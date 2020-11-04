Российские подводные лодки усиливают Китай

00:28 06.11.2020 Как обеспечить стратегический паритет на море



Владимир Александрович Карнозов

военный аналитик



Для масштабного обновления подводного флота требуются серьезные конструкторские и технологические решения.



Выступление президента России на дискуссионном клубе "Валдай" и последующая сессия ответов на вопросы участников пленарной сессии XVII ежегодного заседания этого форума содержала интересные моменты, настраивающие на продолжение дискуссии. В том числе по теме состояния и перспектив системы сдержек и противовесов, позволяющих предотвратить крупномасштабное вооруженное столкновение супердержав.



Отвечая на вопрос профессора Янь Сюэтуна о военном союзе Китая и России, Владимир Путин сказал: "Вообразить все можно. Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить. Мы проводим регулярные военные мероприятия совместно, учения и на море, и на земле, и в Китае, и в Российской Федерации. Мы обмениваемся лучшими практиками в сфере военного строительства. Мы достигли большого уровня взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, причем это, наверное, самое главное. Речь не только об обмене продукцией или купле-продаже военной продукции, а об обмене технологиями. И здесь есть вещи очень чувствительные. Я сейчас не буду говорить об этом публично, но наши китайские друзья об этом знают. Наше сотрудничество с Китаем, без всяких сомнений, повышает обороноспособность Китайской народной армии, и Россия в этом заинтересована, и Китай. Так что, как это будет развиваться дальше – жизнь покажет".



Сказанное 22 октября высшим лицом государства требует глубокого осмысления. В случае создания вышеупомянутого военного союза – каков будет вклад в него Москвы и Пекина? "Односторонней" дружбы не бывает; каждая сторона должна вносить свою лепту в ее укрепление.



Комплементарность на море



Применительно к теме сотрудничества по военно-морской тематике наблюдаем следующую картину. Китай вышел на первое место в мире по объемам судостроения, а по числу боевых кораблей ВМФ НОАК превзошел ВМС США: 350 единиц против 293. Численность личного состава сопоставима (более 300 тыс. военнослужащих у каждой стороны), но американцы сохраняют лидерство по суммарному водоизмещению и числу членов экипажа.



Но если учесть арсеналы многочисленных стран – военных союзников США по всему миру, то их совокупный флот окажется гораздо сильнее китайского. Коллективный Запад имеет существенно больше тяжелых надводных кораблей: у США – 11 авианосцев, у европейских стран блока НАТО – 3, у Китая – 2. Огромно преимущество и по части атомных субмарин: 80, включая 70 американских, против 10 китайских. ВМС США насчитывает более 90 крейсеров и эсминцев, еще с десяток – у Великобритании и Франции против 33 китайских.



Уменьшить численное преимущество, и особенно качественное, можно, если сложить китайские и российские арсеналы. Хотя наш флот как минимум вдвое уступает китайскому по численности военнослужащих и общему числу боевых кораблей, он существенно превосходит его по ударному потенциалу за счет мощных ракетных комплексов. Суммируя, мы получаем примерно равные группировки сил на море, что крайне важно для поддержания стратегического равновесия в системе "Восток–Запад".



При этом отметим некую "комплементарность" ВМФ России и НОАК. Основу сил российского флота составляют атомные подводные лодки, тогда как у "потенциального союзника" много надводных кораблей разных классов. При организации тесного взаимодействия между нашими военными моряками на стороне Востока будет более сбалансированная по типам морская группировка разнородных сил.



Судостроительные программы



Анализ ведущихся судостроительных программ показывает следующее. Наиболее действенными средствами качественного усиления ВМФ НОАК в ближайшие 20 лет станут авианосцы нового облика с электромагнитными катапультами и ядерными реакторами. А также турбинные крейсеры проекта 55 и эсминцы проекта 52D, вооруженные дальнобойными крылатыми ракетами по типу американского "Томагавка" и российского "Калибра".



А вот "большого скачка" по части атомных субмарин пока не прослеживается. За последние 15 лет китайскими верфями построено 12 атомных субмарин, включая две многоцелевых проекта 093 и еще четыре по улучшенному проекту 093А. В строй вступило четыре стратегических крейсера проекта 094 и еще два проходят на дооснащении у причальной стенки завода Huludao; ввод их в строй скорее всего случится следующим летом. Эти корабли пришли на смену первому поколению китайских атомоходов, которое прослужило более 40 лет.



Согласно ожиданиям Пентагона, в середине текущего десятилетия начнется строительство подлодок проекта 096 с таким же, как у 094, числом пусковых шахт (12), но новыми (JL-3) ракетами увеличенной дальности стрельбы. Всего к 2030 году количество китайских стратегических подводных крейсеров достигнет восьми единиц, что сопоставимо с российской программой "Борей", по которой сдано пять кораблей и еще три достраиваются.



