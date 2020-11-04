Байден и Трамп: тупик двух зол, - С.Кожемякин

21:56 05.11.2020 Байден и Трамп: тупик двух зол



Какими бы ни были окончательные итоги выборов в США, они сохранят власть крупного капитала. Страну ждут обострение противоречий и новые витки порочного круга, разорвать который может только победа трудящихся.



Взрывоопасный сезон



Политический спектакль американских выборов редко бывает скучным и полностью предсказуемым. Если, конечно, считать непредсказуемостью гарантированную победу одной из буржуазных групп. Нынешняя схватка, однако, побила рекорды по ожесточенности взаимных нападок Дональда Трампа и Джо Байдена. Полемика нередко скатывалась к оскорблениям, а "переход на личности" затмил предвыборные программы.



Большой отпечаток на кампанию наложили пандемия и массовые протесты. Они свели на нет преимущества Трампа, еще в начале года казавшиеся неоспоримыми. При 4-процентной доле в населении Земли на США приходится почти 20 процентов заражений и смертей от коронавируса. В последние дни фиксируется рекордный прирост: свыше 100 тыс. новых случаев ежедневно. Частная система здравоохранения оставила миллионы людей без помощи.



Главной задачей республиканцев было отвести обвинения. С этой целью Трамп обрушился на Китай. "Они дорого заплатят за то, что сделали с нашей страной", - грозился он. Для демократов же пандемия стала манной небесной. Ссылаясь на признания журналиста Боба Вудворда, которому Трамп еще в январе сообщил об опасности нового вируса, они назвали преступным замалчивание проблемы в последующие месяцы. Как добавила кандидат в вице-президенты Камала Харрис, отсутствие общегосударственного плана борьбы с COVID-19 делает это "крупнейшим провалом" за всю историю США.



Разной оказалась и реакция на протесты, по своей сути направленные против всей господствующей системы. Если команда Байдена пыталась спекулировать на недовольстве и даже включила в программу ряд популистских обещаний, то Трамп довел до абсурда традиционные упреки демократов в симпатиях к социализму. "Наша страна не сможет выжить в качестве социалистического государства, хотя именно этого хотят демократы. США никогда не станут масштабной версией Венесуэлы!" - заявлял он, называя Байдена "марионеткой марксистов и Берни Сандерса".



Задолго до выборов Трамп принялся твердить о фальсификациях в подконтрольных демократам штатах. Поводом стало голосование по почте. Практиковалось оно и прежде, но в связи с пандемией приняло особый размах. Свыше 100 млн граждан проголосовали досрочно, причем, по опросам, такой способ избрала почти половина электората Байдена и лишь треть почитателей Трампа.



Для срыва афишированных нарушений власти отказались выделять дополнительные средства Почтовой службе и призвали сторонников организовать контроль над избирательными участками. Среди откликнувшихся оказались члены ультраправых группировок. Одна из них - "Антикоммунистическое действие" - обещает "разорить осиное гнездо коммунистов" по первому сигналу Трампа. А что такой сигнал возможен, доказали слова самого президента. Обращаясь к другой неонацистской группировке "Гордые парни", он попросил их "отойти в сторону и ждать". Демократы сообщают об угрозах в адрес своих активистов и функционеров, таких как губернаторы Мичигана и Вирджинии.



Другим способом "защитить победу от левых экстремистов" стала борьба за Верховный суд. После смерти судьи Рут Гинзбург, не скрывавшей антитрамповских взглядов, президент выдвинул на ее место свою сторонницу Эми Кони Барретт. Это вызвало недовольство демократов, напомнивших, что четыре года назад республиканцы заблокировали креатуру Барака Обамы под предлогом приближавшихся выборов. Тем не менее сенат утвердил Барретт, обеспечив консервативное большинство в высшей судебной инстанции. Шаг дальновидный, учитывая, что признанием победы Буша-младшего именно Верховный суд поставил точку в выборах 2000 года.



Две опоры капитала



Драматизм кампании мог создать впечатление о коренных различиях соперников. Иллюзии поддалось немало людей, в том числе в России.



