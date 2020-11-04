Китай выдвинул требования к Кыргызстану для увеличения грузоперевозок

00:41 06.11.2020

Одним из условий увеличения грузоперевозок китайская сторона назвала обеспечение безопасности китайских компаний в Кыргызстане.



БИШКЕК, 5 ноя - Sputnik. Китайская сторона озвучила свои требования для увеличения грузопотока с Кыргызстаном, сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы КР.



4 ноября в центральном аппарате ГТС состоялась встреча с бизнес-сообществом. На ней присутствовали председатель ГТС Кадыржан Семетеев, замминистра экономики Эльдар Алишеров, первый заместитель главы Нарынской области и представители Государственной пограничной службы. Целью встречи было информировать участников внешнеэкономической деятельности об итогах переговоров с китайской стороной 3 ноября.



Представителям бизнес-сообщества рассказали, что кыргызстанская сторона в ходе переговоров обратилась с просьбой пересмотреть время работы КПП "Торугарт" c 9:00 до 18:00 беспрерывно, чтобы увеличить грузопоток.



В свою очередь китайская сторона озвучила свои требования:



- соблюдать санитарно-техническое состояние автотранспорта и прицепов;

- не допускать к перевозкам неисправные и старые машины;

- учитывать совпадение технических параметров автотранспортных средств при перецепке грузов;

- обеспечить безопасность китайских компаний в Кыргызстане.



При соблюдении вышеуказанных требований китайская сторона значительно увеличит количество грузоперевозок.



Выслушав информацию, участники внешнеэкономической деятельности согласились строго соблюдать эти требования.



Председатель ГТС Семетеев отметил, что переговоры с китайской стороной продолжатся.



6 ноября текущего года с участием представителей государственных органов пройдут также онлайн-переговоры о скорейшем устранении барьеров в грузоперевозках из КНР в КР и создании благоприятных условий для бизнес-сообщества.