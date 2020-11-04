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Штаб Байдена считает "политическим театром" попытки Трампа остановить подсчет голосов
00:25 06.11.2020

Попытки республиканцев добиться приостановки подсчета бюллетеней, подданных на выборах 3 ноября, необоснованны и являются "политическим театром". Об этом заявил в четверг советник штаба демократов Боб Бауэр на видеоконференции, транслировавшейся на сайте предвыборной кампании кандидата в президенты США Джозефа Байдена. Его слова приводит ТАСС.

"Попытки приостановить подсчет голосов совершенно необоснованны, - подчеркнул Боб Бауэр. - Их цель - создать условия для того, чтобы распространить недостоверную информацию о ходе избирательного процесса. В то время как сотрудники избирательных комиссий работают круглосуточно, представители штаба [действующего президента США Дональда] Трампа продолжают выступать с утверждениями по поводу того, что на выборах якобы допущены нарушения. Это политический театр".

По словам Бауэра, "штаб Трампа пытается создать завесу вокруг процесса подсчета голосов". "Но эта завеса не настолько плотная, и мы видим эти попытки", - подчеркнул он.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Дональд Трамп тем временем не перестает утверждать, что в процессе подсчета голосов продолжаются фальсификации. "Прекратите мошенничество", - написал он в Twitter.

Трамп также заявил о намерении подать иски против властей всех штатов, где в недавнем времени в ходе подсчета голосов на президентских выборах начал лидировать его соперник Джозеф Байден. "Нами будут поданы иски против всех штатов, где в недавнем времени начал лидировать Байден, за фальсификацию результатов голосования и мошенничество на выборах на уровне штата. Множество доказательств - просто проверьте СМИ", - написал Трамп в соцсети.

Избирательный штаб Трампа ранее подал иск с требованием приостановить обработку бюллетеней в Джорджии, а также в Пенсильвании и Мичигане. Телекомпания CNN сообщала со ссылкой на источники, что штаб республиканца готов потребовать пересчета голосов в Джорджии, если он проиграет в этом штате.

Представители действующего президента также заявляли, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин. По данным Fox News, штаб Трампа также планирует оспорить в суде предполагаемые нарушения на выборах в штате Невада.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг, что уверенно побеждает своего соперника, если считать "законные бюллетени". "Если вы посчитаете законные бюллетени, то я легко выигрываю выборы. Если вы посчитаете незаконные и пришедшие с опозданием бюллетени, то они (демократы. - Прим. "Интерфакса") могут украсть у нас выборы", - говорится в заявлении Трампа.

В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции.

Американские СМИ отмечают, что в основном это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования, передает "Интерфакс".

Еще за несколько месяцев до выборов Трамп предупреждал, что модное в этом году из-за коронавируса COVID-19 голосование по почте - опасно, так как защитить бюллетени от различных махинаций почти невозможно. Республиканцы также подчеркивают, что спорные ситуации с подсчетом голосов возникают в штатах, где губернаторы - демократы.

Тем временем в Неваде объявили, что обработка бюллетеней в штате продлится до 12 ноября. По словам представителя избирательной комиссии штата Джастин Кларк, эти временные рамки предусмотрены нововведениями, принятыми в штате на фоне пандемии коронавируса.

Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Этот штат входит в число колеблющихся, где исход голосования не предрешен. По оценкам телекомпании CNN, в Неваде Джозеф Байден, который заручился сейчас голосами 264 выборщиков, опережает на 0,9 процентного пункта Дональда Трампа по итогам обработки 89% бюллетеней.

На всеобщих выборах в США, прошедших во вторник, избирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов нижней палаты Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, победитель которой до сих пор не определен, затягивается. Трамп, согласно прогнозам агентства Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, а кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден - 264. Для избрания президентом США кандидату нужно получить 270 голосов выборщиков.

Трамп и его предвыборный штаб дали понять, что не согласятся с победой Байдена и будут оспаривать итоги выборов через суды. При таком развитии событий процесс определения победителя затянется на несколько недель.

Источник - NEWSru.com
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