 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.11.2020
00:41  Китай выдвинул требования к Кыргызстану для увеличения грузоперевозок
00:36  Битва за американскую демократию переместилась в залы и на улицы
00:34  Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
00:28  Российские подводные лодки усиливают Китай
00:25  Штаб Байдена считает "политическим театром" попытки Трампа остановить подсчет голосов
00:20  Французские мусульмане требуют себе особых прав и статуса, - Адриан Мату
00:19  Китайская стратегия двойной циркуляции грозит РФ новыми санкциями

00:18  Киберкомандование США расширяет операции по охоте на хакеров из России, Ирана и Китая, - New York Times
00:17  Глава Киргизии начал предвыборную агитацию с фальстарта, - В.Панфилова
00:15  В КазАрмии новый главком Сухопутных войск - генерал Койбаков
00:05  В Таджикистане сформировано новое правительство
00:00  Новый глава Минтруда Таджикистана: кто такая Ширин Амонзода
Четверг, 05.11.2020
22:00  Как далеко заведет Америку политическое противостояние, - "МК"
21:59  Джо Байден учился фальсификации выборов у России
21:56  Байден и Трамп: тупик двух зол, - С.Кожемякин
21:53  Брат замглавы КырМВД Омурзакова... захватил угольное месторождение "Жолчырак"
19:46  Мы - две страны, и ни одна из них не собирается в ближайшее время ни сдаваться, ни исчезать, - Дж.Пэкер
19:38  Atlantico (Франция): у Запада смерть мозга, сможем ли мы выжить, не оживляя его?
19:16  Почему Китай победил коронавирус, а мы - нет, - Le Figaro
19:13  Америка потерпела крах из-за самой себя, - Die Zeit
19:09  Президента США выбрал "почтальон Печкин", - Г.Мирзаян
19:07  Шуша в бинокле... Азербайджан дотянулся до важнейших для Карабаха позиций
18:57  Раскроет ли "Перевал Дятлова" одну из загадок века?
16:21  Главаря ("президента") Косовских албанцев Хашима Тачи заставили уйти в отставку. Портит имидж "демократии"
16:10  Еще один областной центр Казахстана - Кустанай - окружают карантинными блок-постами
15:07  КазПартии на старте выборной кампании
15:05  Осенне-ковидное обострение и ненависть к СССР, - Г.Иванкина
15:03  Таким бойким и веселым я Путина давно не видел, - М.Хазин
15:02  Традиционная энергетика переживает крупнейший кризис за всю историю
13:39  КазПартию "Бирлик" переименовали в "Адал". Хрен на редьку...
13:28  Мирзиеев учредил "Национальный венчурный фонд UzVC". С уставным капиталом в 15 млрд сумов
12:13  Автоматы террористов гремят в Вене, или Мы не справимся, Ангела…, - Д.Седов
12:07  В американский Портленд из-за беспорядков вводят Национальную гвардию
10:32  Из истории президентской администрации Казахстана, - Д.Ашимбаев
10:24  Украли второй срок. Штаб Трампа подаст иски в связи с подсчетом голосов в Аризоне и Неваде
09:17  Щедрое нищебродство. Жапаров нанял за $1 млн израильского лоббиста Бен-Менаше, налоббировать ему президентство
09:05  Украина близка к КОВИ-катастрофе: Трупы в коридоре, регионы вводят комендантский час, - "СП"
08:58  США после выборов: Что не под силу изменить ни одному президенту, - Джон Уайтхэд
08:56  Война в Карабахе перешла в партизанскую стадию
08:50  Решающие голоса Байдену должен дать штат Невада
08:29  "Считалка" работает в пользу Байдена? Признает ли Трамп его сомнительную победу
03:49  Результаты выборов президента США: как могут выиграть Байден и Трамп
02:50  Рычаги китайского влияния: "китаизация" в Центральной Азии и России
00:35  Гуд Байден, Америка, о!.. До чего довели США самые бешеные выборы в их истории, - А.Наумов
00:12  В Эфиопии восстал народ тыграй. Начинается гражданская война
00:02  Директоров школ в Кыргызстане могут начать избирать на 5 лет. Голосованием школяров?
Среда, 04.11.2020
23:33  Адвентисты четвертого ноября, - кремлевский репортаж А.Колесникова
23:01  "Абу Сайяф": самая жестокая террористическая группировка на Филиппинах
22:10  На выборах в Сенат штата Дакота (США) победил... труп (самый настоящий)
21:47  Байден обогнал Трампа в двух ключевых штатах
21:32  Секуляристы и исламисты – лучшие враги, - Сергей Худиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Киберкомандование США расширяет операции по охоте на хакеров из России, Ирана и Китая, - New York Times
00:18 06.11.2020

3 ноября 2020 г.
| The New York Times

"Киберкомандование Соединенных Штатов расширило свои зарубежные операции, направленные на обнаружение иностранных хакерских групп перед выборами во вторник, с целью выявить не только российскую тактику, но также тактику Китая и Ирана, сообщили военные", - передает The New York Times.

