Битва за американскую демократию переместилась в залы и на улицы

00:36 06.11.2020

Айрон Байден



По мере того как поступают все новые данные с американских избирательных участков, победа демократа Джо Байдена на президентских выборах становится все более вероятной. Но нынешний глава государства Дональд Трамп, теряющий шансы переизбраться на второй срок, не намерен сдаваться: его сторонники обращаются в суды "колеблющихся" штатов, чтобы оспорить неблагоприятные для своего лидера результаты. Американцы между тем выходят на улицы.



"Мы пойдем в Верховный суд. Мы хотим, чтобы все было остановлено. Мы не хотим, чтобы они нашли бюллетени в четыре утра и добавили их в общий список",- пообещал Дональд Трамп еще в первую ночь после выборов, не обнародовав подробностей своей стратегии. "Понятия не имею (что он имеет в виду.- "Ъ"). Полагаю, он тоже",- прокомментировал заявление президента в разговоре с изданием Politico работающий с Республиканской партией юрист Ян Берэн. "Если он пойдет в Верховный суд, его ждет одно из самых унизительных поражений, какие президенты получали от высшего судебного органа страны",- прокомментировал инициативу юрист штаба Джо Байдена Боб Бауэр. Верховный суд занимается выяснением вопросов, связанных с конституционностью тех или иных положений закона, но не вмешивается в процесс или толкование результатов голосования.



Тем не менее партийные механизмы республиканцев начали работу на местном уровне, пока что далеком от Верховного суда.



Они уже запросили пересчет голосов в штате Висконсин, где по окончательным данным разрыв между кандидатами не превышает 1% голосов, или примерно 20 тыс. бюллетеней. По данным штаба Дональда Трампа, существуют некие "сообщения о странностях в нескольких округах, которые вызывают вопросы в состоятельности результата". Ожидается и возможная просьба о пересчете в штате Мичиган, где тоже лидирует Джо Байден.



Кроме того, республиканцы через суды требуют уже сейчас остановить подсчет голосов в штатах Пенсильвания и Джорджия: по мнению истцов, наблюдателям от республиканцев не предоставили доступ к процессу подсчета, а сами сотрудники комиссий неправильно считают бюллетени, поступившие после дня выборов.



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Напомним: в соответствии с законом во многих штатах бюллетени могут приходить в комиссии и присовокупляться к подсчету даже после дня выборов, если они были проштампованы в почтовых отделениях. В Пенсильвании, например, действует установленный судом прецедент: бюллетени могут быть получены и обработаны в течение трех дней после выборов, даже если на конвертах отсутствует различимый штамп.



"Остановите подсчет!" - написал президент в Twitter. "Голоса, пришедшие после дня выборов, подсчитаны не будут!" - добавил он, не пояснив, как это будет реализовано. Соцсеть привычно пометила это сообщение отметкой о его вероятном несоответствии истине. Иск в Джорджии суд отклонил, в Пенсильвании судья постановил обеспечить для наблюдателей от республиканцев возможность стоять в двух метрах от столов, где ведется подсчет - из-за этого временно приостанавливали подсчет голосов в Филадельфии, цитадели демократов.



"Скажу прямо: по нашим прогнозам, Джо Байден будет следующим президентом США. Дональд Трамп продолжает придерживаться терпящей бедствие стратегии, которая предполагает отказ от подсчета голосов",- сказала Джен О"Мэлли Дилон, руководитель штаба Джо Байдена.



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Республиканцы ведут не только аппаратную, но и информационную борьбу: в той же Филадельфии прошла пресс-конференция сына президента - Эрика - и невестки Лары. К ним присоединился личный юрист главы государства Рудольф Джулиани. "Это за гранью всего, что я видел,- заявил бывший прокурор и экс-мэр Нью-Йорка.- Вы думаете, мы тупые? Вы думаете, что мы дураки? Знаете что, демократы правда думают, что вы тупые. Правда думают, что вы дураки".



Собеседники издания Politico в среде республиканцев сообщили, что штаб практически отказался от борьбы в Мичигане и Висконсине - основная работа нацелена на достижение успеха в Аризоне и Неваде. Тем не менее Национальный комитет Республиканской партии уже призвал сторонников жертвовать деньги на судебные тяжбы.



