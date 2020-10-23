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Французские мусульмане требуют себе особых прав и статуса, - Адриан Мату
00:20 06.11.2020

Французский институт общественного мнения провел опрос о приверженности граждан светскому государству, об отношении к религии и о борьбе с исламизмом среди 2 000 французов, а также 500 французов мусульманского вероисповедания. "Марианн" эксклюзивно публикует его результаты.
Marianne (Франция): французы привержены светскому государству, мнения мусульман разделились
Ислам в Европе
05.11.2020
Адриан Мату (Hadrien Mathoux)
Особая обстановка, исключительная методология. Французский институт общественного мнения (IFOP) второй год подряд проводит опрос для Комитета светской республики, который вручает 5 ноября ежегодную премию светского общества. Публикация результатов пришлась на тяжелые обстоятельства, поскольку Франция носит траур после серии исламистских терактов, а правительство намеревается поставить на голосование "законопроект об усилении светского государства".

Свобода слова, место религии в общественном пространстве, ислам и исламизм - таковы одни из самых острых вопросов настоящего времени. Для лучшей оценки состояния общественного мнения IFOP провел исследование с привлечением двух отдельных групп. Первая включала в себя 2 034 человек и представляла собой срез всего населения Франции (они были опрошены в конце октября). Вторая была составлена из 515 граждан мусульманского вероисповедания (август). Социологи объяснили такое решение стремлением "получить надежные данные о конкретной категории населения, чье мнение играет центральную роль для исследования на тему проявлений религии в общественном пространстве и борьбы с исламизмом".

Раскол вокруг закона 2004 года

Опрос позволил сделать целый ряд познавательных выводов, как обнадеживающих, так и пессимистических. Что касается основных светских законов, нужно признать, что они пользуются широкой поддержкой среди населения: закон 1905 года поддерживают 88% граждан, закон 2004 года (о запрете религиозной символики в школе) - 85%, а закон 2010 года (запрет ношения вуали) - 88%. Мусульмане в свою очередь настроены намного более скептически и в своем большинстве (56%) против закона 2004 года, который нередко характеризуется как "исламофобский" исламистскими активистами и их объективными союзниками. В других вопросах эта дихотомия проявляется еще сильнее. Хотя 87% из них поддерживают закон 1905 года, 37% выступают за смягчение некоторых его аспектов. Большинство респондентов также выступают за недавно прозвучавшие предложения правых, в частности о введении в школе обязательных уроков республиканских и светских ценностей с последующим экзаменом (82%) и сдаче экзамена на знание светских принципов для всех участников преподавательского отбора.

В IFOP не ограничились одними лишь юридическими аспектами и постарались оценить восприятие светского государства французами. В нем наблюдаются существенные перемены. Так, 26% считают, что светское государство подразумевает в первую очередь "сокращение влияния религий в нашем обществе" - эта цифра выросла на 17% с 2005 года! Стало ли это реакцией на громкие теракты последнего времени? Данные указывают на то, что речь идет об устойчивой тенденции. "Разделение между „агрессивной" и „минималистической" концепцией светского государства сегодня стало достаточно устойчивым в общественном мнении, - говорит директор политического департамента IFOP Франсуа Краус. - При этом наблюдаются существенные перемены в пользу преставлений о том, что светское государство означает культурную борьбу за сокращение влияния религий в обществе, а также значимости религиозной принадлежности".

По словам социолога, эти перемены уходят корнями в "утверждение экзогенной религии (ислам), чьи проявления вызывают все большую тревогу, особенно в связи с защитой такого сексистского символа как вуаль. Это, наверное, следует воспринимать как реакцию большинства населения на „повторную исламизацию" французов магрибского происхождения, стремление бороться с публичными проявлениями религиозности, которых не было в 1980-х годах". Так, лишь 19% французов (против 32% в 2015 году) считают, что светское государство подразумевает в первую очередь "равенство всех религий". При этом такой вариант выбрали 30% мусульман и 41% тех из них, кому нет 25 лет. Наконец 27% опрошенных полагают, что светское государство обеспечивает "разделение религий и политики", а 23% уверены, что его главная цель - защита "свободы совести".

Культурный раскол вокруг религиозной символики

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Самый заметный раскол среди французского населения носит культурный, а не юридический характер: он касается места религии в обществе. Хотя французы мусульманского вероисповедания в своем большинстве поддерживают светские законы, они куда благосклоннее относятся к заметности религии в общественном пространстве: 75% одобряют ношение религиозной символики сопровождающими родителями во время школьных поездок (против 26% среди всех французов), 69% сотрудниками частного сектора (против 78% среди мусульман моложе 25 лет и 24% среди всех французов) и 63% госслужащими (против 21% среди всех французов), что означало бы отступление от правила об их религиозном нейтралитете. Кроме того, всего 22% французов согласны на открытое ношение религиозной символики пользователями госслужб (оно никак не запрещается законом), а 72% выступают за запрет уличных молитв. Еще одним признаком избирательного подхода мусульман к светскому государству стало то, что 81% из них выступают за введение женских дней в муниципальных бассейнах и разрешение на ношение там буркини (оба этих предложения были отвергнуты более 75% французов).
Наконец, IFOP задал целый ряд вопросов о борьбе с исламизмом основной группе, которая опрашивалась уже после убийства Самюэля Пати. Таким образом, эти данные по ответам мусульман менее точные по сравнению с августом, но некоторые могут быть весьма показательными и, кстати говоря, подтверждают результаты самых последних исследований. Так, 75% французов выступают за то, чтобы "дать преподавателям право показывать ученикам рисунки, которые представляют религиозных деятелей в карикатурном или насмешливом виде, чтобы продемонстрировать тем самым формы свободы слова". Среди граждан мусульманского вероисповедания за это выступают всего 36%. Роспуск исламистских ассоциаций BarakaCity и CCIF получил поддержку большинства населения (76% и 65%), но две трети мусульман не согласны с ним. Наконец, тандем Жана-Луи Бьянко и Николя Кадена критикуется за слишком большое потворство, а 72% французов выступают за "назначение в руководство Центра светского государства людей, которые участвуют в борьбе с влиянием религиозных фундаменталистов в обществе".

Более половины молодых мусульман ставят шариат выше законов республики

Завершим эту панораму пугающими цифрами в ответе на заданный верующим вопрос: считают ли они "нормы и правила" своей религии более важными, чем республиканские? У мусульман взгляды разделились примерно поровну: 37% "совершенно не согласны" с этим, но 38% поддерживают такую точку зрения… Этот показатель достигает даже 57% в группе от 18 до 24 лет, что означает 10% прирост по сравнению с 2016 годом.

"Требование особого статуса и прав набирает силу среди французских мусульман, особенно среди молодежи, которая выступает за коммунитаризм", - вздыхает глава Комитета светской республики Жан-Пьер Сакун. По его словам, "перед лицом доминирующей в культурном плане коммунитаристской модели, которую продвигают США, Евросоюз и мусульманские страны, нашим республиканским институтам не удается утвердить качества светского государства с точки зрения гражданского мира, коллективной свободы и личной эмансипации". Таким образом, рост числа инцидентов в школах неудивителен: большинство молодых мусульман открыто ставят шариат выше французских законов.

Оригинал публикации: Des Français farouchement laïques, fracture chez ceux de confession musulmane : les résultats d"un sondage exclusifОпубликовано 05/11/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604611200
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