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Китай выдвинул требования к Кыргызстану для увеличения грузоперевозок
00:41 06.11.2020

Одним из условий увеличения грузоперевозок китайская сторона назвала обеспечение безопасности китайских компаний в Кыргызстане.

БИШКЕК, 5 ноя - Sputnik. Китайская сторона озвучила свои требования для увеличения грузопотока с Кыргызстаном, сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы КР.

4 ноября в центральном аппарате ГТС состоялась встреча с бизнес-сообществом. На ней присутствовали председатель ГТС Кадыржан Семетеев, замминистра экономики Эльдар Алишеров, первый заместитель главы Нарынской области и представители Государственной пограничной службы. Целью встречи было информировать участников внешнеэкономической деятельности об итогах переговоров с китайской стороной 3 ноября.

Представителям бизнес-сообщества рассказали, что кыргызстанская сторона в ходе переговоров обратилась с просьбой пересмотреть время работы КПП "Торугарт" c 9:00 до 18:00 беспрерывно, чтобы увеличить грузопоток.

В свою очередь китайская сторона озвучила свои требования:

- соблюдать санитарно-техническое состояние автотранспорта и прицепов;
- не допускать к перевозкам неисправные и старые машины;
- учитывать совпадение технических параметров автотранспортных средств при перецепке грузов;
- обеспечить безопасность китайских компаний в Кыргызстане.

При соблюдении вышеуказанных требований китайская сторона значительно увеличит количество грузоперевозок.

Выслушав информацию, участники внешнеэкономической деятельности согласились строго соблюдать эти требования.

Председатель ГТС Семетеев отметил, что переговоры с китайской стороной продолжатся.

6 ноября текущего года с участием представителей государственных органов пройдут также онлайн-переговоры о скорейшем устранении барьеров в грузоперевозках из КНР в КР и создании благоприятных условий для бизнес-сообщества.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604612460
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