Демократы, в свою очередь, ввели в бой собственные юридические резервы - специалисты по праву начали работу в Неваде, Висконсине, Пенсильвании и Мичигане. Рядовым демократам также отправлены воззвания с просьбами пожертвовать деньги на борьбу в судах. Штаб Джо Байдена надеется, что вероятные победы в Пенсильвании и Джорджии окончательно похоронят надежды республиканцев и даже в случае их гипотетической победы в Висконсине и Мичигане сделают попытки добиться победы Дональда Трампа бесполезными.



"Наш план такой: мы побеждаем на выборах, мы уже победили. Мы будем защищать эти выборы, у нас нет иной цели, кроме защиты прав избирателей, защиты демократического процесса",- заявил один из ведущих юристов штаба Джо Байдена Боб Бауэр.



По мере того как с подсчетом "почтовых" голосов таяло преимущество Дональда Трампа, сам президент излучал уверенность. "Все штаты, недавно взятые Байденом, будут оспорены из-за обмана избирателей и мошенничества. Доказательств множество - просто почитайте СМИ. Мы победим! Америка прежде всего!" - написал он в Twitter. Который, конечно же, оставил на этом сообщении уже дежурную пометку о спорности высказывания.



Пока юристы ведут битвы в судебных залах, простые американцы постепенно переходят к столкновениям на улицах. В Нью-Йорке тысячи людей прошли маршем по Пятой авеню. Люди вышли на улицы в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Хьюстоне, Питсбурге, Миннеаполисе, Сан-Диего и других городах. В городе Финикс (штат Аризона) группа сторонников президента требовала объясниться за обман избирателей около избирательной комиссии в округе Марикопа.



Где-то ситуация сложилась более серьезная. Например, в городе Портленд (штат Орегон) власти объявили народные волнения бунтом: противники президента и республиканских требований о пересчете голосов вышли на улицы и стали бить окна и чинить погромы. Полицейским силам штата дали право на использование слезоточивого газа, хотя городской полиции применять его было запрещено. Губернатор Кейт Браун также приказала привлечь для охраны порядка силы Национальной гвардии. "Важно верить в процедуры и систему, которая на протяжении десятилетий позволяла проводить свободные и честные выборы в этой стране даже во времена страшных кризисов. Это наше общее дело - так будем же совместно работать, для того чтобы обеспечить безопасность орегонцев",- призвала госпожа Браун.



В городе Сиэтл (штат Вашингтон) противники республиканцев также вышли на улицы, однако их шествие - с плакатами вроде "Остановим попытку украсть выборы" - было преимущественно мирным.



Алексей Наумов

Иностранные наблюдатели подвели итоги выборов в США



Международные наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сочли президентские выборы в США "конкурентными и хорошо организованными". Об этом говорится в промежуточном докладе организации. Вместе с тем наблюдатели отметили ряд негативных моментов. Во-первых, они констатируют, что около 5 млн граждан были лишены избирательных прав из-за уголовной судимости, хотя около половины из них уже отбыли наказание. "Это противоречит принципу всеобщего избирательного права",- подчеркивают в БДИПЧ. Во-вторых, в 18 штатах международных наблюдателей не пустили на избирательные участки. В-третьих, в БДИПЧ сочли, что финансирование кампаний было недостаточно прозрачным. "В то время как это регулируется на федеральном уровне с учетом предельных значений индивидуальных пожертвований на кампании и полного раскрытия данной информации, положения о неограниченных независимых тратах значительно снижают прозрачность и усиливают влияние денег в политике",- говорится в отчете. В ОБСЕ объем расходов на состоявшиеся в США выборы оценили в $14 млрд. При этом наблюдатели считают, что на отдельные статьи - например, на организацию голосования по почте - было потрачено слишком мало, что стало причиной хаоса и судебных тяжб. В то же время авторы обзора подчеркивают, что к грубым нарушениям это не привело. "Несмотря на многочисленные (критические.- "Ъ") публичные заявления действующего президента (Дональда Трампа.- "Ъ") о голосовании по почте, число и масштаб нарушений, связанных с заочным голосованием остается незначительными",- говорится в докладе.



Елена Черненко