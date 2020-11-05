Шуша в бинокле... Азербайджан дотянулся до важнейших для Карабаха позиций

19:07 05.11.2020

Азербайджан докладывает об успехах на поле боевых действий в Карабахе



5 ноября 2020,

Текст: Евгений Крутиков



Азербайджанские войска постепенно меняют тактику наступления в Карабахе. Вместо лобового штурма ключевых укреплений они пытаются идти в обход – и это уже приносит им определенный успех. Из Степанакерта бежит гражданское население и карабахское руководство. Каким ключевым для Карабаха позициям сейчас угрожает азербайджанская армия?



Несмотря на то, то в последние дни в целом ситуация на фронте в Карабахе (Нагорно-Карабахская республика, НКР) и вокруг него оставалась стабильной, поступают сведения об опасном развитии событий в районе Шуши. Азербайджанская сторона продолжает проявлять активность и на северном участке фронта, и на юге, где основной целью сейчас стал город Мартуни. Но стратегической целью как было, так и осталось прекращение снабжения Карабаха из Армении через Лачинский коридор.



Азербайджанские части продолжают лобовые атаки на горные позиции армян в направлении на Лачин и Мартуни, что приводит к большим потерям. Армянские войска на ряде участков оказывают чуть ли не героическое сопротивление, что во многом и помогло сохранить фронт по кромке гор. В целом интенсивность боевых действий снизилась, и это объясняется предельным истощением наступавшего весь прошлый месяц ядра азербайджанской группировки.



Проникшие в ущелье Аветараноц части азербайджанского спецназа "Яшма" (назван так не в честь полудрагоценного камня, а по месту дислокации под Баку) и пехоты оказывают давление в общем направлении на Шушу. Армянская сторона настаивает на том, что под Аветараноц проникли только отдельные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), но, похоже, что азербайджанцам все-таки удалось перетащить через горный хребет и некоторое количество бронетехники.



Сперва они смогли поставить под огневой контроль дорогу, идущую из Армении в Карабах через Лачинский коридор. А это основная линия снабжения НКР. После этого Степанакерт и Ереван официально заявили, что передвижение гражданских лиц через Лачинский коридор закрывается "на некоторых участках".



Но это очень горная дорога, местами серпантин, потому закрытие ее "на нескольких участках" автоматически означает полное перекрытие. Объездных путей там нет. При этом движение из Армении до Лачина открыто. Мотивация же закрытия дороги была такая: идут поисковые мероприятия для уничтожения диверсионных групп противника.



И вот 4 ноября азербайджанские ДРГ, по данным газеты ВЗГЛЯД, смогли физически занять небольшой участок этой дороги юго-западнее Шуши за горой, просто обойдя эту гору с другой стороны. Это очень простое решение, альтернативное неудачному лобовому штурму собственно Лачина. Сейчас на оборону Лачина (в Армении этот населенный пункт называют Бердзор) брошены добровольцы из Армении и даже сводный отряд местных курдов-езидов.



Армянские источники сообщают также о разблокировании дороги и об уничтожении у села Тагавард в ущелье Авератаноц азербайджанской ДРГ спецназа "Яшма", в ходе которого было убито 20 спецназовцев из отряда в 22 человека. Двоих отпустили в назидание. Баку все опровергает.



Надо сказать, что население Лачина сейчас - это очень мотивированные переселенцы из Армении, из районов, пострадавших от землетрясения в 1988 году и разнородные политические активисты с семьями, пустившие там корни с 1992 года. Эти люди отступать не будут. Но из Степанакерта, по некоторым данным, выехало уже до 70% гражданского населения. Бензина в этот костер бегства добавил недавний ракетный обстрел степанакертского роддома.



Трасса Горис-Лачин-Шуша-Степанакерт - не просто критическая позиция. Ее перекрытие Азербайджаном - вопрос физического выживания Карабаха (как выражаются в Ереване, "экзинтенциальная угроза"). И если первоначальный стратегический план Азербайджана не удался, и с наскока в лоб перекрыть дорогу не удалось, то теперь южная группировка азербайджанской армии старается достичь этой цели иными оперативно-тактическими методами.