В действительности Байден и Трамп выражают интересы монополистического капитала - как и все кандидаты ведущих партий до них. Отличие нынешней ситуации - в страхе буржуазии перед ростом левых настроений и утратой США позиций глобального гегемона. В недрах правящего класса выработалось два ответа на вызов. Сторонники первого видят выход в некоторых уступках американским трудящимся и продолжении стратегии "глобальной экономики свободного рынка". Второй вариант заключается в продолжении неолиберальной политики внутри США и агрессивном протекционизме, поддержанном военно-политической мощью, на международной арене.



Разногласия, причем очень схожие, в стане капитала возникали и раньше. Сорок лет назад они привели к победе Рональда Рейгана, сворачиванию доктрины социального государства и политики "разрядки" с СССР. Углубление кризиса капитализма и эксцентричная фигура самого Трампа обостряют соперничество двух лагерей элиты, но цель ее едина - сохранение господства.



Это доказывает участие в кампании крупной буржуазии. Журнал "Форбс" подсчитал, что Трамп получил пожертвования от 100 миллиардеров, а Байден - от 130. Причем иллюзии, что демократы пользуются благоволением финансистов, а республиканцам помогают промышленники, не имеют под собой оснований. Крупнейший финансовый холдинг "Джей Пи Морган Чейз" сообщил, что победа Трампа станет лучшим подарком фондовому рынку. Другой гигант Уолл-стрит - банк "Голдман Сакс" - заявил о "положительном эффекте" от успеха Байдена, но оговорился, что самый благоприятный вариант - разделенная власть, когда президент будет представлять одну партию, а конгресс - находиться под контролем другой. Кроме того, Трампа поддержали глава инвестиционной кампании "Блэкстоун" Стивен Шварцман и основатель скандальных хедж-фондов Джон Полсон, сделавший миллиарды на кризисе 2008 года, а Байдену оказал содействие финансовый конгломерат "Бэнк оф Америка".



Нет глубинных противоречий и в программах. Трамп обещает уменьшить налоги и регулирование бизнеса "до невиданных прежде уровней", а также снижать госрасходы, блокируя инициативы о расширении государственных программ здравоохранения. К слову, "промышленный бум" при Трампе - обычный пропагандистский штамп. Занятость в секторе увеличилась с 12,4 до 12,8 млн человек, лишь продолжив начатое при Обаме медленное восстановление. С 2012 по 2016 год число промышленных рабочих выросло с 11,8 до 12,4 млн, тогда как в 2006 году составляло 14,3 млн. Зато набрал обороты процесс концентрации капитала. Количество закрытых при Трампе предприятий приблизилось к 1800.



Байден, провозгласив медобслуживание "правом для всех", на деле ограничился обещанием снизить возраст участия в госпрограмме "Медикэр" с 65 до 60 лет и добиваться снижения цен на лекарства. Аналогичные полумеры предусмотрены для налоговой сферы. Корпоративный налог, сниженный Трампом с 35 до 21 процента, Байден готов поднять лишь до 28 процентов. Другие пункты вроде двукратного увеличения минимальной зарплаты, помощи бедным семьям с детьми или государственной стратегии борьбы с пандемией можно назвать прогрессивными. Но, принятые под давлением сгруппировавшегося вокруг Сандерса левого крыла, они точно не станут первоочередными задачами в случае победы Байдена. Иного от кандидата, который на встрече с донорами заявлял, что богатые являются не меньшими патриотами Америки, чем бедные, и гарантировал сохранение уровня их благосостояния, ждать трудно.



То же самое касается внешней политики. Приверженцы мифа о "Трампе-миротворце" забывают о бомбардировках Сирии, обострении ситуации вокруг Ирана и Палестины, усилении блокады Кубы, попытках переворота в Венесуэле и Боливии, развязывании "холодной войны" против Китая. Контингенты США остаются в Ираке и Афганистане, а общее число американских войск за рубежом сократилось с 210 до 180 тыс., что намного скромнее, чем при Бараке Обаме (с 380 до 210 тыс.).



