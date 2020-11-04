Брат замглавы КырМВД Омурзакова... захватил угольное месторождение "Жолчырак"

21:53 05.11.2020

Брата замглавы МВД подозревают в захвате месторождения - ГКНБ проверяет



Житель Оша пожаловался Садыру Жапарову, что брат замминистра внутренних дел незаконно захватил угольное месторождение. В тот же день его пригласили в ГКНБ.



БИШКЕК, 5 ноя - Sputnik. Госкомитет национальной безопасности КР начал проверку в отношении родственника заместителя министра внутренних дел Суйунбека Омурзакова, сообщает пресс-служба ведомства.



3 ноября во время встречи и. о. президента, премьер-министра Садыра Жапарова с жителями Оша некий Ыдырыс Канназаров пожаловался, что его "притесняет" родной брат замглавы МВД. В тот же день мужчину пригласили в ГКНБ, а 4 ноября он написал заявление в отношении Улука Омурзакова.



В заявлении говорится, что около года назад Омурзаков захватил угольное месторождение ОсОО "Жолчырак", соучредителем которого является Канназаров, а также вымогал у него деньги. Прокуратура Оша начала досудебное производство и передала материалы в УВД.



"Вместе с тем генеральному прокурору направлена информация, что Улук Омурзаков является сотрудником органов прокуратуры, для принятия соответствующих решений", - говорится в релизе.

6 ноября заявителя пригласили в центральный аппарат ГКНБ для дачи показаний о поступающих ему угрозах со стороны Улука Омурзакова.



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