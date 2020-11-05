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Почему Китай победил коронавирус, а мы - нет, - Le Figaro
19:16 05.11.2020

5 ноября 2020 г.
Роберт Стефаницки | Le Figaro

"(...) Стоит ли завидовать китайцам? Взглянем на цифры. С начала года в Китае зарегистрировано более 90 тыс. случаев заболевания и 4700 случаев смерти. То есть на душу населения Китай занимает 138-е место (и 12-е снизу) в рейтинге стран, по которым есть статистика. На миллион жителей Covid стал причиной смерти 911 бельгийцев, 668 американцев и 3,5 китайцев", - пишет Le Figaro со ссылкой на польскую газету Gazeta Wyborcza .

"Мы вправе усомниться в достоверности китайской статистики. Но даже если бы смертей было в десять раз больше (как предполагали некоторые исследователи, анализирующие дым из крематориев), то Китай все равно оказался бы в середине рейтинга, опережая все европейские страны и Южную и Северную Америку", - отмечает автор статьи Роберт Стефаницки.

"Нет никаких сомнений в том, что Китай успешно взял эпидемию под контроль. В настоящее время в день появляется около десяти новых случаев заболевания - в основном, "завозных", а не несколько тысяч, как в Польше. Как Китаю это удалось? На Западе считается, что власти хватали людей за головы и запирали в домах. На самом деле дела обстоят сложнее", - рассуждает автор статьи.

"(...) Первый этап борьбы с вирусом в Китае начался с декабря 2019 года, когда первые случаи заболевания были обнаружены в Ухане, и продлился до середины января, он является самым позорным для Пекина: это этап отрицания, в ходе которого местные власти пытались замалчивать эту проблему. (...) Как только лидеры Коммунистической партии Китая осознали первоначальные ошибки и масштаб проблемы, они выбрали решительные меры - наверху создавались рабочие группы, а внизу обществу отправлялся явный сигнал о том, что ситуация чрезвычайно серьезная".

"(...) В интервью The Lancet Грегори Поланд, глава отдела исследований вакцин американской клиники Майо, хвалит реакцию Пекина:"Они очень быстро сдержали распространение вируса. Это стало решающим фактором".

"Да, это стало возможным благодаря государственному контролю над обществом. Но мы недооцениваем вовлеченность общества в борьбу с коронавирусом. Миллионы добровольцев участвовали в сотнях политических, религиозных или гражданских организаций, в Китае они тоже есть, хотя и подпадают под бдительный контроль партии. Соблюдение ограничений обеспечивали не камеры или дроны, а волонтеры и соседи. Многим не нравилось чрезвычайное положение, но все подчинялись, и не из-за страха перед властями, а из-за веры в то, что государство знает, что делает", - говорится в публикации.

"Китайская компартия живет в тесном единении с наукой и гордится этим. Немыслимо, чтобы Си Цзиньпин мог публично оспаривать советы ученых или рекомендовать сомнительные методы лечения, как это делал Трамп и ему подобные. Борьбу с пандемией поручили не министру, семья которого неправедно обогатилась благодаря государственным постановлениям, а выдающемуся пульмонологу, который возглавлял борьбу с атипичной пневмонией в 2002-2003 годах. Чжун Наньшань был похож на доктора Фаучи в Соединенных Штатах, за исключением того, что у него за спиной не было президента, который постоянно ему противоречил. Власти оказались правы. Если бы китайцы столкнулись с подобной угрозой в будущем, они бы снова отреагировали таким же образом: послушно, ради общего блага", - указывает журналист.

"Да, это другая культура. Через несколько дней после вступления в силу обязанности носить маски журналисты Gazeta Wyborcza проверили, соблюдают ли данное предписание жители польских городов. В результате выяснилось, что лишь около двух третей жителей носили маску правильно - "Потому что из-за нее запотевают очки. Потому что я курю. Потому что мне трудно дышать", - говорится в статье.

"На Тайване, где почти не было заболевших, моя трехлетняя дочь носила маску в детском саду по шесть часов в день. Она была недовольна, но, поскольку все дети были в масках, ей не пришло бы в голову сказать "нет", - указывает автор статьи.

"(...) В Китае нет коронаскептиков. Люди верят в теории заговора - особенно в ту, что коронавирус представляет собой спланированное нападение США на Китай, и в то, что США выдвигает теории о том, что вирус был создан в китайской лаборатории - потому что это соответствует дискурсу партии. Китайцы, которые считали бы, что Covid - это "просто грипп", не имели бы канала, по которому могли бы выразить такое мнение, но, прежде всего, им было бы стыдно выдвигать столь оригинальный тезис. Их бы высмеяли. Они бы осрамились", - считает Стефаницки.

"Рассмотрим результаты опроса, проведенного Всемирным экономическим форумом в 27 странах. На вопрос, готовы ли они сделать прививку от Covid, 97% китайских респондентов ответили "да", по сравнению с 55% в Польше", - говорится в публикации.

"Да, это другая культура. Так твердили западные политики, когда прошлой зимой они сидели сложа руки и наблюдали, как китайцы борются с вирусом. У подобного бездействия есть три основные причины. Во-первых, "позитивное мышление": вирус до нас не дойдет, его одолеет жара, наверное, пострадают только азиаты.... Во-вторых, это неуверенность в том, как реагировать. У нас не было подобной ситуации, испанский грипп произошел сто лет назад. Но была атипичная пневмония, из которой Китай (наряду с Тайванем и Вьетнамом) извлек уроки, открывающие путь к тому, как действовать в дальнейшем", - перечисляет журналист.

"В-третьих, это боязнь реакции общества и избирателей. СМИ сообщали о шокирующих сценах, таких как баррикады на улицах, ведущих к деревням, жестокие действия полиции против человека, не носившего маску, приказ выбрить голову медсестрам-волонтерам перед отъездом в Ухань, дрон, призывающий пожилую женщину надеть маску, или ребенок-инвалид, брошенный на произвол судьбы, потому что его опекуны вынуждены были сидеть на карантине", - говорится в статье.

"На Западе на такие сцены смотрели с недоверием, казалось, что это документальный фильм о животных. "С нами это не случится". Но это случилось, причем слишком поздно: карантин, принудительная маска, последующее наблюдение, импровизированная больница на Национальном стадионе в Варшаве. Только здесь все неэффективно и вызывает сопротивление; множество самопровозглашенных экспертов в области общественного здравоохранения говорят, что они готовы бороться за "свободу" вместе со своими собственными детьми, бабушками и дедушкамии другими людьми", - отмечает журналист.

"Пандемия усилила напряженность между Китаем и Западом и, естественно, возродила вопрос о том, какая цивилизация более жизнеспособна. Которая из них победит? Та, где нормой является жертвовать собой ради общего блага, или та, где культ индивидуализма расширяет пространство для свободы, новаторства и радости жизни, но отнимает силу, исходящую от сообщества? Та, где у власти есть монополия на правду и ложь, или та, где у каждого есть своя версия правды и где могут безнаказанно распространяться любые заблуждения? Каксработаетзаконэволюции?" - задумывается автор статьи.

"Есть пословица, авторство которой приписывается, в зависимости от версии, разным азиатским странам или Муссолини: "Лучше прожить один день, как тигр, чем тысячи лет, как овца". Можно соглашаться или нет. Но не будем забывать, что тигры находятся на грани исчезновения", - резюмирует Роберт Стефаницки.

Источник: Le Figaro

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604592960
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