двух ключевых штатах
21:32  Секуляристы и исламисты – лучшие враги, - Сергей Худиев
21:17  Россия снова останется без нефтяных доходов, - "НГ"
21:10  Превращает ли Covid-19 сегодняшних детей в будущих психов взрослых? - Софиан Айссауи
19:12  Вторая волна Covid-19 не последняя, - Le Figaro
17:35  Теракты low-cost: Европа сотрясают атаки радикальных исламистов
15:36  Впервые в истории США в Сенат избрали трансгендера - демократку Макбрайд
12:32  Оба могучих старика объявили себя победителями и 46-ми президентами США
12:24  Жесткая схватка Трампа и Байдена за Белый дом продолжается, - "Голос Америки"
11:10  Новое бремя белого человека от Америки до Евразии, - В.Кудрявцев
10:20  Новым спикером Парламента Киргизии избран "южанин", прокурор и кик-боксер Талант Мамытов. 100 голосов "за"
09:51  Спикер Парламента Киргизии Канат Исаев подал в отставку
09:44  Трамп заявил о попытке украсть у него "большую победу"
08:18  Великое переселение украинцев с Украины, - Св.Князев
07:13  План ликвидации Молдавии как государства действует, - В.Малышев
00:32  Восстановление Северного Арала тормозится высотой дамбы и международными разногласиями, - А.Утеуова
Вторник, 03.11.2020
22:35  Исчезающая Америка: Прогрессисты Байдена хотят революции, а не просто перемен
22:17  Как президент Трамп может претендовать на величие, - Дм.Бавырин
22:14  В Узбе создан "Институт государства и права"
22:04  "Ташкентец" Абдухаким Хаджибаев - новый министр здравоохранения Узбекистана
20:27  Почему руководство Казахстана так пугают волнения в Беларуси и Кыргызстане, - А.Меирханова
20:20  American Conservative: как Байдены хапнули миллионы у китайцев
18:37  Москва вежливо "послала" Пашиняна. Иди и воюй...
14:53  Кыргызстан в трясине переворотов: выплывет или перестанет существовать
14:52  Кто и откуда бежит в Казахстан? - В.Щекунских
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Еще один областной центр Казахстана - Кустанай - окружают карантинными блок-постами
16:10 05.11.2020

Еще один город Казахстана окружат блокпостами
За последние дни в области осложнилась эпидситуация по заболеваемости КВИ.

В Костанайской области ужесточают карантин, передает zakon.kz.

Соответствующее заявление сделал Оперативный штаб региона.

За последние дни в области осложнилась эпидситуация по заболеваемости КВИ. В связи с этим, в целях предотвращения дальнейшего распространения заболеваний COVID-19, областным оперативным штабом принято решение об ужесточении карантинных мер с 9 ноября 2020 года, сроком на 2 недели, - сказано в заявлении штаба.
Было решено:

- ввести карантин в Костанае с установлением блокпостов по периметру города, а так же в районе автопереходов через госграницу РК;

- установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости КВИ составит более 10 случаев;

- запретить въезд в Костанайскую область грузового транспорта и пассажиров без справок ПЦР, при их отсутствии люди будут направляться на карантин сроком до 2 дней для обследования;

- авиапассажирам требуется обязательное наличие ПЦР-справок с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);

- запретить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);

- сократить объем и периодичность железнодорожных перевозок (по согласованию с АО "Қазақстан темір жолы");

- ограничить передвижение жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 21:00 часов до 06:00 часов;

- разрешить работу общественного транспорта с заполняемостью по числу посадочных мест с 06.00 час. до 20.00 час. Приостановление работы общественного транспорта в выходные и праздничные дни;

- приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

- приостановление деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев;

- разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, с ограничением режима работы в будние дни с 8.00 до 21.00 час., без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. Работа после 21.00 только на вынос и доставку. В воскресные, праздничные дни и после 21.00 час. работа на вынос и доставку;

- разрешение деятельности салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов оказывающих косметологические услуги по предварительной записи с режимом работы с 8.00 до 19.00 час. В воскресные дни приостановить;

- разрешение деятельности фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров в будние дни по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м на одного посетителя с режимом работы с 8.00 до 19.00 час. В выходные и праздничные дни приостановить;

- запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

- при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников) с сохранением дистанции не менее 2 метров;

- перевод работы 80% сотрудников государственных органов, квазигосударсвенного сектора на дистанционный режим;

- ограничение передвижения такси с 21:00 до 06.00 часов, с числом пассажиров не более 2 человек;

- приостановление деятельности театров, кинотеатров;

- ограничить режим работы с 10:00 до 20:00 для торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов.

- ограничение режима работы продовольственных магазинов с 8:00 до 21:00 часов;

- в выходные и праздничные дни приостановить движение междугороднего общественного транспорта.

На сегодня блокпосты было решено установить в Усть-Каменогорске, Павлодаре и Кокшетау.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604581800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан усилит ограничительные меры на государственной границе
- Маулен Ашимбаев: Одновременное издание переводов произведений Абая и Науаи имеет символическое значение
- Необходима эффективная система предупреждения и реагирования на ЧС - А. Мамин
- Около 400 млрд тг инвестиций привлечено в основной капитал Туркестана
- Из истории президентской администрации
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2020 года №718
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2020 года №720
- Запрос депутатов Мажилиса о субсидировании процентных ставок по действующим кредитам МСБ
- С чем связано дело Биртанова? – Д. Ашимбаев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  