Байден, критикуя Трампа за "торговую войну" с КНР, требует выполнения Пекином "правил мировой торговли". "Если вы не играете по ним, вы заплатите высокую цену", - предупреждает он. Невысока цена обещаниям вернуться к "ядерной сделке" с Ираном. Байден сделает это, только чтобы "усилить и расширить ограничения" для отпора "дестабилизирующей политике Тегерана". О России и говорить нечего: ее Байден назвал "самой большой угрозой с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов".



Другая Америка



Ни одна из групп истеблишмента не покушается на существующую систему. И нет сомнений, что конкуренция будет отброшена, если правящий класс почувствует реальную угрозу. А признаков пробуждения в американском обществе все больше. Лишь 40 процентов граждан считают, что две ведущие партии заботятся об их благе. В том, что страна движется в неправильном направлении, уверены три четверти жителей.



Особенностью нынешнего кризиса является поиск путей выхода вне рамок господствующего строя. Сдвиг общественных настроений фиксирует ежегодный доклад "Отношение США к социализму, коммунизму и коллективизму". Опубликованный в октябре, он зафиксировал рост поддержи социалистических идей среди всего населения с 36 до 40 процентов, а в группе 16-23-летних жителей - с 40 до 49 процентов.



Общественные настроения благоприятствуют не только расширению, но и радикализации настроений. 78 процентов американцев называют недопустимым разрыв между богатыми и бедными, почти половина выступает за изменения на принципах, не сводящихся к капитализму. Среди граждан до 40 лет их доля приближается к 60 процентам. Три четверти опрошенных молодого и среднего возраста не считают марксизм "тоталитарной идеологией, подавляющей свободу".



Следствием сдвигов являются миллионы голосов, полученных Сандерсом на праймериз, а также победы кандидатов-социалистов на выборах в конгресс. Так 3 ноября в палату представителей были избраны Джамаал Боуман и Кори Буш, а Рашида Тлаиб и Александрия Окасио-Кортес подтвердили свои мандаты.



Но даже этот беспрецедентный поворот может смениться еще более стремительными изменениями. Переживаемый страной кризис грозит затмить Великую депрессию. По сравнению с началом года количество рабочих мест сократилось на 11 млн, каждую неделю регистрируется 700-900 тыс. первичных заявок на получение пособия по безработице. Доля семей, находящихся перед угрозой недоедания, выросла с 13 до 30 процентов, половина из них признаются в серьезных финансовых трудностях. С 27 до 40 млн увеличилось число граждан, лишенных какой бы то ни было медицинской страховки. Над 8 млн семей нависла опасность выселения из-за невозможности оплатить долги.



Государство доказало свою классовую сущность, пустив львиную часть помощи финансовым институтам и увеличив их прибыль на 82 процента только за первое полугодие. Совокупное состояние миллиардеров выросло на треть, или на 931 млрд долл. Это еще больше обострило проблему неравенства. За последние 20 лет доходы нижних 40 процентов семей сократились на 45 процентов, в то время как верхние 10 процентов прибавили 33 процента. Доход 30 тыс. богатейших граждан сравнялся с общим доходом беднейших 150 млн жителей, еще больше разрыв в накопленных капиталах.



Это вполне объяснимо, учитывая, что благодаря снижению налогов и всевозможным лазейкам американский миллиардер в среднем отдает государству 23 процента - меньше, чем малоимущий житель! В руках верхних 10 процентов сосредоточено 88 процентов акций, из них 53 процента приходится на богатейший 1 процент.



Это требует смены тактики левых сил с отказом выбора "из двух зол". "Американская мечта о капитализме, несущем свободу и процветание, всегда была ложью для десятков миллионов рабочих, - отмечает одно из социалистических изданий США. - Но в последние десятилетия эта "мечта" превратилась в кошмар… Когда выбор стоит между одним капиталистическим политиком и другим, поражение приходит в принятии этого ограниченного выбора. Надежда - за пределами двух партий, в борьбе за подлинные перемены". Такую борьбу может возглавить только массовая рабочая партия, необходимость создания которой назрела.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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