Параллельно планируется выпуск многоцелевых атомных подводных лодок по улучшенному проекту 093В (порой используется иной индекс – 095). Главным отличием станет дополнительный отсек с вертикальными установками для пуска крылатых ракет. Подобными ВПУ для "Томагавков" оснащены все американские многоцелевые субмарины, тогда как китайские подводники пока что выстреливают крылатые ракеты только из 533-мм торпедных аппаратов. Насколько удачным и массовым получится проект 093В, пока непонятно. Ранее в истории китайской промышленности бывали случаи, когда серийное строительство сворачивали по итогам плохих показателей головного корабля.



Согласно предсказателям из Пентагона, в обозримой перспективе общая численность подводной компоненты ВМФ НОАК сохранится на отметке 65–70 единиц, причем по мере износа и строительства старые будут заменяться на новые из расчета один к одному. Сегодня против 50 американских многоцелевых атомных субмарин действуют лишь 6 китайских проекта 093. Все 46 китайских ДЭПЛ, включая 12 российской постройки, – вполне современные, но из-за ограничений, накладываемых энергетической установкой, обладают низкой автономностью.



Китай продолжает строительство подводных лодок всех классов, но таковые с реактором на борту, как и прежде, остаются в меньшинстве. Очевидно, что при развитии атомной программы высшее политическое руководство КНР до последнего времени придерживалось принципа минимальной достаточности. Ввиду резкого обострения отношений с Вашингтоном Пекин, наверное, проведет коррекцию курса. Но пока конкретных фактов по кардинальному пересмотру судостроительной программы у нас нет.



Российский подплав



ВМФ России насчитывает порядка 40 многоцелевых подводных лодок, половина из которых – атомные (включая находящиеся в резерве и на ремонте). Кроме того, у нас есть с десяток субмарин специального назначения (глубоководные станции, их носители и пр.), не имеющих мировых аналогов, о чем следует помнить при сравнении с другими странами.



Анализ отечественной судостроительной программы за первое двадцатилетие XXI века показывает: военно-политическое руководство нашей страны самое пристальное внимание уделяет поддержанию на высоком уровне морской компоненты стратегического ядерного сдерживания путем выделения значительных средств на поддержание в исправном состоянии группировки атомных подводных крейсеров (АПКР) позднего советского периода и строительству современных. Сегодня в составе флота присутствует "Рязань" – единственный сохранившийся на флоте "стратег" второго поколения, шесть АПКР третьего поколения проекта 667БДРМ, три – проекта 955 "Борей" и один – улучшенного проекта 955А "Борей-А".



Поскольку АПКР нуждаются в защите от иностранных субмарин типа "охотник-убийца" (hunter killer), и особенно остро – при выходе из баз на боевую службу в открытый океан, ВМФ заказал большую серию дизель-электрических подводных лодок, ориентируясь прежде всего на отлаженные в эксплуатации и производстве "варшавянки". Начиная с 2010 года, построено восемь ДЭПЛ проекта 636.3, еще пара достраивается и три готовятся к закладке.



Кроме того, прошли восстановительный ремонт несколько лодок советского периода предыдущего проекта 877; сейчас в строю их дюжина. Предпринимаются усилия по доведению и запуску в серию ДЭПЛ следующего поколения проекта 677 "Лада". Построен головной корабль "Санкт-Петербург", первый серийный "Кронштадт" проходит испытания, "Великие Луки" готовится к спуску на воду. Подписаны контракты на строительство еще трех корпусов.



ДЭПЛ проектов 636.3 и 677 – достаточно современные и помимо охраны "стратегов" могут решать широкий круг других задач в ближней морской зоне. В том числе – по огневому поражению надводных и береговых целей противника ракетами комплекса "Калибр-ПЛ". Экспортное исполнение – Club-S, ими оснащены 8 из 12 "варшавянок" ВМФ НОАК, полученных в период до 2006 года. Продолжение закупок Пекину не интересно, поскольку местные судостроители наладили выпуск близких по характеристикам субмарин. Они уже сдали заказчику 13 ДЭПЛ проекта 039 и 17 проекта 039А/В и продолжают строительство последних, с тем чтобы к 2025 году нарастить их число до 25.



"Ясень"



Если рассуждать с позиций взаимного дополнения, то нам имеет смысл ограничить усилия по части авианосцев, крейсеров и эсминцев, положившись здесь на китайцев. А основной упор сделать именно на подводные лодки, главным образом – атомные многоцелевые.



Этот вывод обусловлен наличием у нас отличного типа атомоходов типа "Ясень", по которому построен и введен в состав флота "Северодвинск" проекта 855. По улучшенному, с учетом опыта испытаний и эксплуатации головного корабля, проекту 885М разворачивается строительство большой серии. "Казань" проходит ходовые испытания, а "Новосибирск" готовится к ним.



"Ясени" в отличие от "Бореев" несут не межконтинентальные баллистические ракеты "Булава" с разводящимися боеголовками, а крылатые комплекса "Калибр" с моноблочным зарядом, который может быть как в специальном, так и обычном исполнении. Особую актуальность подобные корабли приобретают с ростом важности "неядерного сдерживания". В его основе лежит угроза высокоточного поражения стратегических целей страны-агрессора дальнобойными ракетами с обычными боевыми частями в случае вооруженного конфликта.



