В Таджикистане сформировано новое правительство

00:05 06.11.2020

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утвердил новый состав правительства страны



ДУШАНБЕ, 4 ноя - Sputnik. В Таджикистане сформировано новое правительство после переизбрания президентом Эмомали Рахмона.



По решению главы государства, премьер-министром Таджикистана, как и в предыдущие годы, остался Кохир Расулзода. Его заместителями стали Давлатал Саид, Юнусал Усмонзода, Сатториен Амонзода и Курбонал Гулмахмадзода.



Свои посты сохранили главы силовых ведомств: ГКНБ будет под управлением Саймумина Ятимова, МВД - Рамазона Рахимзоды, Минобороны - Шерали Мирзо.



Министром иностранных дел остался Сироджиддин Мухриддин, министром финансов назначен Файзиддин Каххорзода, министром здравоохранения - Джамолиддин Абдуллозода. Госкомитет по инвестициям и управлению государственным имуществом продолжит возглавлять Фаррух Хамрализода, а Министерство юстиции - Музаффар Ашуриен.



Руководить Министерством транспорта поручено Азиму Иброхиму, Минобрнауки - Мухаммадюсуфу Имомзоде, Минэкономразвития - Завки Завкизоде.



Однако в правительстве Таджикистана произошли важные изменения. Так, новым вице-премьером стала Матлубахон Сатториен, ранее работавшая председателем Исполкома Народно-демократической партии Таджикистана в Согдийской области.



Новым министром промышленности выбран Шерал? Кабир, который был председателем Совета директоров компании ТАЛКО. Во главе Министерства энергетики встал экс-руководитель "Памир Энерджи" Далер Джума.



Министром труда и социальной защиты населения назначена Ширин Амонзода, ранее возглавлявшая Комитет развития туризма.



Новым министром сельского хозяйства стал Сулаймон Зиезода, до этого возглавлявший район Деваштич.



Прежний состав кабинета министров был отправлен в отставку президентом Эмомали Рахмоном 30 октября после инаугурации.