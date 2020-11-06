 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Садыр Жапаров заявил о способности Кыргызстана погасить внешний долг "своими ресурсами"
10:05 06.11.2020

06.11.2020г.

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров
решил избавиться от внешнего долга страны "своими ресурсами". Об
этом он заявил телеканалу Region.

"По вопросам выплаты внешнего долга я неделю назад дал
поручения. Пути решения есть. Мы можем выплатить долг за счет
своих ресурсов, это нужно решать через переговоры. Предварительно мы обозначили варианты. Есть, оказывается, пути выплаты долга своими силами... Долга Китаю, например. Для выплаты других долгов мы тоже можем использовать свои ресурсы - природные", - заявил и.о. главы государства.

По его словам, от граждан, мигрантов и бизнесменов поступает много писем по этому вопросу, люди говорят, что не хотят оставаться в стороне, просят открыть счет для погашения долга. Жапаров отметил, что такой счет уже открыт, и что об этом будет объявлено в ближайшее время. При этом никаких подробностей того, как власти намерены закрывать внешний долг природными ресурсами, он не привел. 4 ноября об открытии счета для обслуживания внешнего долга, большая часть которого приходится на Китай, Жапаров заявлял на встрече с жителями сел Кок-Таш и Кок-Серек Ала-Букинского района.

Общий госдолг Кыргызстана к концу июля составил $4,8 млрд. Китаю
страна должна $1,7 млрд. Только в этом году власти Кыргызстана
запросили помощь у Китая в $742,9 млн на борьбу с коронавирусом,
поддержку экономики и покрытие дефицита бюджета, отмечает
Kloop.kg. Большая часть средств была выделена в виде кредитов. Как считает аналитическая организация Центр глобального развития, такой большой долг ставит Кыргызстан в "финансово уязвимое" положение перед Китаем. Если республика не сможет вовремя погасить кредит, то КНР имеет право потребовать любой актив страны через международный суд.

Источник - t.me/fargonzo/137
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