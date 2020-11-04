 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый глава Минтруда Таджикистана: кто такая Ширин Амонзода
00:00 06.11.2020

Не прошло и года, как руководившая Комитетом по развитию туризма при правительстве Таджикистана Ширин Амонзода неожиданно стала главой Минтруда. Что известно о самом министре в республике - в материале Sputnik Таджикистан

ДУШАНБЕ, 4 ноя - Sputnik. Неожиданное продвижение по карьерной лестнице молодых членов правительства Таджикистана не осталось без внимания общественности. Больше всего граждан республики озадачило стремительное назначение Ширин Амонзода министром труда, миграции и занятости.

Пользователи соцсетей задаются вопросом, как женщина, возглавлявшая менее 10 месяцев Комитет по развитию туризма, сможет руководить Минтрудом? Sputnik Таджикистан разбирался, почему президент Таджикистана Эмомали Рахмон поставил именно Амонзода во главе ведомства.

Биография Ширин Амонзоды

Ширин Шоди Амонзода родилась 5 февраля 1978 года в Душанбе. Ее отцом является известный таджикский врач Шоди Амонов.

В 1999-м она окончила Таджикский педагогический университет по специальности переводчик английского и французского языков. В 2016-м Амонзода стала выпускницей факультета экономического развития Азиатско-Тихоокеанского университета Японии по специальности международные политические отношения.

Ширин Амонзода начала свою карьеру ассистентом на кафедре методики преподавания английского языка Таджикского педагогического университета, где проработала до 2002-го.

За эти года она успела побывать членом Международной организации по миграции, Шведского комитета по Афганистану, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

С 2007-го по 2017-й Амонзода работала в Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана. Начинала она старшим специалистом службы протокола, затем стала отвечать за Департамент сотрудничества с зарубежными странами, а позже за Главное управление торговли и потребительской политики.

В 2017-м Ширин Амонзода стала зампредседателя Комитета по развитию туризма при Правительстве Таджикистана. Спустя три года она возглавила ведомство.

По указу Рахмона, с 3 ноября 2020 года является главой Министерства труда, миграции и занятости населения республики.

Амонзода свободно говорит на русском, английском, французском и японском языках. Она является кандидатом филологических наук и лауреатом Премии Исмоила Сомони для молодых ученых.

Воспитывает двоих детей.

Успешный стартап

Ширин Амонзода запустила в Таджикистане успешный стартап по развитию туризма. Она предложила внедрение интеллектуальной системы, наращивание потенциала, расширение инфраструктуры, способы привлечения инвестиций.

Входит она и в число авторов, разработавших Стратегию развития туризма Таджикистана до 2030 года. В программе уделяется основное внимание различным аспектам туризма, включая повышение качества услуг в аэропортах, упрощение регистрации и выдачи виз, лицензирование турбизнеса, создание региональных организаций.

На основе этой стратегии грантами АБР и Всемирного банка были профинансированы проекты развития туризма в сельских районах. Для работы привлекались международные консультанты Всемирной туристской организации.

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Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604610000
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