Как далеко заведет Америку политическое противостояние, - "МК"

22:00 05.11.2020

"Байден бросит против России все силы"

Как далеко заведет Америку политическое противостояние



Подсчет голосов в США еще идет, но нынешние президентские выборы уже называют самыми противоречивыми и конфликтными за всю историю страны. Противостояние между политическими лагерями нарастает и все чаще выплескивается на улицы. Согласно наиболее мрачным прогнозам, Америка на всех парах движется к новой гражданской войне. Насколько оправдана столь пессимистичная оценка, мы спросили экспертов-американистов.



Андрей Безруков, профессор МГИМО



- Вы знаете, я согласен с такой оценкой. Уже сейчас можно говорить о холодной гражданской войне. Вопрос лишь в том, перерастет ли она в горячую. Напряжение в обществе усиливается, и оно еще не дошло до своего пика. Выборы показали, что страна разделена 50 на 50.



Ни у одной из противоборствующих сторон нет возможности доминировать. Обе примерно равны по своему влиянию, по числу сторонников, по деньгам и по желанию победить.



Нас ждет очень долгий болезненный кризис, который не понятно, как разрешится. Возникают уже требования пересчета голосов, уже пошли судебные иски. Не понятно, как будут голосовать выборщики, не понятно, как поведет себя Конгресс... То есть на самом деле все висит в воздухе. Никакой определенности нет.



Когда люди обозлены, когда и та, и другая сторона говорит, что она победила, люди на "земле" - и не только партийные активисты - конечно же, сидеть не будут. Они выйдут на улицы, будут бороться - за свое будущее, за будущее своих детей. А поскольку обе стороны видят это будущее совершенно по-разному, я, честно говоря, не завидую сейчас американцам.



Я бы не исключал и перехода противостояния в горячую фазу. Не факт, конечно, что это будет классическая гражданская война. Но мы видели, что творилось в Сиэтле и Портленде. Оружия в Соединенных Штатах очень много. Но дело даже не в оружии. Дело в том, что противоборствующие стороны абсолютно не хотят отступать. Они считают, что правы на сто процентов и ненавидят друг друга. А в таких случаях достаточно маленькой искорки, чтобы все взорвалось.



Ничего хорошего нам это не сулит - кто бы ни оказался формальным победителем. Это сулит, во-первых, долгую неопределенность. И в том, насколько силы, которые придут к власти, способны управлять страной, и в том, насколько они будут договороспособными.



Скорее всего, они не будут договороспособными. Каждой из сил, особенно демократам, в случае прихода к власти придется доказывать, что они "крутые", что они могут доминировать, способны переломить ситуацию. В том числе - ситуацию в мире. Совершенно не ясно при этом, какие фортели они станут выкидывать.



Демократам, разумеется, захочется вернуться к ситуации, которая была несколько лет назад. Конечно, у них не получится. Это глупая мечта, мир уже ушел в другом направлении. Но они попытаются. А когда они пытались в прошлый раз, помните, что сделали с Ближним Востоком? Скорее всего, они продолжат в том же духе.



Мы для них, естественно, враг. Они бросят против нас все силы, потому что понимают, что это для них последняя попытка, что потом сил уже не будет. Со всеми вытекающими последствиями.



Но "лучик света" все-таки есть. Все это, конечно же, не навечно. Подождать придется лет 10 - до следующего поколения американских политиков. Америка никуда не денется. Она перестроится, найдет в себе новые силы. К власти придут новые, молодые люди. Придут надолго. У них другой взгляд на мир. Мы им не очень важны, с ними можно будет уже договариваться.



Сергей Рогов, академик РАН, научный руководитель Института США и Канады Российской академии наук



- У меня другая оценка. Хотя опросы показывают, что многие американцы считают, что новая гражданская война возможна. 61 процент в октябре сказали, что такой вариант нельзя исключать. И больше 50 процентов запасаются на всякий случай оружием, продовольствием и туалетной бумагой.



Байден лидирует на выборах президента США



Скорее всего, страхи преувеличены, хотя напряженность, конечно, будет большая. Кто бы ни был признан победителем, его оппонент не признает легитимность победы. Будут, я думаю, длительные разбирательства в судах.



Эта история может переползти в процедуру, когда определять победителя будет Конгресс. Не исключено, что история затянется вплоть до 20 января, когда должен вступать в должность новый президент. В случае, если президент и вице-президент так не будут определены, президентом может стать спикер палаты представителей - 80-летняя Нэнси Пелоси. Которую республиканцы ненавидят так же страшно, как демократы Трампа.



На данный момент обе стороны разочарованы результатом выборов. Демократы ожидали сокрушительной победы, а ее нет. Недовольны, конечно, и сторонники Трампа, считающие, что оппоненты вели нечестную кампанию. Это касается и той позиции, которую заняли средства массовой информации, поливавшие Трампа грязью, и социальные сети. Скажем, Twitter вымарывал послания Трампа.



Это, конечно, беспрецедентная избирательная кампания по степени взаимной ненависти, озлобления. До гражданской войны в ее классическом виде, дело, повторяю, на мой взгляд, не дойдет. Но физические столкновения на улицах между сторонниками и противниками двух кандидатов - и даже перестрелки - вполне возможны.



Не стоит, кстати, забывать американскую историю: четыре президента США были застрелены. Рейган был ранен. Кандидаты в президенты тоже неоднократно подвергались нападениям. Роберт Кеннеди был убит. В общем, возможны самые разные варианты развития событий.



Что же касается того, как все это может отразиться на российско-американских отношениях, то перспектив их улучшения, к сожалению, нет. Ключевой вопрос здесь - что будет с договором СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале будущего года.



Администрация Трампа вроде бы согласилась продлить его, но всего лишь на год. И выдвинув к тому же неприятные для нас условия. Байден готов продлить на пять лет, как и предусмотрено договором. Но сумятица и политическая конфронтация, которая может продлиться в США несколько недель и даже месяцев, создает ситуацию, при которой этот вопрос мало кого будет интересовать.



Если договор СНВ-3 не будет продлен, у нас с Америкой начнется военное соревнование, гонка ядерных вооружений. Напомню, что в прошлом году американцы вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности, 18 лет назад - из договора о противоракетной обороне. То есть теперь не будет вообще никаких ограничений. А игра без правил в такой сфере - очень опасная вещь.