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Глава Киргизии начал предвыборную агитацию с фальстарта, - В.Панфилова
00:17 06.11.2020

Садыр Жапаров пытается заручиться поддержкой южных регионов страны, игнорируя коронавирус

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

На встречах с избирателями Садыр Жапаров пренебрег санитарными нормами.

Садыр Жапаров заявил о готовности сложить с себя полномочия исполняющего обязанности главы Киргизии, с тем чтобы успеть до 14 ноября зарегистрироваться в ЦИК Кыргызской Республики (КР) для участия в досрочных президентских выборах, намеченных на 10 января. Соответственно полномочия и.о. переходят к спикеру парламента. Впрочем, свою предвыборную кампанию Жапаров уже начал, не дожидаясь официального старта. Он побывал в ряде регионов юга республики, встречался с жителями, обещал решение экономических и территориальных проблем.

Исполнять обязанности президента на время избирательной кампании станет спикер парламента Талант Мамытов, который был избран 4 ноября вместо подавшего у отставку председателя Жогорку Кенеша (парламент Киргизии) Каната Исаева, с тем чтобы участвовать в выборах президента.

Талант Мамытов – один из самых ближайших сторонников Садыра Жапарова. В 2012 году они вместе с Камчибеком Ташиевым (ныне глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ)) участвовали в митинге в Бишкеке с требованием национализировать золоторудное месторождение "Кумтор" и штурмовали Белый дом (здание администрации президента и парламента). Были арестованы. Первомайский районный суд столицы признал троих трех депутатов виновными в попытке насильственного захвата власти и приговорил их к различным срокам лишения свободы. Но 17 июня 2013 года Бишкекский горсуд оправдал вышеназванных политиков, освободив их в зале суда. Таким образом, киргизский парламент оказался в руках друга и соратника, а значит, под полным контролем Садыра Жапарова.

Между тем премьер-министр и по совместительству и.о. президента Садыр Жапаров свою предвыборную кампанию начал с посещения южных областей, где у него всегда были сильные позиции. В 2010 году он отметился с миротворческой миссией во время вспыхнувших там межэтнических столкновений на стороне киргизов. Тогда Жапаров получил репутацию "главного патриота" Киргизии. Так, он заручился поддержкой юга, хотя сам родом из северной Иссык-Кульской области.

В Баткене Садыр Жапаров собрал на встречу более 4 тыс. человек. При этом он пренебрег ношением маски, здоровался за руку с людьми и тесно общался. Хотя именно на юге зафиксирован высокий рост заболеваемости коронавирусом. Он заявил, что страна находится в тяжелой ситуации – дефицит бюджета после пандемии, коррупция в системе государственного управления, хаос в парламентской и партийной системах. "Но я готов бороться с этим. Мне нужна ваша поддержка. Только при помощи широкой общественности моя борьба даст результаты", – сказал Садыр Жапаров. Он обрисовал жителям области ближайшее будущее: "Баткенский рис, цветы айгуль и абрикосы должны стать мировым брендом". Для этого, по его мнению, необходимо внедрение кластерной системы, строительство перерабатывающих предприятий, улучшение инфраструктурных объектов и повышение качества туристических услуг. "Баткенская область должна стать процветающим регионом. Мы приложим все усилия для этого", – пообещал Жапаров. Для достижения этой цели он заявил о готовности решить проблемы приграничных территорий и сообщил, что дал ряд поручений ГКНБ принять срочные меры по их решению. Напомним, на границе Киргизии и Таджикистана перманентно вспыхивают вооруженные конфликты из-за земли и воды.

На встрече с жителями Ошской области Садыр Жапаров рассказал, что присвоение Сооронбаю Жээнбекову статуса экс-президента является его инициативой. "Были мнения не давать Жээнбекову статус экс-президента, но я взял весь удар на себя и присвоил ему этот статус. Потому что, как вы знаете, за 30 лет в Кыргызстане нет ни одного экс-президента. Одного посадили, двоих выгнали. Если бы мы посадили Сооронбая Жээнбекова, то такое явление продолжалось бы и дальше. Поэтому статус экс-президента дан ему с благими намерениями, что в будущем у нас будут экс-президенты с положенными льготами и гарантиями", – сказал Жапаров. Впрочем, статусом экс-президента Киргизии обладает Роза Отунбаева.

Жапаров также рассказал о предстоящей конституционной реформе и реформе парламента. Судя по его словам, новая Конституция уже готова, осталось только ее принять. Юристы настаивают, что внесение изменений в Конституцию проходит с нарушением законодательства, а власть узурпирована. Однако Жапаров настаивает, что работа конституционного совещания будет открытой. Он отметил, что "наблюдается сильное противодействие". "Говорят, что я хочу узурпировать власть, как в Туркменистане. А проект Конституции пишется за закрытыми дверями", – отметил Жапаров. Он заверил, что проект новой Конституции будет вынесен на обсуждение общественности. "Если в течение 10–15 дней проект будет готов, мы вынесем его на обсуждение Конституционного совещания. Этот орган еще предстоит создать. В него будут включены все, начиная от неправительственных организаций и заканчивая всеми заинтересованными лицами. Заседания совещания будут транслироваться в прямом эфире. Общественность обсудит и потом примет (Конституцию. – "НГ") на референдуме", – пояснил Садыр Жапаров.

И.о. президента Киргизии также готовит и парламентскую реформу. Жапаров предлагает сократить количество депутатов до 60–70 человек. Причем изначально планировалось, что все они будут избираться по мажоритарной системе. Однако из-за разразившейся критики новая власть пошла на компромисс – одна половина депутатов будет избираться по партийной системе, другая – по одномандатным округам. Выборы в Жогорку Кенеш, по прогнозу Жапарова, должны быть проведены только после внесения изменений в Конституцию, но не позднее 1 июня 2021 года.

"Жапаров верит, что народ его поддержит и выберет его президентом. Однако на выборах могут быть разного рода неожиданности, особенно если у республики изменится государственное устройство с парламентской республики на президентскую. Не исключено, что Жапаров – это своего рода дымовая завеса, прикрывающая подготовку тех, кто хочет завладеть государственной властью в Киргизии. Если Жапаров лишь прикрытие, то его в определенный момент просто отбросят в сторону, от него отвернутся сторонники и он станет в одночасье никем", – сказал "НГ" эксперт, главный редактор портала kginfo.ru Асилбек Эгембердиев. Сильных соперников у Жапарова пока не просматривается.

Конкуренцию Садыру Жапарову составят политолог Бакыт Бакетаев, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы. На пост президента претендует также лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров. Однако самый неординарный кандидат – Арстан Алай. Он известен как автор знаменитого мема "Зим не будет", а также тем, что успел объявить себя божеством и рассказать, что именно он наслал на планету коронавирус, который обойдет Киргизию стороной. Однако COVID-19 не обошел. В республике заболевают около 500 человек в сутки.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604611020
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