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Разрывы минимальны. В Пенсильвании и Джорджии никак не сосчитают голоса
08:58 06.11.2020

Разрыв между Трампом и Байденом в Пенсильвании сократился до 0,4 п.п.

6 ноября 2020,
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает догонять действующего главу государства, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в штате Пенсильвания, разрыв сократился до 0,4 процентного пункта, свидетельствуют данные телеканала CNN.

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Так, после обработки 95% бюллетеней Трамп набирает 49,6%, Байден - 49,2%. Победа в Пенсильвании даст кандидату 20 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Трамп, согласно последним оценкам телеканала Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.

Власти штата сообщили, что подсчет подавляющего числа голосов будет завершен в пятницу, 6 ноября. Сейчас идет обработка поступающих по почте бюллетеней.

Ранее стало известно, что Байден сократил отставание от Трампа в колеблющемся штате Джорджия до 1,9 тыс. голосов.

5 ноября Трамп во время выступления в Белом доме заявил, что разбирательство по вопросу итогов выборов может закончиться в Верховном суде страны. Действующий президент выразил уверенность, что легко выиграет выборы, и отметил, что обращений в суд будет много в связи с большим количеством улик и доказательств нарушений на прошедших выборах главы государства.

Избирательная система США предполагает, что набравший большее число голосов американцев кандидат не всегда может оказаться победителем. Дело в том, что выбор главы страны возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе. На выборах выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет.

Источник - известия
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