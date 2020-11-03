Еще один областной центр Казахстана - Кустанай - окружают карантинными блок-постами

16:10 05.11.2020

Еще один город Казахстана окружат блокпостами

За последние дни в области осложнилась эпидситуация по заболеваемости КВИ.



В Костанайской области ужесточают карантин, передает zakon.kz.



Соответствующее заявление сделал Оперативный штаб региона.



За последние дни в области осложнилась эпидситуация по заболеваемости КВИ. В связи с этим, в целях предотвращения дальнейшего распространения заболеваний COVID-19, областным оперативным штабом принято решение об ужесточении карантинных мер с 9 ноября 2020 года, сроком на 2 недели, - сказано в заявлении штаба.

Было решено:



- ввести карантин в Костанае с установлением блокпостов по периметру города, а так же в районе автопереходов через госграницу РК;



- установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости КВИ составит более 10 случаев;



- запретить въезд в Костанайскую область грузового транспорта и пассажиров без справок ПЦР, при их отсутствии люди будут направляться на карантин сроком до 2 дней для обследования;



- авиапассажирам требуется обязательное наличие ПЦР-справок с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);



- запретить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);



- сократить объем и периодичность железнодорожных перевозок (по согласованию с АО "Қазақстан темір жолы");



- ограничить передвижение жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 21:00 часов до 06:00 часов;



- разрешить работу общественного транспорта с заполняемостью по числу посадочных мест с 06.00 час. до 20.00 час. Приостановление работы общественного транспорта в выходные и праздничные дни;



- приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);



- приостановление деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев;



- разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, с ограничением режима работы в будние дни с 8.00 до 21.00 час., без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. Работа после 21.00 только на вынос и доставку. В воскресные, праздничные дни и после 21.00 час. работа на вынос и доставку;



- разрешение деятельности салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов оказывающих косметологические услуги по предварительной записи с режимом работы с 8.00 до 19.00 час. В воскресные дни приостановить;



- разрешение деятельности фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров в будние дни по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м на одного посетителя с режимом работы с 8.00 до 19.00 час. В выходные и праздничные дни приостановить;



- запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;



- при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников) с сохранением дистанции не менее 2 метров;



- перевод работы 80% сотрудников государственных органов, квазигосударсвенного сектора на дистанционный режим;



- ограничение передвижения такси с 21:00 до 06.00 часов, с числом пассажиров не более 2 человек;



- приостановление деятельности театров, кинотеатров;



- ограничить режим работы с 10:00 до 20:00 для торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов.



- ограничение режима работы продовольственных магазинов с 8:00 до 21:00 часов;



- в выходные и праздничные дни приостановить движение междугороднего общественного транспорта.



На сегодня блокпосты было решено установить в Усть-Каменогорске, Павлодаре и Кокшетау.