В КазАрмии новый главком Сухопутных войск - генерал Койбаков

00:15 06.11.2020

Назначен главнокомандующий Сухопутными войсками

Им стал Койбаков Талгат.



Распоряжением главы государства Койбаков Талгат Мамыртаевич назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.



Койбаков Талгат родился 2 октября 1963 года в Жамбылской области.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1985);

· Военная академия Вооруженных сил Республики Казахстан (2002, заочно);

· Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2011)



Трудовой стаж:

· Командир взвода Южной группы войск (1985-1989);

· Командир взвода, роты Гв. гарнизона Туркестанского военного округа (1989-1992);

· Командир роты, командир полка Республиканской гвардии (1992-2000);

· Заместитель командира мотострелковой дивизии (2000-2001);

· Командир отдельной гвардии десантно-штурмовой бригады (2001-2002);

· Командир мотострелковой дивизии (2002-2005);

· Заместитель начальника управления Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2005-2006);

· Первый заместитель командующего войсками - начальник штаба регионального "Астана" Вооруженных сил Республики Казахстан (09.2007-07.2009);

· Слушатель Военной Академии Генерального штаба (07.2009-07.2011);

· Начальник департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штаба Министерства обороны Республики Казахстан (07.2011-02.2012);

· Командующий войсками регионального командования "Юг" Вооруженных сил Республики Казахстан (02.2012-06.2016);

· Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (2016 - 2017);

· Первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил РК - начальник главного штаба (с 2017)



Хусаинов Марат Рахимович освобожден от должности Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан.



Хусаинов Марат родился 20 мая 1967 года в Карагандинской области.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Челябинское высшее танковое командное училище (1988);

· Военная академия бронетанковых войск (1997);

· Военная академия Генерального Штаба Вооруженных сил Российской Федерации, с золотой медалью (2010)



Трудовой стаж:

· Командир танковой роты танкового полка танковой дивизии (01.1993-06.1993);

·Командир учебного танкового батальона танкового полка танковой дивизии (06.1993-07.1994);

·Начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (07.1997-12.2000);

·Начальник управления военно-специальных исследований Военно-научного центра МО РК (12.2000-07.2002);

·Командир мотострелковой бригады (07.2002-12.2003);

·Начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (12.2003-11.2004);

·Командир бригады береговой обороны (11.2004-02.2005);

·Начальник отдела хранения техники и вооружения механизированной бригады (02.2005-03.2006);

·Заместитель начальника штаба по оперативной работе - начальник оперативного управления штаба Управления командующего войсками регионального командования "Восток" (03.2006-08.2008);

·Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Запад" (07.2010-07.2013);

·Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Восток" (07.2013-01.2014);

· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Юг" (01.2014-06.2016);

·Командующий войсками Регионального командования "Юг" (06.2016-05.2019);

· Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (с 05.2019)