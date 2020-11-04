Джо Байден учился фальсификации выборов у России

21:59 05.11.2020

Нина Останина: Джо Байден учился фальсификации выборов у России

Коммунистка рассказала о встрече с кандидатом в президенты США после выборов 2007 года



Дмитрий Кокко

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Нина Останина



В США продолжается подсчет голосов, отданных избирателями на президентских выборах 2020 года. За победу борются Джо Байден и Дональд Трамп. Кандидаты идут почти корпус в корпус, однако, кажется, Байден опережает своего визави. По данным телеканала Fox, Байдену для победы (270 голосов выборщиков) осталось набрать шесть голосов членов коллегии выборщиков: сейчас у него 264, у действующего президента Дональда Трампа - 214. Всего за Байдена отдали свои голоса более 72 млн американцев, за Трампа - более 68,6 млн.



Подсчет голосов продолжается в Пенсильвании, где осталось обработать 11% голосов (за Трампа - 50,7%, за Байдена - 48,1%); в Джорджии, где осталось 2%, (за Трампа 49,6%, за Байдена 49,1%), Северной Каролине, где осталось 6% (за Трампа 50,1%, за Байдена 48,7%) и Неваде, где осталось 25% (за Трампа - 48,7%, за Байдена - 49,3%). В случае победы Байдена в Неваде, которая принесет 6 голосов выборщиков, он может стать новым президентом США.



Если Трамп выиграет в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине, где он пока лидирует с минимальным отрывом, то он получит в совокупности 265 голосов выборщиков. Поэтому для победы Трампу необходимо выиграть и в Неваде.



Впрочем, действующий президент США уже обвинил демократов в накрутке голосов в Пенсильвании и Мичигане. Республиканцы собираются отстаивать итоги в Верховном суде США.



Глава аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина рассказала, что после выборов 2007 года Джо Байден приезжал в Россию и встречался с представителями думских фракций. Байдена интересовало, насколько свободны выборы в России и какие есть способы фальсификаций и нарушений в агитационный период.



- Джо Байден приехал после выборов 2007 года. И тогда речь скорее шла о впечатлении, которое он получил от встречи с представителями думских фракций. Формат встречи был таким - приглашались представители всех фракций Госдумы, причем выбор лиц был сделан посольством Соединенных Штатов. И Джо Байден встречался с нами по итогам выборов в Государственную думу. Речь шла о том, насколько свободны и демократичны выборы в России. У меня сложилось впечатление, что интерес у него был - и очень большой. Более того, интерес был не поверхностным. Я как региональный депутат избиралась от Кемеровской области и говорила, каким образом выстроены выборы у нас. Такое ощущение, что внимание обернулось для американских избирателей боком - все худшее с точки зрения возможностей фальсификаций и нарушений в агитационный период я увидела в его кампании. Мне кажется, на примерах наших ошибок он набрался опыта и взял этот опыт как руководство к действию.



"СП": - Джо Байден пока лидирует, а его штаб уже готов заявить о победе. Вы сомневаетесь, что он может стать следующим президентом США?



- Он и его штаб, конечно, об этом говорят, но надо быть трезвыми. Мне кажется, что и представительный орган, и Верховный суд США сегодня в большинстве своем на стороне действующего президента, поэтому даже если окончательный подсчет голосов будет не в его пользу, он сможет это отыграть с помощью Верховного суда.



"СП": - На ваш взгляд, победа какого кандидата в президенты предпочтительнее для России?



- Для России Дональд Трамп теплее в целом, потому что, как мне представляется, Джо Байден - человек, у которого ненавистническое отношение к нашей стране.