С другой стороны, даже если азербайджанской стороне и удалось бы занять часть трассы у Шуши за горой, то удерживать эту позицию почти невозможно из-за преимущества армян на этом участке в пехоте и технике. Показательно, что азербайджанцы пытаются достичь дороги в основном в ночное время, когда у них есть техническое преимущество. Но пока непонятно, какое количество азербайджанской пехоты и техники смогло перейти через хребет.



Кроме того, на стороне Баку почти тотальное превосходство в воздухе. Армянское ПВО района Шуша-Степанакерт разрушено (хотя его и так было недостаточно, учитывая степень угрозы). Решить проблему можно только путем передислокации с территории Армении РЛС раннего обнаружения, но Ереван этого делать не решается, опасаясь оголения ПВО собственно Армении.



Президент НКР Араик Арутюнян посетил Шушу, число разрушений в которой неуклонно растет, как и в Лачине, в основном в результате ударов с воздуха и РЗСО. Но в целом правительство и администрация Нагорного Карабаха переселились в Ереван. Там же находится и новый командующий войсками НКР. Подтвердилась информация о гибели заместителя командующего карабахской армией Артура Саркисяна. Однако фальшивкой оказались сообщения азербайджанской стороны о гибели президента НКР Арутюняна, что ставит под вопрос вообще всю информацию, поступающую из Баку.



Однако впервые за все время войны с армянской стороны стали поступать внятные видеоматериалы, подтверждающие ход событий в ущелье Авератаноц. Как неожиданно выяснилось, у армян физически не хватает БПЛА и даже видеокамер, чтобы на равных с Баку участвовать в информационной войне. Это потрясающее "разгильдяйство мирного времени", помноженное на самоуверенность.



Командование обороной НКР сейчас полностью перешло к армянским военным и осуществляется из Еревана. Например, обороной Шуши на месте командует сейчас экс-министр обороны Армении знаменитый генерал-полковник Сейран Оганян, местный уроженец, еще советский офицер и герой войны 1988-94 годов. Генерал Оганян потерял ногу в 1992 году в Мардакертском районе, но находится сейчас непосредственно в Шуше. Глава НКР одновременно провел чистки в своем окружении, демонстративно уволив тех чиновников, которые умудрились уклониться от мобилизации, включая своего помощника, двух заместителей генпрокурора и члена избиркома.



Все это напрямую сказывается на политической ситуации в Армении. При этом на армянской границе уже почти неделю развернуты российские полевые лагеря с базы в Гюмри и российские же пограничные отряды. У них нет тяжелой техники, это в чистом виде демонстрация флага, но само событие показательно.



Оперативно-тактическая обстановка для армянской стороны остается очень напряженной именно из-за ситуации под Шушой и в ущелье Авератаноц. Но как раз на этом участке вполне возможно попадание передовых азербайджанских частей в окружение из-за изолированности этого ущелья и наличия очагов сопротивления армян в тылу наступающих сил Баку. Кроме того, опасность для армянской стороны представляет и ситуация у города Мартуни, поскольку его потеря может в теории обрушить фланг обороны в горной зоне.



До сих пор сохраняется впечатление, что армянское командование действует слишком уж ситуативно. Если у них и был какой-то план обороны, то на данный момент он себя полностью исчерпал из-за потери "пояса безопасности", и приходится на ходу изобретать тактику обороны Лачина, Шуши и Мартуни. Если целью было перемолоть ядро наступавшей группировки Азербайджана, то это удалось частично. А вот что делать дальше – непонятно.



В похожей ситуации находится и азербайджанская сторона. Темпы продвижения сорваны, наступление остановилось, хотя и достигнуты серьезные оперативные успехи, изменившие всю политическую ситуацию в регионе. Но дальнейшее развитие успеха или даже простое поддержание боевых действий требует какого-то кардинального изменения подхода. События в ущелье Аветараноц как раз и демонстрируют попытку изменения тактики азербайджанской группировки - не штурмовать в лоб карабахскую оборону и ключевые позиции, а пытаться обойти их с незащищенных флангов.