 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 04.11.2020
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Мы - две страны, и ни одна из них не собирается в ближайшее время ни сдаваться, ни исчезать, - Дж.Пэкер
19:46 05.11.2020

Автора огорчает большое количество сторонников Трампа. Для него это признак того, что "американцы уже утратили те качества, которые необходимы для самоуправления". Но он признает: "трамписты" существуют, и СМИ демократов лгали, будто Трамп не может выиграть. А значит, Америка уже - жертва раскола. Не все же ей нести раскол другим.
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Трамп и Байден на финишной прямой президентской гонки - 2020

4.11.2020
Джордж Пэкер (George Packer)

Мы пока не знаем конечный результат выборов, но их значение уже очевидно. Мы - две страны, и ни одна из них не собирается в ближайшее время ни сдаваться, ни исчезать. Итог выборов 2016 года не был ни исторической случайностью, ни результатом иностранного вмешательства. Он стал точным отражением настроений американского электората. Демократическое большинство, которое формировалось с начала нового тысячелетия и вокруг которого разворачивается столько дискуссий, все еще находится на стадии зарождения, и процесс его становления, вероятно, будет продолжаться еще много лет. Реальность такова, что волю большинства блокируют антидемократические правила и беспринципные политики, а самому нашему большинству пока не хватает численности, чтобы уверенно править. Мы еще ждем того момента, когда Америка наконец станет той самой землей обетованной, где будут господствовать технически подкованные, не затронутые никак прошлым миллениалы. А пока наши политические ценности далеки от определенности.

Десятки миллионов американцев любят лозунг "Сделаем Америку снова великой" больше, чем они любят демократию. После четырех лет нарушений закона и ниспровержения норм поведения никаких иллюзий касательно президента Дональда Трампа остаться не может. Кульминацией его первого президентского срока стала откровенная попытка саботировать легитимность выборов и отговорить американцев от голосования. Его митинги на последней неделе перед выборами представляли собой пропитанные радикальными идеями пиршества массовой ненависти, авторитарного самолюбования и тоски по прошлому без какого-либо намека на более светлое будущее, - и именно они, вероятно, позволили Трампу одержать победу во Флориде и других штатах. Хотя "вольнолюбивый народ" действительно проголосовал на этих выборах в беспрецедентных масштабах, его готовность избавиться от институтов республики, а также от своего достоинства и приверженности фактам свидетельствует о том, что многие американцы уже утратили те качества, которые необходимы для самоуправления. Я не вижу очевидных способов остановить этого упадок, эту умственную деградацию, которая со своей стороны также поражает некоторые элементы противоположного, демократического лагеря.

Однако состав избирателей Трампа - с учетом многочисленного меньшинства латиноамериканцев и наличия среди них большого числа чернокожих избирателей - делает их мотивы гораздо более разнообразными и запутанными, чем тот единственный и по какой-то причине утешительный аргумент, на котором левые либералы решили остановиться после 2016 года: мол, вся проблема с Трампом - это его расизм. Выясняется, что существует множество разных причин, по которым разные люди готовы целовать ноги проходимца. Результаты голосования показывают, что привычка либералов рассматривать американцев как молекул, плавающих в универсальных этнических и расовых растворах, где они лишены индивидуальной свободы действий, вводит этих либералов в заблуждение и ведет их к политическому поражению. От этого наносится ущерб и принципу равенства.

Многие влиятельные журналисты и исследователи общественного мнения до сих пор заблуждаются относительно того, как мыслит большинство их соотечественников, хотя эти эксперты тратят все больше времени на разговоры друг с другом в твиттере и телестудиях. Местные и региональные газеты по всей стране, которые могли бы успешно дополнить картину о том, кто мы такие, большим количеством разнообразных деталей, продолжают вымирать. Все мы - как профессионалы, так и обычные люди - в некоторой степени являемся узниками непроницаемых информационных камер, внутри которых любые попытки осмыслить противоположные точки зрения считаются в моральном смысле подозрительными.

Это разрушение ментальной общности потенциально может оказаться фатальным для демократии. В отличие от граждан гериатрических автократий, где правят старики, в нас отсутствует циничная привычка жить во лжи, в которую мы даже не заставляем себя верить. Будучи новичками в этом смысле, мы представляем собой легкую мишень для массовой дезинформации - мы страстно верим самым абсурдным россказням и торопимся ухватиться за любой кусочек информации, которая подтверждает выбранную нами правду. Одним из победителей в день выборов стала Марджори Тейлор Грин (Marjorie Taylor Greene), которая теперь будет представлять штат Джорджия - и которая верит в совершенно безумную теорию заговора QAnon. Теперь она будет сидеть в конгрессе рядом со своими коллегами из Демократической партии, которые, с ее точки зрения, участвуют в сексуальной эксплуатации детей.

Внутри Демократической партии нет ничего, что было бы сравнимо с QAnon. Тем не менее, будет ошибкой со стороны демократов, которые с не меньшей страстью верят в изменение климата и считают каждый голос, воображать, что они не подвержены искажающему влиянию информационных технологий и чрезмерной поляризации. Если вы в целом мыслите здраво, это может привести к самоуспокоенности. А потом - помешать вам увидеть едва заметное воздействие самообмана. Скольких людей вы знаете, которые не верили в то, что Трамп способен победить на честных выборах? СМИ занимались антиобщественной деятельностью, когда убеждали нас в этом и держали таким образом в плену своих представлений.

Мы больше не можем отрицать, что американцы превращаются в две толпы ненавидящих друг друга агрессивных людей, - в этом и заключается значение этих президентских выборов. Мы крепко связаны друг с другом, мы не видим выхода, не знаем, как можно продвинуться вперед, а потому все больше погружаемся в состояние взаимного непонимания и ненависти. Возможные выходы: постепенная деэскалация, переход большинства к жесткому доминированию, сегрегация по убеждениям, гражданская война - все эти варианты либо маловероятны, либо немыслимы. Нам приходится вместе жить и управлять самими собой, хотя мы до сих пор не знаем, как нужно это делать. В таком состоянии победа превращается в химеру. Кто бы ни занял пост президента, все американцы останутся в проигрыше.

Оригинал публикации: Face the Bitter TruthОпубликовано 04/11/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604594760
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