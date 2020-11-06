Кто сменит Ангелу Меркель. Неопределенность усиливается, - В.Малышев

09:54 06.11.2020

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 06.11.2020

Кто сменит Ангелу Меркель и каким станет курс Германии в отношении России?

Неопределенность усиливается



Намечавшийся в Германии на 4 декабря съезд Христианско-демократического союза (ХДС) перенесен на следующий год. Ссылаются в Берлине, как и повсюду, на коронавирус. Важнейший вопрос, который планировалось решить на съезде ХДС, – выборы нового руководства партии, остается открытым. Оппонент Меркель и один из претендентов на пост канцлера Фридрих Мерц считает, что съезд все-таки следовало провести до конца текущего года; тем более что протеже Меркель – председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр – в феврале объявила о своем решении уйти в отставку.



Протеже Меркель отказалась от претензий на пост канцлера



Позиции Меркель ослабли еще в прошлом году после разгромного поражения ХДС на земельных выборах в восточногерманской Тюрингии. В партии стали задавать вопросы: а справляется ли Меркель с обязанностями канцлера и не ее ли политика привела к тому, что многие христианские демократы переметнулись на сторону "Альтернативы для Германии" (АдГ)? Фридрих Мерц, потребовав досрочной отставки Меркель, заявил: "Вот уже многие годы бездействие и отсутствие лидерства со стороны госпожи канцлера окутывают страну, подобно густому туману".



Фридрих Мерц



В связи с переносом съезда наблюдатели в Европе принялись гадать, почему это все-таки произошло и как дальше будет развиваться борьба за пост лидера ведущей партии Германии. Есть и экзотические точки зрения. Крупнейшая итальянская газета Il Giornale, например, считает, что все дело в… Китае. Только в 2019 году, пишет газета, Германия экспортировала в КНР товаров на сумму около 100 миллиардов евро, что составляет практически половину всего экспорта Евросоюза в Китай и делает Поднебесную первым торговым партнером ФРГ. С тех пор как Меркель стала канцлером, она побывала в Китае уже 12 раз. Мало того, руководство ФРГ постаралось замять опубликованный американским сайтом Axios доклад разведки США о попытках китайских официальных лиц повлиять через экономику на все срезы жизни Германии – от правительства до общественных структур.



Ангела Меркель обвинила Россию в отравлении Навального



Масла в огонь, по мнению Il Giornale, подлил отчет, составленный спецслужбами ФРГ, о "значительном росте китайского шпионажа" и о том, как Пекин использует некоторые платежные платформы, мобильные приложения и даже службы проката велосипедов для сбора данных о гражданах Германии. Сейчас в ФРГ растут антикитайские настроения и, согласно опросам, 75% немцев относятся к Китаю отрицательно. Считают, что эти темы прозвучат на съезде ХДС и при избрании канцлера в 2021 году. Существует вероятность, считает Il Giornale, что место Меркель займет "антикитайский ястреб" Норберт Реттген, глава парламентского комитета по иностранным делам.



Однако Китай Китаем. Внутренние проблемы страны него не свалишь. Есть основания считать, что внутриполитическая борьба в ФРГ осложнилась в связи с обострением отношений между Германией и Россией. Обострение спровоцировала Меркель, выступив с резким заявлением об "отравлении" Навального. Она обвинила российские власти в совершении покушения с использованием химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок" и потребовала объяснений от Москвы. А потом посетила Навального в клинике "Шарите".



В результате министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отменил запланированный визит в ФРГ. А в Германии заговорили о возможности блокирования работ по завершению строительства газопровода "Северный поток - 2". Трудно объяснить такое поведение чем-то, кроме сильного давления США, имея в виду, что стержнем энергетической политики Вашингтона на европейском направлении (и в первую очередь в отношении Германии) является вытеснение российского трубопроводного газа и замена его американским СПГ.



Северный поток-2 все-таки достроят



Эту версию косвенно подтвердил Навальный, вызывающе грубо оскорбивший в интервью газете Bild бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, ныне главу совета директоров компании "Роснефть", которая участвует в строительстве газопровода "Северный поток - 2".



Александр Рар боится, что Германия будет себя в дальнейшем вести в отношениях с Россией так, как ведет себя Великобритания или США



"Со стороны влиятельных немецких элит идут призывы полностью прекратить отношения с Россией, – заявил в сентябрьском интервью "МК" известный немецкий политолог Александр Рар. – В Германии торжествует та точка зрения, что Россия может быть партнером только в том случае, если она вернется в 90-е годы… Это не исключительно немецкая проблема, весь Европейский союз именно так смотрит на Россию. Просто Германия держалась до последнего… Здесь очень много конструктивно мыслящих людей, политиков, бизнесменов, которые хотят продолжить путь выстраивания конструктивных отношений с РФ. Но сейчас наступает момент, когда я боюсь, что Германия будет себя в дальнейшем вести в отношениях с Россией так, как ведут себя Великобритания или США".



Так или иначе, отношения Берлина с Москвой испорчены, и госпожа федеральный канцлер внесла в это личный вклад. А кроме того, невозможность провести в декабре съезд ХДС (оставим в покое коронавирус) и определить преемника Ангелы Меркель показывает, что "американский" поворот в политике правительства Меркель устраивает в политических верхах Германии далеко не всех. Неопределенность усиливается.