"Помимо новых операций в Европе по преследованию российских хакеров, Киберкомандование в последние два года отправляло группы экспертов на Ближний Восток и в Азию с целью содействия в поисках иранских, китайских и северокорейских хакерских команд и определения инструментов, которые они используют для взлома компьютерных сетей", - говорится в статье.

"Киберкомандование расширило свою деятельность, начатую в 2018 году, когда оно отправило команды в Северную Македонию, Черногорию и другие страны, чтобы узнать больше о российских операциях. Этот шаг также отражает активизацию усилий по обеспечению безопасности президентских выборов в этом году", - указывает The New York Times. (...) Издание напоминает, что на промежуточных выборах 2018 года Киберкомандование, которое руководит наступательными и оборонительными операциями вооруженных сил в онлайн-мире, отправляло предупреждающие сообщения потенциальным российским троллям перед голосованием в своей первой наступательной операции против Москвы; а затем оно отключило по крайней мере одну из этих ферм троллей в день выборов и в последующие дни.

"Согласно тому, что о ней известно, операция 2018 года была сосредоточена, в основном, на России. Но перед выборами в этом году сотрудники разведки говорили не только об усилиях России, но также Ирана и Китая с целью потенциально повлиять на голосование, и Киберкомандование также расширило свой фокус внимания", - пишет газета.

"С 2018 года мы расширили нашу охоту на всех основных противников", - заявил в интервью в своем офисе в Форт-Мид генерал-лейтенант Чарльз Л. Мур-младший, заместитель главы Киберкомандования.

"(...) По словам нынешних и бывших чиновников, приблизившись к сетям иностранных злоумышленников, Киберкомандование может проникнуть внутрь, чтобы идентифицировать и потенциально нейтрализовать атаки на Соединенные Штаты". "Мы хотим найти плохих парней в красном пространстве, в их собственной операционной среде, - заявил генерал Мур. - Мы хотим устранить лучника, а не уклоняться от стрел".

(...) "Представители Киберкомандования пояснили, что эти усилия позволили выявить вредоносное ПО, используемое враждебными хакерскими командами. Другие правительственные учреждения использовали эту информацию, чтобы помочь государственным и местным чиновникам укрепить защиту своей избирательной системы и уведомить общественность об угрозах", - поясняет издание.

"Киберкомандование США отправляет группы экспертов за границу для работы с государствами-партнерами и союзниками, чтобы помочь им находить, выявлять и устранять враждебные вторжения в их правительственные или военные компьютерные сети. Странам-союзникам приглашение агентов Киберкомандования не только помогает улучшить их сетевую защиту, но и демонстрирует противникам, что с ними сотрудничают американские военные. Соединенным Штатам эти развертывания дают возможность заблаговременно изучить тактику, которую потенциальные противники оттачивают в своих регионах, методы, которые впоследствии могут быть использованы против американцев", - говорится в статье.

(...) "Некоторые законодатели и эксперты считают, что попытки иностранного влияния могут возрасти в случае спорных результатов выборов, усиливая заявления о мошенничестве или требования о пересчете голосов. Точно так же представители Киберкомандования заявили, что их усилия по противодействию иностранным угрозам не закончатся после закрытия голосования во вторник; они будут продолжаться по мере подсчета голосов и по мере подготовки Коллегии выборщиков ко встрече в декабре", - отмечается в публикации. (...)

Источник: The New York Times

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604611080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан усилит ограничительные меры на государственной границе
- Маулен Ашимбаев: Одновременное издание переводов произведений Абая и Науаи имеет символическое значение
- Необходима эффективная система предупреждения и реагирования на ЧС - А. Мамин
- Около 400 млрд тг инвестиций привлечено в основной капитал Туркестана
- Из истории президентской администрации
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2020 года №718
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2020 года №720
- Запрос депутатов Мажилиса о субсидировании процентных ставок по действующим кредитам МСБ
- С чем связано дело Биртанова? – Д. Ашимбаев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  