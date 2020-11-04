Китайская стратегия двойной циркуляции грозит РФ новыми санкциями

00:19 06.11.2020

Пекин взял курс на рост внутреннего потребления и технологическое доминирование



Ольга Соловьева



КНР отходит от концепции "мировой фабрики" и объявила приоритет внутреннего потребления. Стратегия названа "двойная циркуляция", или "двойное обращение". Пекин обещает сделать свою страну мировым поставщиком новых технологий. Эксперты предрекают начало холодной войны наподобие противостояния СССР–США. В новой технологической войне каждая страна окажется перед выбором между США и КНР. Для России этот выбор очевиден: не поддержать Китай страна не сможет, чем усилит санкционное давление на себя со стороны США, полагают экономисты.



ЦК Компартии Китая (КПК) 19-го созыва завершил пятое пленарное заседание публикацией целей 14-го пятилетнего плана (2021–2025).



Согласно этому документу, одним из принципов, который будет определять следующий этап развития Китая, является стратегия двойного обращения, или двойной циркуляции. На этой неделе китайская газета "Жэньминь Жибао" опубликовала разъяснения главы КНР Си Цзиньпина по новой стратегии.



Формирование новой архитектоники развития представляет собой стратегический выбор в пользу подъема экономического развития Китая на новый уровень, а также создания новых преимуществ в области глобального экономического сотрудничества и конкуренции. "С начала осуществления политики реформ и открытости, особенно после вступления Китая во Всемирную торговую организацию, в стране формировалась модель развития в духе "мировой фабрики", что сыграло важную роль в стремительном усилении экономической мощи Китая и улучшении благосостояния народа", – пишет глава КНР.



Однако в последние годы вслед за переменами в мировой политической и экономической обстановки, всплеском деглобализации и поведением отдельных стран, продиктованным унилатерализмом и протекционизмом, традиционная глобальная циркуляция заметно ослабла, говорит Си Цзиньпин. (Унилатерализм – политика односторонних действий.) Именно по этой причине Пекин предлагает опору на внутренний рынок для достижения экономического роста. "Китай является крупнейшим потребительским рынком с наибольшим потенциалом, у которого есть большие возможности для роста. С начала политики реформ и открытости Китаю неоднократно удавалось снижать риски, опираясь на развитие внутри страны", – напоминает китайский лидер. Он подчеркивает: новая стратегия не подразумевает замкнутую внутреннюю циркуляцию, а, наоборот, означает открытую двойную циркуляцию с участием как внутреннего, так и внешнего рынков. "Но содействие крупномасштабной и бесперебойной внутренней циркуляции поможет успешнее привлекать глобальные ресурсы, удовлетворять внутренние потребности, ускорять промышленное и технологическое развитие, а также создавать новые преимущества в глобальном экономическом сотрудничестве и конкуренции", – резюмирует Си Цзиньпин.



О стратегии двойной циркуляции или двойного обращения китайцы впервые заговорили еще в мае этого года, однако только сейчас она была утверждена на самом высоком уровне. Принцип двойной циркуляции строится на так называемом внутреннем круге, то есть на внутреннем потреблении Китая. Второй круг – внешний – будет поддерживаться за счет работы внутреннего. Страна "полностью раскроет преимущества своего сверхбольшого рынка и потенциал внутреннего спроса, чтобы установить новую модель развития, включающую внутреннее и международное двойное обращение, которое дополняет друг друга".



Ускорению перехода на двойную циркуляцию способствовало наблюдающиеся в последние годы разъединение экономик США и Китая, что "привело к усилению небезопасности для Китая", пишет местная пресса. Именно напряженность в отношениях с США в последние годы вынудила Пекин стимулировать переход на технологическое самообеспечение. "Политика Китая в отношении двойной циркуляции направлена на борьбу с запугиванием и гегемонией США", – пишет китайское издание Global Times (GT). "Пытаясь отразить торговый протекционизм и технологическую блокаду администрации президента США Дональда Трампа, новая политика Китая направлена на создание глобального центра экономических и технологических инноваций, конкурирующего с центром США", – продолжает GT.



Китайские власти подчеркивают: ставка на внутреннее потребление не означает отказа от экспорта. Дело в другом: Китай в рамках стратегии двойной циркуляции намерен стимулировать технологические инновации. То есть КНР хочет не только хочет уйти от образа страны – импортера высоких технологий, но стать страной – поставщиком высокотехнологичной продукции.



Действительно, необходимость принятия соответствующих решений растет, поскольку китайские компании, в том числе такие, как Huawei Technologies и Bytedance, все чаще сталкиваются с ограничениями на зарубежных рынках. "Цель новой модели развития экономики – существенное снижение зависимости Китая от зарубежных компаний, технологий и рынков. Решение властей замкнуть экономику КНР на внутренних интересах связано с пониманием того, что отношения Пекина с основной частью развитого мира будут оставаться сложными", – делает вывод Wall Street Journal.



Новая китайская стратегия уже вызывает беспокойство у развитого мира. "По мере эскалации американо-китайского конфликта существует риск того, что призывы в Китае сосредоточить внимание на внутреннем спросе могут выйти за рамки усилий по восстановлению баланса в потреблении, инвестициях и экспорте и превратиться в усилия по полной замене импорта и достижению самодостаточности", – отмечает японская англоязычная газета Japan Times. В агентстве Bloomberg считают, что целью КНР является достижение экономического доминирования над США в перспективе 10 лет.



Некоторые эксперты считают, что раскол, и в первую очередь технологический, между двумя странами уже необратим – вне зависимости от исхода президентских выборов в США. Фактически объявив переход на двойную циркуляцию, Си Цзиньпин сообщил, что готов к технологической гонке, полагает бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко. "И каждой стране, которая мечтает или думает о цифровой экономике XXI века, придется для себя отвечать: с кем вы, мастера культуры? Вы с Китаем или Америкой пойдете дальше?" – заявлял он в эфире "Эха Москвы". По мнению экономиста, этот выбор миру окончательно придется сделать уже через 15 лет. "Всем странам придется выбирать, с кем они и по какому технологическому пути идти. Покупать ли технологии у Китая или у США?" – рассказывает Алексашенко, полагая, что никого посередине между двумя технологическими державами больше не останется.



Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн согласен, что обратного пути нет. "В американском истеблишменте за последние четыре года появился консенсус в отношении "проявленной" высокой степени угрозы китайского экономического развития для сохранения доминирования США в мире. Поэтому даже смена правящей партии с Республиканской на Демократическую в результате прошедших выборов уже не изменит намерения США во что бы то ни стало остановить Китай", – говорит он. И если Дональд Трамп действовал как бизнесмен, то Джо Байден или Камала Харрис будут действовать как политики, продолжает эксперт, "собирая и объединяя против Китая коалицию стран и нажимая на главную болевую точку Китая – спорные территории в акватории Южно-Китайского моря".



"Для России основные риски будут связаны с выбором стороны в предстоящем конфликте. Если российское руководство поддержит Китай, то усилится санкционное давление, вплоть до эмбарго на российскую нефть и запрета на покупку российского госдолга", – не исключает Антон Гринштейн.