Раскроет ли "Перевал Дятлова" одну из загадок века?

18:57 05.11.2020

Новый сериал основан на реальных событиях и посвящен истории гибели группы уральских студентов

Вера Цветкова

Обозреватель приложения "НГ-Антракт"

5.11.2020

В кинотеатре "Москва" состоялась закрытая премьера сериала "Перевал Дятлова" , который 16 ноября стартует на телеканале ТНТ (версия 16+) и платформе Premier (версия 18+). С презентациями в ковидные времена неважно – они или проходят в онлайн-режиме (в котором невозможно пообщаться с авторами/съемочной группой и который переводит журналиста в положение безгласного наблюдателя процесса), или уже запланированные отменяются, как недавно случилось с презентацией нового сезона СТС. Общение – важная составляющая профессии, его очень сильно сейчас не хватает, поэтому все радовались, встретившись на очной презентации "Перевала Дятлова".



Сериал основан на реальных событиях и посвящен загадочной истории гибели группы уральских студентов под руководством Игоря Дятлова в лыжном походе в 1959 году . Версий происшествия существуют десятки: нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей манси, испытание нового химического оружия, падение ракеты, происки инопланетян и т.д. Прокурорская проверка спустя 60 лет после случившегося заключила, что группа погибла от лавины.



Судя по фразе на постере сериала "Главная мистическая тайна СССР", его авторы думают иначе.



Представили его – и показ первых двух серий – Евгений Никишин и Валерий Федорович, успешные продюсеры, в чьем активе и "Эпидемия", и "Аванпост", и "Гоголь", и произведшая в сентябре фурор "Игра на выживание". "Перевал Дятлова" – их первый опыт в режиссуре, вдвоем они сняли 1, 3, 5, 7-ю серии (на пленке и в цвете) – о расследовании сразу после трагедии. 2, 4, 6, 8-я серии рассказывают о личностях погибших и походе как таковом и сняты на черно-белой пленке режиссером и художественным руководителем проекта Леонидом Костомаровым. Аудитории также было сказано, что черно-белая часть сделана как референс "Неотправленного письма" Калатозова: "У вас обязательно появится ощущение, что вы смотрите советский фильм".



О той трагедии, получившей широкий резонанс, было снято много документальных фильмов, но "Перевал Дятлова" – первый проект, создателям которого, Евгению Никишову, Валерию Федоровичу и сценаристу Илье Куликову, удалось получить доступ и к закрытым материалам дела 1959 года, и к материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов. Как сказал Никишов: "Когда мы готовились, мы изучили тысячи страниц, у нас был трехтомник – выдержки из материалов дела, из статей, воспоминаний… Ответ на вопрос о том, что случилось, там есть, но, разумеется, он никого не удовлетворит. У Ильи Куликова, когда он писал сценарий, была определенная идея, я бы сказал, общегуманистическая. Две сюжетные линии в конце сходятся эмоционально и по смыслу".



То есть, финал даст ответ на загадку: что же тогда произошло?



…Первое, что слышит зритель, – закадровый текст: "Никто не знает, что произошло на самом деле – кроме меня". Такой зачин сразу захватывает внимание. Голос принадлежит майору КГБ (Петр Федоров), отправленному из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале были обнаружены первые тела. Отмечаешь, что это немножко странный майор, особенно для середины прошлого века – при голливудской внешности , шляпе и чуть ли не в тройке. И что камера, возможно, задерживается на лицах в морге дольше, чем следует…



А дальше – полная неожиданность: флешбэк в Германию апреля 45-го года, когда майор со товарищи набредают на странный замок в тумане, где натыкаются на орущих обезьян, труп буддийца, пентаграммы… В его коридорах майор встречает девушку с наколкой на руке "А 36"; эту девушку найдут через несколько минут давно умершей, с выколотыми глазами и вырезанным сердцем. А еще бойцы наткнутся на сидящего за столом человека в немецкой форме и при остатках черепной коробки – через пару минут он встанет с места, и опять-таки увидит это только майор. Он перетрудился и галлюционирует – или обладает даром видеть иррациональное? Повышенный интерес Третьего рейха к оккультным наукам известен, но какое все это имеет отношение к группе Дятлова?



Вторая, черно-белая серия начинается тоже ударно, с крупного плана: "Я – Игорь Дятлов, можно войти?" ( в роли Дятлова – Иван Мулин). Получение разрешения на маршрут в спортклубе, радость по этому поводу в институте, сборы… Первые звоночки начнутся в поезде. Оказывается, был и десятый участник похода (Максим Костромыкин) – у него до испарины дурные предчувствия, страшные сны… На фоне поющего в плацкарте студенчества в нижнем левом углу появляется надпись: "Осталось 9 дней до гибели". Потом будет фото радостных ребят в грузовике и надпись "Осталось 6 дней до гибели". Потом, когда этот десятый решит не идти дальше со всеми после пункта Северный-2 – "Осталось 4 дня до гибели"…



Спортклуб навязал ребятам в поход инструктора (Егор Бероев), как выяснилось, особиста. (Тоже весьма странный особист – в баскском берете и совсем не советской наружности). И он оказывается фронтовиком, и с ним – цветной флешбэк в Германию 45-го года. Они вдвоем с напарником ведут по лесу – тащат на каком-то прямо корабельном канате нескольких немцев явно в высоких званиях, среди них есть женщина, красавица блондинка. Не буду рассказывать содержания сцены, чтобы сохранить интригу, скажу только, что в ней герой Бероева получает от одного из немцев перстень-оберег с черепом, после чего обретает возможность видеть и чувствовать то, что не поддается рациональному объяснению . Становится понятно, что уже третий персонаж в сериале наделен некими сверхспособностями, что явно неспроста…



Думается, именно собственная мистическая сопричастность и должна будет привести расследующего трагедию майора КГБ к разгадке дела. Недаром в самом начале на экране показались перемещающиеся огненные шары…