Начиная с 2013 года, когда заложили третий корпус "Ясеней", закладки следующих шли ежегодно: "Красноярск" – в 2014-м, "Архангельск" – в 2015-м, "Пермь" – в 2016-м и "Ульяновск" – в 2018-м. Затем последовал трехлетний перерыв, но 20 июля нынешнего года заложено сразу два – "Воронеж" и "Владивосток".



Президент наблюдал за процедурой закладки в режиме телеконференции. Обращаясь к судостроителям, Владимир Путин, в частности, сказал: "Нужно по максимуму использовать ваш мощный научный, производственный, кадровый потенциал для создания новейших кораблей всех типов".



Большая серийность с упором на проект 885М лучше пресловутой "разнотипицы", которая, к сожалению, долгое время была свойственна составу нашего флота. Решение вполне обоснованное. Тем более что ПО "Севмаш", по словам генерального директора Михаила Будниченко, был полностью готов к строительству дополнительных подлодок по проекту "Ясень": "У нас есть и кадры, и финансирование, и оборудование… словом, все необходимое для строительства этих кораблей".



Суммарно на сегодняшний день количество "Ясеней" на плаву и в постройке составляет девять единиц (головной плюс восемь серийных), хотя еще в 2015-м Михаил Будниченко говорил о серии только из шести кораблей. Решение на продолжение строительства можно объяснить созданием принципиально нового вида морского оружия – гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая может выстреливаться из универсальной пусковой установки "Ясеня".



Словом, АМПЛ проекта 885М несет всю номенклатуру существующих и перспективных крылатых ракет морского базирования. Суммарно общее число их типов и модификаций оценивается в полтора десятка. Арсенал корабля также содержит с десяток типов и модификаций торпед. Этим, кстати, многоцелевая лодка принципиально отличается от стратегического подводного крейсера, у которого все баллистические ракеты единой конструкции, а запас торпед, как правило, ограничен одной-двумя модификациями, поскольку их достаточно для самообороны.



Огромный выбор ракетно-торпедного оружия, конечно, осложняет и затягивает процесс морских испытаний. Ведь бортовое оружие нужно тщательно проверить, перед тем как отправить экипаж субмарины на боевую службу на просторы Мирового океана. Уже то обстоятельство, что "Северодвинск" принят флотом, свидетельствует, какой большой путь прошли наши судостроители, создавая и отлаживая этот уникальный корабль. И тем больше ценности он представляет как для наших вооруженных сил, так и союзных.



Точки роста



Сегодня Северодвинск – единственный город в нашей стране, где строят атомные субмарины. Всего за свою историю "Севмаш" передал военным морякам 133 атомохода. И еще четыре, включая многоцелевые "Казань" и "Новосибирск", проходят испытания перед сдачей главному заказчику.



Снизить трудоемкость и сроки строительства атомных подводных лодок призвано использование блочно-модульной технологии. Первое предложение по применению нового метода было сделано в процессе выполнения НИР "Хаска" и в дальнейшем поддержано "Севмашем". На основе предложений АО "СПМБМ "Малахит" и АО "ЦТСС" по изменению подходов к проектированию АПЛ был сформирован проект в масштабе Объединенной судостроительной корпорации.



Увеличение темпов строительства многоцелевых атомных подводных лодок в Северодвинске связывают с восстановлением их выпуска в цехе № 50. Напомним, что в конце советского периода "Севмаш" использовал сразу три стапельные линии. Первая – в цехе № 42, где был построен первый советский подводный атомоход К-3 "Ленинский комсомол". Вторая – в цехе № 50, где в свое время наладили выпуск первой серии отечественных ракетоносцев проекта 675. Третья – в цехе № 55, специально предназначенном для строительства огромных крейсеров стратегического назначения проекта 941 – самых больших АПЛ в мире подводных атомоходов. Снижение объема гособоронзаказа подвигло тогдашнее руководство завода отвести цех № 50, который занимался многоцелевыми лодками проекта 971, под выпуск гражданской продукции, а сборку всех многоцелевых и стратегических субмарин сосредоточить в цехе № 55.



Рост заказов по линии МО РФ привел к восстановлению производства атомоходов в 50-м цехе, и сегодня там, в частности, строится "Красноярск" проекта 885М. Несколько лет назад среди различных организаций промышленности сформировалось мнение, что работы по стратегическим крейсерам (разработчик – ЦКБ МТ "Рубин") лучше сосредоточить в 55-м цехе, многоцелевых ("Малахит") – в 50-м, а 42-й цех задействовать на выпуске секций, блоков и спецтехники. Однако события пошли по иному сценарию, и сегодня многоцелевые лодки строятся сразу в двух стапельных цехах, что лишний раз свидетельствует об их востребованности. Источник - НГ

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